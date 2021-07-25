Главные новости 25 июля: Рейзлин стал бронзовым призером Олимпиады, языковой скандал в Харькове

Оккупанты на Донбассе ранили украинского воина. Игорь Рейзлин стал бронзовым призером Олимпиады в шпаге. В Харькове отказались обслуживать на государственном языке. Новые разрушительные наводнения охватили Бельгию. Для вакцинированных от COVID-19 украинцев могут ослабить карантин. Такими были главные новости Украины и мира за 25 июля.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня, 25 июля:

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Оккупанты на Донбассе ранили украинского воина

Источник: ОТГ "Север"

Вследствие нарушения режима тишины оккупантами, один защитник Украины получил осколочное ранение на Донбассе. Это случилось, когда боевики обстреляли позиции бойцов ВСУ в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Враг бил из автоматических станковых гранатометов.

В результате обстрела один военнослужащий из состава ООС получил осколочное ранение. Известно, что:

защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение;

состояние его здоровья – средней тяжести;

наши воины сообщили о действиях российских наемников представителям ОБСЕ через украинскую СЦКК.

Игорь Рейзлин стал бронзовым призером Олимпиады в шпаге

Источник: 24 канал

Украинский шпажист Игорь Рейзлин получил для сборной Украины вторую награду. Он завоевал бронзовую медаль по фехтованию на шпаге.

Игорь Рейзлин довольно уверенно вышел в полуфинал соревнований.

Но в борьбе за выход в финал и возможность побороться за победу, уступил французу Роману Каннону.

Поэтому украинцу пришлось бороться за бронзовые награды.

В матче за третье место Рейзлину противостоял итальянец Андреа Сантарелли.

Оба шпажиста довольно мощно провели схватку. Итальянец был впереди 3:0.

Но после этого Рейзлину удалось переломить ход поединка. Третий период они начинали при счете 8:8. А победу Рейзлин получил при счете 15:12.

Коротко об Игоре Рейзлине

Игорю Рейзлину – 37 лет, и для него это лишь первые Олимпийские игры.

Игоря можно назвать лидером украинской мужской сборной по фехтованию на шпагах. За последние годы спортсмены завоевали серебряные медали на Чемпионатах мира в России и Венгрии.

Сегодня сборная входит в тройку лучших в мире по рейтингу FIE. Украинцы уступили только итальянцам и французам.

Родился Игорь в молдавском городе Бендеры в семье тренеров по фехтованию. Отец спортсмена – мастер спорта СССР и заслуженный тренер Украины Дмитрий Рейзлин. Он в настоящее время тренирует Игоря.

Шпажист живет в Киеве и воспитывает двух сыновей. Девизом жизни он называет слова: "Самое важное – не то, сколько раз ты упал, а сколько раз ты поднялся после этого".

Это первая медаль на Олимпиаде в мужской шпаге для сборной Украины в истории. На Олимпиаде-2020 в Токио это вторая медаль для сборной Украины.

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В Харькове отказались обслуживать на государственном языке

Источник: фейсбук Оксаны Хвыли

Оксана Хвыля рассказала, что часто покупала продукты в киоске "Колос. Долина вкуса", в Харькове. Однако недавно там сменили продавщицу. Новая продавщица 22 июля отказалась обслуживать женщину на украинском языке и нахамила ей.

Она начала кричать, чтобы я катилась в Бандерштадт, что она россиянка, приехала из России, и никакого украинского здесь не будет. Она отобрала назад пакет с товаром и бросила мне 100 гривен,

– рассказала Оксана.

После этого Оксане нахамили еще дважды:

Оксана пыталась урегулировать конфликт и позвонила директору киоска. Однако руководитель сказала: "Разговариваете на украинском? До свидания!". После этого она бросила трубку.

Через несколько дней Оксана вернулась в киоск, чтобы снять поведение хамовитой продавщицы на видео. Та сразу начала закрывать магазин и говорить "До свидания".

На вопрос почему она не хочет обслуживать покупателей на украинском языке, продавец посоветовала ехать "в пи*ду", чтобы там говорить на государственном.

Оксана рассказала, что теперь готовит официальную жалобу: "И не только к омбудсмену".

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Новые разрушительные наводнения охватили Бельгию – фото, видео

Недавно в Киеве HR компании Columb Trade отказала девушке в трудоустройстве из-за того, что она разговаривает на украинском языке. Впоследствии компания Columb Trade сообщила в фейсбуке, что уволила HR-менеджера , которая заявила претендентке на работу, что в компании общение на русском – это "корпоративная культура".

Источник: Die Welt

В Бельгии снова прошли сильные дожди с грозами. Они вызвали новую волну наводнений в стране, наделав немало бед. Больше всего пострадали провинции Намюр и Валлония-Брабант. В общем наводнения затронули районы южной области Валлонии.

Непогода наделала бед также в:

городе Динан – вода смывала автомобили. Они заблокировали железнодорожный переезд. При этом, как сообщили в компании-операторе Infrabel, железнодорожное сообщение окончательно не возобновили еще после первого удара стихии;

городе Намюр прошел селевой оползень. На обнародованных в сети кадрах видно, как наводнение разрушает все на своем пути.

Непогода в Бельгии: смотрите видео

Наводнение в Бельгии смывало машины: смотрите видео

Бельгию снова затопило / Фото AFP, Getty Images, EPA

Непогода в мире: последние новости

25 июля ранним утром метеорологи сообщили, что на японскую столицу Токио, где сейчас идет Олимпиада-2020, надвигается мощный тайфун Непартак. Из-за него расписание соревнований могут скорректировать.

По состоянию на 25 июля, столицу Филиппин и прилегающие провинции затопили сильные муссонные дожди, которые продолжались несколько дней. Теперь власти пытаются открыть как можно больше приютов для пострадавших, ведь эвакуировать пришлось 15 тысяч людей.

Тайфун Ин-Фа налетел на Шанхай. Там из-за шквального ветра пришлось эвакуировать более 300 тысяч человек.

Для вакцинированных от COVID-19 украинцев могут ослабить карантин

Источник: "Апостроф"

В Министерстве здравоохранения Украины планируют частично ослабить карантин для полностью вакцинированных против коронавируса. Заместитель главы Минздрава, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что все будет решаться через соответствующее постановление Кабмина. Он объяснил, что:

действительно рассматривают в будущем такую ​​возможность – говорится об использовании "внутреннего" ковидного сертификата";

этот электронный документ можно будет сгенерировать в приложении "Дия";

рассматривают также возможность "разрешить работать предприятиям с вакцинированными сотрудниками, которые будут посещать клиенты, привитые против COVID-19".

Кузин уверен, что такой подход поможет уменьшить нагрузку на экономику без риска для граждан.

За прошедшие сутки, 24 июля, прививки против коронавируса сделали 71 571 украинец. Из них получили первую дозу препарата – 50 421 человек. Еще 21 150 людям ввели вторую – последнюю – дозу препарата.

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