Главного тренера сборной Германии не уволят после провала на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев останется в команде, несмотря на невыход из группы на ЧМ-2018.

Об этом сообщает авторитетное издание Bild.



Источник отмечает, что перед сборной Германии будет поставлена задача победы на чемпионате Европы-2020.

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После вылета с чемпионата мира 58-летний специалист взял пять дней на размышления.



В середине мая специалист подписал с Немецким футбольным союзом новое соглашение сроком до лета 2022 года.



Президент организации выразил Леву поддержку после поражения от команды из Южной Кореи (0:2) в заключительном туре группового этапа ЧМ-2018, что также повлияло на решение тренера.

Напомним, в последнем туре группового этапа российского Чемпионата мира сборная Германии уступила Южной Корее. В итоге "бундесманшафт" заняли последнее место в своей группе и бесславно покинули форум.