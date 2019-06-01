Главная Новости 1 июня: взрыв на заводе в России, День защиты детей в Украине

Взрывы прогремели на военном заводе "Кристалл" в российском Дзержинске 1 июня: есть десятки пострадавших. На Киевщине подстрелили 5-летнего мальчика и в этом подозревают правоохранителей. В Украине отметили День защиты детей: с праздником поздравляли и звезды, и политики. Такими были главные новости 1 июня в Украине и мире.

Взрывы на заводе в России

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На военном заводе "Кристалл" в российском Дзержинске прогремели взрывы и вспыхнул пожар. Взрывной волной выбило окна в домах вокруг. В городе объявлено чрезвычайное положение.

Завод "Кристалл" специализируется на создании взрывчатых веществ и составов, безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации.

В результате инцидента пострадало 79 человек. За помощью к медикам обратились 38 работников завода и 41 местный житель. 15 из них попали в больницы.

Взрывы произошли в цехе, где производят тротил. После этого вспыхнул пожар площадью более 100 квадратных метров, его уже ликвидировали. Местные жители жаловались на едкий дым, однако власти утверждают, что здоровью людей ничего не угрожает.

Смотрите видео взрыва на заводе "Кристалл" в Дзержинске:

Стрілянина в дитину

В Переяславе-Хмельницком в реанимацию попал 5-летний мальчик с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутренне-мозговой гематомой, переломом височной кости. Полицейские утверждают, что 4 детей гуляли на улице, когда 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальт и камень, из-за чего и получил травму головы.

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Однако, когда медики сделали ребенку операцию, выяснили, что в голову мальчика стреляли из пистолета. Поэтому правоохранители дополнительно осмотрели место инцидента и обнаружили гильзы от патронов, стаканчики и банки.



5-летний мальчик получил огнестрельное ранение и попал в реанимацию

К нанесению травм ребенку могут быть причастны 2 работника Переяслав-Хмельницкого отдела милиции. Поэтому следователи Госбюро расследований открыли дело и проводят расследование по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений. В помещениях полицейских провели обыски и изъяли патроны и оружие.

Полицейских планируют задержать и объявить им о подозрении в попытке умышленного убийства малолетнего ребенка. Правоохранителям также планируют избрать меру пресечения.

День защиты детей

В День защиты детей украинские политики поделились в сети фотографиями своих детей и мечтами о лучшем будущем для маленьких украинцев. В частности, фото со своими детьми и женой опубликовал президент Владимир Зеленский.

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А в офис политсилы "Европейская Солидарность" пятого президента Петра Порошенко работники пришли на работу вместе со своими детьми. Они вместе разрисовали большую карту Европы.

Звезды украинского шоу-бизнеса тоже присоединились к празднованию Дня защиты детей и трогательно поздравили своих детей. Так, украинская певица Джамала показала нежную фотографию с маленьким сыном Эмиром-Рахманом и проникновенно подписала ее.

Фронтмен группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук также оставил поздравительное сообщение: "Поздравляю всех с Днем защиты детей! Ради них стараемся больше всего!"