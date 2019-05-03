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      Главе КСУ не дали визу в США из-за отмены статьи о незаконном обогащении, – ЦПК

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      Глава КСУ не сможет попасть в США
      Глава КСУ не сможет попасть в США / hromadske.ua

      Станислав Шевчук, глава Конституционного суда Украины, не сможет попасть в США. Источники утверждают, что причина этой "неприятности" – отказ господину Шевчуку в получении американской визы из-за его причастности к скандальному решению об отмене статьи УК о наказании за незаконное обогащение.

      Информацию об этом ЦПК разместили на своей странице в Facebook. "У главы Конституционного суда Украины произошла неприятность. Источники отмечают, что Шевчук лишился американской визы из-за отмены статьи о незаконном обогащении", – говорится в сообщении.

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      Впрочем, в ЦПК "не уверены, что американцы отменят визы другим судьям КС и депутатам, которые требовали убийства незаконного обогащения".

      По информации UNN, судья Шевчук мог потерять визу США не только из-за причастности к отмене статьи о наказании за незаконное обогащение, но и "в связи с политической заангажированностью, которую проявил во время выборов президента Украины"

      Кто такой Станислав Шевчук?Юрист, доктор наук, судья ЕСПЧ от Украины в 2009-2012 годах. С 13 марта 2014 года избран по квоте Верховной Рады судьей Конституционного суда Украины, с 21 февраля 2018 года  – председатель КСУ. Уже в марте 2019 трое судей КСУ (Николай Мельник, Сергей Сас, Игорь Слиденко) выступили с требованием отставки Станислава Шевчука с должности главы КСУ. Его обвинили в манипуляции делами и политизации деятельности Конституционного суда.

      В Конституционном суде в ответ на запрос 24 канала пока отказались комментировать ситуацию, ссылаясь на то, что такие полномочия имеет только руководство суда. Ближайшее официальное подтверждение или опровержение этой информации можно будет получить в понедельник, 6 мая.

      Что известно об отмене статьи за незаконное обогащение?

      26 февраля 2019 года Конституционный суд Украины признал неконституционной статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Эта статья обязывала госслужащих давать объяснения об источниках их доходов и доходов членов их семей.

      Если же чиновник не мог доказать источники доходов, то должен был нести ответственность – вплоть до уголовной. Самое тяжелое наказание – заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

      Подробно о наказании за незаконное обогащение: что это значит и почему отменили статью УК

      Комментарий 24 каналу руководителя ЦПК Виталия Шабунина

      По его словам, в ЦПК также хотели бы знать, что будет с визами других судей КСУ, которые голосовали за это решение. Шабунин напомнил, что наказание за незаконное обогащение было требованием всех ключевых кредиторов Украины. Следовательно, информацию о таких шагах со стороны США можно расценивать как очень важный сигнал.

      Судьи КСУ так прописали свое бессмысленное преступное решение, что заложили мину под любую эффективную формулировку этой статьи в будущем. Они не формулировку статьи поставили под сомнение, а саму суть преступления. Этосамое большое зло. И они сделали это сознательно. Поэтому такой сигнал от американцев – чрезвычайно важен. Забрать визу – это максимум, что может сделать официальный Вашингтон в таких историях. В дипломатии – это своеобразный последний рубеж. Дальшеуже работает не дипломатия,
      – пояснил Шабунин.

      В чем проблема с этой отменой? По словам Шабунина, даже если парламент вдруг завтра восстановит статью о незаконном обогащении, то она будет касаться имущества, приобретенного после восстановления статьи.

      Другими словами: все, что было после Революции Достоинства украдено – все прощено. Единственное, как мы можем из этого "вырулить": когда мы восстанавливаем статью о незаконном обогащении для будущего, а старое имущество "догоняем" по процедуре так называемой гражданской конфискации. Когда можно забрать имущество, законность которого конкретный госслужащий не может обосновать, но нельзя этого госслужащего посадить,
      подытожил глава ЦПК.

      blog_ava
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      Теги: Коррупция Новости Украины Новости США Конституционный суд Святослав Шевчук
      Источник: 24 канал
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