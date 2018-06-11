Главное – желание: действенные советы украинских топ-моделей о питании и тренировках каждый день

Украинские топ-модели рассказали о своих ежедневных тренировках и доказали, что здоровое и красивое тело – это ежедневный выбор и образ жизни, а не результат чудодейственных средств.

Об этом сообщает "l'officiel-Украина".

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Украинская модель Анна Андрес отмечает, что ей в поддержании замечательной фигуры помогает "внутренний перфекционист", который доволен, только когда в зеркале – красивое тело, тогда на душе – легко, а окружающие люди вдохновляются и получают мотивацию работать над собой.

Раз в неделю, конечно, можно устроить себе cheat day и покайфовать, но потом обязательно надо работать еще усерднее. Ведь спорт – это стиль жизни, а не периоды активности от мотивации к мотивации. Он должен быть рутиной, привычкой,

– рассказывает модель.

Видео утренней пробежки Анны Андрес:

Допис, поширений Anna Andres (@ann.andres) 17 Кві 2018 р. о 10:24 PDT

Активность Андрес: утренняя зарядка (60 приседаний, полторы минуты в планке, 15 отжиманий), три кардио и две силовых тренировки в неделю.

Допис, поширений Anna Andres (@ann.andres) 10 Чер 2018 р. о 11:04 PDT

Рацион:

завтрак – яйца всмятку + лосось;

обед – суп-пюре или куриный бульон;

ужин – рыба с салатом;

перекус – фундук, сухофрукты, яблочные чипсы.

Супермодель Наталья Гоций подчеркивает, что перед летним сезоном проходит курс холодно-горячих обертываний. По ее словам, их выдержать сложнее, чем пробежать марафон.

Допис, поширений Nataliia Gotsii (@nataliiagotsii) 12 Тра 2018 р. о 10:51 PDT

"Важно понимать, что через много лет мы будем думать о том, что так и не влезли в то самое платье, – и все из-за собственной лени. Ответьте себе на вопрос, кем вы хотите быть, и поймите, что вы это делаете только для себя. Нет таблеток, порошков и чаев, которые бы сделали вас сильными и здоровыми. На это способны только вы сами", – заявляет она.

Активность: два занятия пилатесом, четыре – йогой, две функциональные тренировки и раз в неделю бокс.

Видео тренировки Натальи Гоций:

Допис, поширений Nataliia Gotsii (@nataliiagotsii) 23 Тра 2018 р. о 3:00 PDT

Рацион: основа – растительная пища, мясо и рыба – по требованию организма, отсутствие продуктов, вызывающих зависимость (кофе, сахар).

Допис, поширений Nataliia Gotsii (@nataliiagotsii) 23 Кві 2018 р. о 11:56 PDT

Зато Алина Байкова любит кофе, а также тирамису. Ее главный принцип – поддерживать активный обмен веществ, что достигается за счет функциональных тренировок и дробного питания.

Допис, поширений Alina Baikova (@alina_baikova) 13 Кві 2018 р. о 7:12 PDT

Кроме того, модель советует ограничить употребление алкоголя. Ведь алкоголь почти полностью блокирует снижение веса и уменьшает уровень тестостерона, необходимого для мышечной массы.

Допис, поширений Alina Baikova (@alina_baikova) 16 Бер 2018 р. о 11:00 PDT

Активность: функциональные тренировки, йога и пилатес – три-четыре раза в неделю.

Рацион: пять раз в день через каждые 2,5-3 часа.