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      Главная Новости 1 июня: взрыв на заводе в России, День защиты детей в Украине

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      Главные новости 1 июня в Украине и мире
      Главные новости 1 июня в Украине и мире / Коллаж 24 канала

      Взрывы прогремели на военном заводе "Кристалл" в российском Дзержинске 1 июня: есть десятки пострадавших. На Киевщине подстрелили 5-летнего мальчика и в этом подозревают правоохранителей. В Украине отметили День защиты детей: с праздником поздравляли и звезды, и политики. Такими были главные новости 1 июня в Украине и мире.

      Взрывы на заводе в России

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      На военном заводе "Кристалл" в российском Дзержинске прогремели взрывы и вспыхнул пожар. Взрывной волной выбило окна в домах вокруг. В городе объявлено чрезвычайное положение.

      Завод "Кристалл" специализируется на создании взрывчатых веществ и составов, безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации.

      В результате инцидента пострадало 79 человек. За помощью к медикам обратились 38 работников завода и 41 местный житель. 15 из них попали в больницы.

      Взрывы произошли в цехе, где производят тротил. После этого вспыхнул пожар площадью более 100 квадратных метров, его уже ликвидировали. Местные жители жаловались на едкий дым, однако власти утверждают, что здоровью людей ничего не угрожает.

      Смотрите видео взрыва на заводе "Кристалл" в Дзержинске:

      Стрілянина в дитину

      В Переяславе-Хмельницком в реанимацию попал 5-летний мальчик с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутренне-мозговой гематомой, переломом височной кости. Полицейские утверждают, что 4 детей гуляли на улице, когда 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальт и камень, из-за чего и получил травму головы.

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      Однако, когда медики сделали ребенку операцию, выяснили, что в голову мальчика стреляли из пистолета. Поэтому правоохранители дополнительно осмотрели место инцидента и обнаружили гильзы от патронов, стаканчики и банки.

      стріляли в 5-річного хлопчика Київщина поліція
      5-летний мальчик получил огнестрельное ранение и попал в реанимацию

      К нанесению травм ребенку могут быть причастны 2 работника Переяслав-Хмельницкого отдела милиции. Поэтому следователи Госбюро расследований открыли дело и проводят расследование по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений. В помещениях полицейских провели обыски и изъяли патроны и оружие.

      Полицейских планируют задержать и объявить им о подозрении в попытке умышленного убийства малолетнего ребенка. Правоохранителям также планируют избрать меру пресечения.

      День защиты детей

      В День защиты детей украинские политики поделились в сети фотографиями своих детей и мечтами о лучшем будущем для маленьких украинцев. В частности, фото со своими детьми и женой опубликовал президент Владимир Зеленский.

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      В День Захисту Дітей прийнято говорити про необхідність забезпечення прав дитини та порушувати нагальні питання дитинства. Дорогі дорослі, давайте будемо говорити про це не лише сьогодні, а кожного дня, кожної миті пам’ятати, що діти потребують нашої любові, турботи та підтримки. Давайте пам’ятати, що діти - це наше майбутнє, наше продовження, наш завтрашній день, та робити все від нас залежне, щоб в усіх дітей було щасливе, безпечне, повноцінне дитинство. Адже щасливі дорослі виростають з щасливих дітей. А сьогодні я хочу сказати «дякую» своїм дітям! Це не я вас захищаю! Це ви нас з татом захищаєте своєю любов‘ю.... Люблю вас! Дякую за захист️️

      Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

      А в офис политсилы "Европейская Солидарность" пятого президента Петра Порошенко работники пришли на работу вместе со своими детьми. Они вместе разрисовали большую карту Европы.

      Звезды украинского шоу-бизнеса тоже присоединились к празднованию Дня защиты детей и трогательно поздравили своих детей. Так, украинская певица Джамала показала нежную фотографию с маленьким сыном Эмиром-Рахманом и проникновенно подписала ее.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Що для мене любов до дитини? Я люблю свого сина, але я хочу щоб він був просто щасливою дитиною. Мені здається, що любов виявляється у душевному теплі, прийнятті, трепетності. В цих почуттях більше любові ніж у одяганні виключно натуральний одяг, використання тільки природних олій... Часто можна чути осуд “ви помазали дитину якимось не тим кремом”, “ви дали дитині ковбаску, а треба їсти брокколі”. Суворе дотримання і нав’язування якихось правил зовсім не для мене… Ніжність ось, що я відчуваю. #jamala #family #love #kyiv #life

      Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

      Фронтмен группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук также оставил поздравительное  сообщение: "Поздравляю всех с Днем защиты детей! Ради них стараемся больше всего!"

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Діти не знають, що існує один день в році, коли всі наголошують на захисті їх прав. Діти - це цілодобова любов, догляд і цілорічний захист і опіка. Це гучні слова, що не буває чужих дітей, але якщо замислитися, це ж так і є. Вони приходять в цей світ беззахисними і дуже потребують нас, дорослих. Давайте поо це пам‘ятати щодня, нехай щодня буде день дитини.

      Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Дети! Какое счастье ,что вы есть!️ #сестрята

      Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

      blog_ava
      Пожар на заводе со взрывчаткой в Дзержинске: пострадавших 79, в городе чрезвычайное положение
      сегодня
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      Теги: Дети и несовершеннолетние Новости Украины Новости России Петр Порошенко Владимир Зеленский Взрыв Чрезвычайное происшествие Криминальные новости Новости политики
      Источник: 24 канал
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