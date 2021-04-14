Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви прилетять до України. Мета візиту – продемонструвати солідарність з Україною на тлі дестабілізуючих дій Росії.

Міністри закордонних справ Естонії – Єва-Марія Лійметс, Латвії – Едгарс Рінкевичс та Литви – Габріелюс Ландсбергіс відвідають Україну 15 квітня. Міністри прийняли запрошення свого українського колеги Дмитра Кулеби.

Важливо Європарламент обговорює відключення Росії від платіжної системи SWIFT

Причини візиту міністрів

Міністри приїдуть в Україну зі спільним робочим візитом. Мета візиту – продемонструвати солідарність з Україною на тлі дестабілізуючих дій Росії. У МЗС нагадують, що йдеться про:

небезпечне нарощування військової присутності поблизу українських кордонів;

суттєвого загострення безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях України;

російську пропаганду.

Під час візиту Дмитро Кулеба та балтійські міністри планують обговорити:

практичні кроки для підтримки суверенітету та територіальної цілісності України;

зміцнення безпекової взаємодії;

просування європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави.

Коротко про загострення ситуації