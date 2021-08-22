На главном маяке Одессы взвился огромный флаг Украины: захватывающие фото

Огромный сине-желтый флаг развернули 21 августа на Воронцовском маяке в Одессе. Размер полотнища составляет 18 на 5 метров.

Поднятие флага на маяке уже второй год подряд открывает Вышиванковый фестиваль на Приморском бульваре в Одессе.

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Флаг на Маяке Одессы

На главном маяке Одессы – Воронцовском – 21 августа развернули большой сине-желтый флаг. Полотнище размером 18 на 5 метров поднимается на всю высоту маяка.

Флаг поднял на сооружение недавно назначенный смотрителем маяка экс-офицер Военно-морских сил Украины, капитан первого ранга запаса Олег Гринько. В 2014 году он вместе с семьей переехал из оккупированного Севастополя в Одессу.

В Крыму я всегда поднимал флаг над своим балконом. И вообще везде, где я нахожусь, поддерживаю эту традицию,

– рассказал Гринько.

Напомним, в Киеве в День Государственного флага ветераны войны на Донбассе поднимут на флагшток самый большой Государственный флаг.

В Херсоне ко Дню Независимости установили флагшток, который должен был стать одним из самых высоких в Украине. Однако что-то пошло не так: он упал на припаркованный неподалеку Lexus и разбил его.

Украинский флаг на Воронцовском маяке: фото "Думская"

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