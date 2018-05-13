21:20
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Главная цель России – пробить коридор в Крым сухопутным путем, – ветеран разведки

1218 Читати новину українською
Названа главная цель России в войне на Донбассе
Названа главная цель России в войне на Донбассе / 24 Канал

На сегодня главной целью российских оккупантов на Донбассе является пробитие коридора в аннексированный Крым через Мариуполь. При этом Кремль сейчас делает очень много для того, чтобы посеять в Украине "пессимизм, дезориентировать и демобилизовать Украину".

Такое мнение в интервью изданию "Апостроф" высказал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

"Если же говорить об обострении конфликта, то основная цель России – пробить коридор в Крым сухопутным путем, то есть через Мариуполь и далее по маршруту. И понятно, что действия, которые в этом направлении сейчас планирует Генштаб РФ, имеют целью не только точечные удары, активизацию беспилотников и деятельность разведывательно-диверсионных групп", – рассказал Богдан.

Читайте также: У Путина нет оснований для остановки войны на Донбассе, – дипломат

Там накоплено уже огромное количество танков, бронетехники, ствольной и ракетной артиллерии. Но на агрессора психологически повлияло то, что Украина уже получила "Джавелины". Поэтому в Генштабе и в Кремле постоянно корректируют планы – сейчас боевики должны постоянно тревожить наши силы,
– убежден ветеран разведки.

К слову, в течение 12 мая российские оккупационные войска убили 1 и ранили 4 украинских военных, применяя при этом запрещенное минскими соглашениями оружие.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Война на Донбассе Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук