Главное не место, а содержание: Солонтай объяснил на что надо обращать внимание на дебатах

Накануне кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко согласились принять участие в публичных дебатах. Сделали это они довольно эксцентрично – в видеообращении друг к другу. Однако эксперты уверяют, что чрезмерная показушность отвлекает украинцев от главного: содержания дебатов.

Об этом в прямом эфире 24 канала сказал политолог Александр Солонтай.

Читайте также: Зеленский отказался сдавать анализы на "Олимпийском" и сделал новое предложение Порошенко

Он отметил, что общество очень зациклено на деталях: место, время, условия. Однако никто не обращает внимание на то, ради чего эти дебаты происходят.

Может, мы наконец поговорим о том, что же будет на дебатах? Политики говорят о месте, алкоголе и всем, чем угодно, кроме цели дебатов. А об этом стоит говорить,

– отметил Солонтай.

По мнению эксперта, недавно обнародованный видеоролик Владимира Зеленского, скорее всего, был ответом на первое приглашение Петра Порошенко. Это было тогда, когда появились окончательные результаты экзит-пола, действующий гарант в своем штабе пригласил Владимира Александровича на дебаты.

Напомним, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины готовится к проведению этих дебатов. Они точно должны пройти, ведь после подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов, Зеленский и Порошенко официально прошли во второй тур. А дебаты проходят перед голосованием – на этот раз 19 апреля.