Киев начинает готовиться к новогодним праздникам. На улицах развешивают яркие гирлянды, а Софийская площадь вскоре превратится в праздничный городок. Именно там установят главную новогоднюю елку страны 2019 года, которую торжественно зажгут 19 декабря, в День святого Николая.

Об этом сообщает пресс-служба проекта Folk Ukraine, который занимается организацией новогодних празднований в Киеве.

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На Софийской площади традиционно установят главную елку столицы, которую торжественно зажгут 19 ноября в 19:00. Также на площади впервые запустят поезд желаний "Полярный экспресс", а в сквере Владимирского проезда обустроят зону развлечений для самых маленьких,

– рассказали организаторы.

Известно, что новогодняя красавица достигнет 25 метров высотой. Ее украсят несколькими километрами гирляндов и более тысячей игрушек.

"В этом году она особенная: вокруг нее, кроме динамической световой конструкции, появится экран, через который посетители ярмарки смогут передать поздравления. Вся елка оденется в тысячи ярких фонариков холодного белого арктического цвета. Некоторые из них будут иметь уникальную форму кристаллов длиной – 35-50 сантиметров", – добавили в Folk Ukraine.



Макет новогоднего городка в 2019 году в Киеве

В то же время, рождественские ярмарки начнут работу быстрее – с 15 декабря.

Всего в новогоднем городке, который будет оформлен в стиле северного сияния, киевлян и гостей столицы будет ждать множество интересных инсталляций, развлечений, праздничная атмосфера, ярмарка сувениров, вкусные блюда, народные гуляния и тому подобное.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что темой главной елки Украины 2019 года будет северное сияние, а новогодний городок оформят в стиле картин украинской художницы Марии Примаченко. Праздничную красавицу установят на Софийской площади в Киеве. Также, в этом году она может быть искусственной.