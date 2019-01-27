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      Как украинские защитники несмотря на ужасную погоду оберегают мир на Донбассе: видео с фронта

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      Украинские военные ежедневно противостоят на фронте не только врагу, но и погоде. В последние дни она на Востоке – неблагоприятная для ведения боевых действий. Но несмотря на все бойцы продолжают защищать мирное население, которое давно устало от войны.

      Если бы не густой туман, позиции вблизи донецкого оэропорта было бы видно как на ладони. Поэтому чтобы не подпустить вражескую разведывательную группу нужно быть очень бдительным.

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      Военнослужащие Майор и Дмитрий рассказали, что сейчас на их участке стало значительно тише, чем было. Но на соседних позициях все еще горячо: противник применяет минометы, гранатометы и другие тяжелые виды вооружения.

      Однако защитники убеждают: воюют уже не первый год, поэтому знают как достойно дать отпор врагу и показать, для чего они здесь.

      Кроме российско-террористических войск бороться приходится и с непогодой.

      Війна на Донбасі

      Видимость на фронте – крайне плохая

      Характерная особенность Донбасса – то, что край очень равнинный, а ветры очень сильные. А когда же хоть немного подняться выше, ветер становится просто лютый.

      Воины заверили: одеты и обеспечены хорошо, однако самое главное – то что внутри.

      Родительское тепло всегда греет. С мыслью, что защищаешь страну, в душе у нас всегда тепло,
      – рассказал солдат Дмитрий.

      В нескольких километрах позади освобожденное Опытное. Его жители с улыбкой вспоминают украинских воинов, которые отбили поселок.

      Війна на Донбасі

      Разбитые дома, выбитые окна – даже несмотря на это, люди не покидают Опытное

      Все местные говорят, что хотят лишь одного – мира. И этот мир им обещают принести украинские воины, которые сейчас в нескольких километрах на востоке каждый день держат оборону с оружием в руках.

      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости Донецка Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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