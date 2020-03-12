Главную встречу ритейлеров RAU EXPO 2020 перенесли на осень из-за распространения коронавируса
Организационный комитет крупнейшей в Украине выставки индустрии ритейла и девелопмента RAU EXPO 2020 объявил о переносе мероприятия на осень.
Причина – ухудшение эпидемиологической ситуации и усиления мер безопасности для участников мероприятия.
Выставка RAU EXPO 2020, которую ежегодно проводит Ассоциация ритейлеров Украины, была запланирована на 2-3 апреля. Но из-за эпидемиологической ситуации в мире организаторы решили перенести мероприятие на осень.
Мы ответственно относимся к своей работе и активно реагируем на все внешние факторы, которые могут поставить под угрозу здоровье и жизнь наших гостей. Оценив темпы распространения коронавируса в мире и поддержав меры по предотвращению эпидемии в Украине, мы переносим проведения RAU EXPO 2020 на осень,
– заявил Андрей Жук, председатель правления Ассоциации ритейлеров Украины.
Новая дата проведения RAU EXPO 2020 еще уточняется. Сейчас организаторы рассматривают возможность объединения выставки с церемонией награждения лучших компаний сферы розничной торговли, e-commerce и торговой недвижимости Украины RAU Awards 2020, которая проходит ежегодно в конце сентября.
Что известно о RAU EXPO 2020?
Это ежегодная крупнейшая специализированная выставка индустрии ритейла и девелопмента в Украине, которая включает:
- 2 дня выставки;
- 3 выставочных зала;
- 90+ компаний-экспонентов;
- 500+ компаний-участников;
- 80+ топ-спикеров – первые лица и топ-менеджмент ритейла и девелопмента;
- презентации кейсов, новых объектов торговой недвижимости и панельные дискуссии;
- более 2000 гостей из 8 стран мира;
- after party.
Оргкомитет продолжит усиленно работать над программой выставки, чтобы осенью представить еще больше интересных спикеров и уникальных экспозон.
Что делать с билетами?
Гости, которые уже приобрели билеты на RAU EXPO 2020, смогут использовать их осенью. Или узнать дополнительную информацию у организаторов:
Юлия Кушка, +38 067 223 07 30, [email protected]
Олеся Кобцева, +38 050 313 74 53, [email protected]