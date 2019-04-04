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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Главное не место, а содержание: Солонтай объяснил на что надо обращать внимание на дебатах

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      Накануне кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко согласились принять участие в публичных дебатах. Сделали это они довольно эксцентрично – в видеообращении друг к другу. Однако эксперты уверяют, что чрезмерная показушность отвлекает украинцев от главного: содержания дебатов.

      Об этом в прямом эфире 24 канала сказал политолог Александр Солонтай.

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      Он отметил, что общество очень зациклено на деталях: место, время, условия. Однако никто не обращает внимание на то, ради чего эти дебаты происходят.

      Может, мы наконец поговорим о том, что же будет на дебатах? Политики говорят о месте, алкоголе и всем, чем угодно, кроме цели дебатов. А об этом стоит говорить,
      – отметил Солонтай.

      По мнению эксперта, недавно обнародованный видеоролик Владимира Зеленского, скорее всего, был ответом на первое приглашение Петра Порошенко. Это было тогда, когда появились окончательные результаты экзит-пола, действующий гарант в своем штабе пригласил Владимира Александровича на дебаты.

      Напомним, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины готовится к проведению этих дебатов. Они точно должны пройти, ведь после подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов, Зеленский и Порошенко официально прошли во второй тур. А дебаты проходят перед голосованием – на этот раз 19 апреля.

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко Дебаты Зеленского с Порошенком ЦИК
      Источник: 24 канал
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