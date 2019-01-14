16:27
14 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПОЖАР НА ХИМЗАВОДЕ В КАЛУШЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Артиллерист Путин. Владирим Бессмертный
      Вєсті Кремля
      19:32, 12 января
      Вести.UA. Жир: Сюрприз под елку. Религиозная ответочка Ляшко
      Вєсті.UA
      18:47, 12 января
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, 11 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 1
      Згадати все
      12:22, 12 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      ПОЖАР НА ХИМЗАВОДЕ В КАЛУШЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС

      Главная угроза для будущих выборов президента – это фальсификации со стороны власти

      13 Читати новину українською
      Валентин Наливайченко
      Валентин Наливайченко / vesti-ukr.com

      Центральная угроза для будущих выборов президента, которые состоятся в марте этого года – это фальсификации со стороны власти.

      Об этом лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко заявил представителям СМИ сегодня после получения в ЦИК удостоверение кандидата в президенты Украины.

      Валентин Наливайченко призвал к объединению все общественные и патриотические организации и выступил с инициативой создания всеукраинского общественного движения "За свободные и справедливые выборы".

      И власть, и украинское общество, международные партнеры Украины, и особенно участники гонки должны сделать все от них зависящее, чтобы президентская кампания и волеизъявление прошли прозрачно и без какого-либо внешнего вмешательства. Защитим свободное волеизъявление украинцев,
      – заявил кандидат в президенты Валентин Наливайченко.

      По его словам, движение "Справедливость" и его партнеры, а это более 210 общественных организаций, готовы объединиться, чтобы не допустить фальсификаций и защитить выбор людей.

      "Движение "Справедливость", все наши ячейки по всей Украине готовы защищать справедливые и свободные выборы", – заверил Валентин Наливайченко.

      Теги: Новости политики Выборы Президента 2019 ЦИК Валентин Наливайченко
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук