Главная цель России – пробить коридор в Крым сухопутным путем, – ветеран разведки

На сегодня главной целью российских оккупантов на Донбассе является пробитие коридора в аннексированный Крым через Мариуполь. При этом Кремль сейчас делает очень много для того, чтобы посеять в Украине "пессимизм, дезориентировать и демобилизовать Украину".

Такое мнение в интервью изданию "Апостроф" высказал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

"Если же говорить об обострении конфликта, то основная цель России – пробить коридор в Крым сухопутным путем, то есть через Мариуполь и далее по маршруту. И понятно, что действия, которые в этом направлении сейчас планирует Генштаб РФ, имеют целью не только точечные удары, активизацию беспилотников и деятельность разведывательно-диверсионных групп", – рассказал Богдан.

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Там накоплено уже огромное количество танков, бронетехники, ствольной и ракетной артиллерии. Но на агрессора психологически повлияло то, что Украина уже получила "Джавелины". Поэтому в Генштабе и в Кремле постоянно корректируют планы – сейчас боевики должны постоянно тревожить наши силы,

– убежден ветеран разведки.

К слову, в течение 12 мая российские оккупационные войска убили 1 и ранили 4 украинских военных, применяя при этом запрещенное минскими соглашениями оружие.