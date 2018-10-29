Главного тренера "Зари" оштрафовали за ДТП в Запорожье

Суд Запорожья оштрафовал главного тренера луганской "Зари" Юрия Вернидуба на 340 гривен за нарушение правил дорожного движения, что повлекло за собой ДТП.

Сам Вернидуб не явился на судебное заседание по своему делу, но вину признал и предоставил суду заявление о рассмотрении дела в его отсутствие. Также суд взыскал с Вернидуба 352 гривны судебного сбора.

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На данный момент "Заря" под руководством Юрия Вернидуба идет на 8-м месте в турнирной таблице УПЛ.

Напомним, что в начале сентября Volkswagen Touareg, за рулем которого был Юрий Вернидуб, столкнулся с микроавтобусом Renault в Запорожье.

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