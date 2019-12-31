Как празднуют Новый год возле главной елки страны: видео
Возле главной елки на Софийской площади в Киеве уже собралось немало людей. До полночи осталось совсем мало времени – киевляне и гости столицы готовятся встречать новый 2020 год.
Кроме главной елки на Софийской площади есть главная сцена для выступлений украинских исполнителей.
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Интересное о главной елке страны
- Главная елка страны в этом году в высоту достигает 30 метров, а вес ее более 100 тонн. Новогоднее дерево соберут из более чем 400 сосен и пихт. Стоимость всех деревьев – 125 тысяч гривен.
- В этом году главную красавицу украсили 750 игрушками и тремя километрами гирлянд теплых цветов: красными, золотыми и белыми. А сама елка окружена четырьмя королевствами из сказки о Щелкунчике.
О движении транспорта. 31 декабря и 1 января движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской от Михайловской до Софиевской площади запретят. Метрополитен будет работать в новогоднюю ночь на 3 часа дольше, фуникулер будет работать круглосуточно.
Как украинцы празднуют Новый год?
- Большинство проведут новогоднюю ночь дома – 67%, таковы результаты опроса. Еще 16,5% будут праздновать в гостях, у друзей или родственников.
- До последнего не знали, где будут встречать Новый 2020, 6,3% опрошенных украинцев.
- Некоторые украинцы решили провести новогоднюю ночь в одиночестве, перед телевизором. Таких людей – 3,4%. Чуть меньше опрошенных 31 декабря будут в публичных заведениях.
- Еще 0,6% опрошенных проведут новогоднюю ночь в интересном путешествии по Украине и столько же – за рубежом. 0,5% опрошенных рассказали, что будут в новогоднюю ночь "в "кругу" интернета". Другие варианты ответов назвали 0,4% украинцев.
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Что интересно, новогоднюю ночь в украинских поездах проведут почти 17 тысяч пассажиров. В течение суток будет курсировать 126 пассажирских поездов.