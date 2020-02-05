Главное событие в истории США: что известно о самой кровопролитной битве под Геттисбергом

Гражданская война в США, которая длилась между Северными и рабовладельческими штатами Юга в течение 1861-1865 годов, унесла сотни тысяч жизней. Жители конфедеративных штатов Америки стремились сохранить рабство на этих территориях и одерживали победу во многих масштабных вооруженных противостояниях. Однако в 1863 году произошло кровавое столкновение вражеских сторон, которое изменило ход войны.

После победы в битве под Чанселорсвиллем, которая длилась на протяжении недели, армия конфедератов под командованием Роберта Ли планировала в очередной раз вторгнуться на территорию Соединенных Штатов.

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Поэтому генерал Ли начал Геттисбергскую кампанию, во время которой в течение июня и начале июля 1863 года произошла серия сражений. Сначала конфедераты продвигались по территории Севера достаточно уверенно, однако 1 июля все изменилось.



Роберт Ли

Потомакская армия Соединенных Штатов под руководством новоназначенного главнокомандующего Джорджа Мида встретила армию конфедератов близ городка Геттисберг, штата Пенсильвания. Численность армии США значительно превосходила конфедератов, однако последние об этом факте не знали, поэтому отступать не думали.

Командование генерала Ли

Благодаря умелому командованию генерала Ли, конфедераты смогли на протяжении первого дня ведения боя оттеснить противника за Геттисберг. Их потери в то время составили 6 тысяч человек, федеральные войска же потеряли на 3 тысячи больше. Главнокомандующий Южных штатов радовался такому успеху и планировал продолжить в таком же духе на следующий день.



Генерал Ли

На второй день генералу Ли не удалось достичь предыдущего успеха, однако его армия сумела нанести противнику мощные фланговыхе удары. Потери с обеих сторон выросли еще почти на тысячу. В третий день главнокомандующий конфедератов решил, что в конце концов сможет разбить силы федеральных войск.



Битва под Геттисбургом

Он начал сражение атакой левого фланга, однако это закончилось для конфедератов катастрофой. Менее чем за час их войско потеряло еще 6,5 тысяч человек. После такого провала Ли был вынужден начать отступление.

Потери в битве

Всего за три дня армия генерала потеряла около 23 тысячи военных. Кроме того, во время ожесточенных боев конфедераты потеряли треть старших офицеров – это серьезно подорвало их боеспособность. Поэтому генералу Ли пришлось сменить наступление на оборону.

Из-за больших потерь военных Мид также не решился атаковать противника, нарушив таким решением приказ президента Линкольна. Благодаря этому Ли сумел отвести свою армию за реку Потомак. Геттисбергская битва серьезно подорвала возможности конфедератов продолжать противостояние, после трехдневных вооруженных столкновений произошел коренной перелом в ходе Гражданской войны.



Джордж Мид

Конфедераты не смогли одержать победы ни в одной следующей битве. Осенью 1864 года федеральные войска Соединенных Штатов смогли захватить Атланту. Этот город был одним из крупнейших промышленных центров Юга. Армии Конфедеративных штатов одна за другой сдавались и отступали.

Результаты войны

В мае 1865 года последние силы Южных штатов сложили оружие, и Гражданская война завершилась. Уже в декабре того же года с помощью третьей поправки к Конституции США был закреплен запрет рабства, что было одной из основных причин войны. Освобождение цветного населения Соединенных Штатов стало едва ли не самым большим достижением кровавых сражений, в которых погибли сотни тысяч людей.

После жестокой битвы под Геттисбергом в городе открыли Национальное кладбище. 19 ноября 1863 года Авраам Линкольн произнес свою самую известную речь, которая вошла в историю США. Ее считают политическим завещанием 16-го президента Америки. В ней он упомянул о принципах равенства, свободы, единения и братства.



Геттисбергская речь Линкольна

Свое выступление Линкольн начал словами: "Восемьдесят семь лет назад наши отцы создали на этом континенте новую нацию, основанную в духе свободы и верную принципам, что все люди созданы равными". А закончил он словами: "Мы должны торжественно постановить, что эти смерти не будут напрасными, и наша нация под покровительством Бога получит новый источник свободы, и это правительство из народа, созданное народом и для народа, не исчезнет с земли".

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Впоследствии полный текст его знаменитой Геттисбергской речи отчеканили на огромной каменной плите. Она хранится в помещении мемориала Линкольна, возведенного в Вашингтоне почти 100 лет назад. Сегодня каждый имеет возможность наведаться к пьедесталу президента, который начал на просторах Соединенных Штатов Америки борьбу за равенство в правах всех граждан.