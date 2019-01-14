Главная угроза для будущих выборов президента – это фальсификации со стороны власти

Центральная угроза для будущих выборов президента, которые состоятся в марте этого года – это фальсификации со стороны власти.

Об этом лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко заявил представителям СМИ сегодня после получения в ЦИК удостоверение кандидата в президенты Украины.

Валентин Наливайченко призвал к объединению все общественные и патриотические организации и выступил с инициативой создания всеукраинского общественного движения "За свободные и справедливые выборы".

И власть, и украинское общество, международные партнеры Украины, и особенно участники гонки должны сделать все от них зависящее, чтобы президентская кампания и волеизъявление прошли прозрачно и без какого-либо внешнего вмешательства. Защитим свободное волеизъявление украинцев,

– заявил кандидат в президенты Валентин Наливайченко.

По его словам, движение "Справедливость" и его партнеры, а это более 210 общественных организаций, готовы объединиться, чтобы не допустить фальсификаций и защитить выбор людей.

"Движение "Справедливость", все наши ячейки по всей Украине готовы защищать справедливые и свободные выборы", – заверил Валентин Наливайченко.