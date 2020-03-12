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      Главную встречу ритейлеров RAU EXPO 2020 перенесли на осень из-за распространения коронавируса

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      Организационный комитет крупнейшей в Украине выставки индустрии ритейла и девелопмента RAU EXPO 2020 объявил о переносе мероприятия на осень.

      Причина – ухудшение эпидемиологической ситуации и усиления мер безопасности для участников мероприятия.

      Выставка RAU EXPO 2020, которую ежегодно проводит Ассоциация ритейлеров Украины, была запланирована на 2-3 апреля. Но из-за эпидемиологической ситуации в мире организаторы решили перенести мероприятие на осень.

      Мы ответственно относимся к своей работе и активно реагируем на все внешние факторы, которые могут поставить под угрозу здоровье и жизнь наших гостей. Оценив темпы распространения коронавируса в мире и поддержав меры по предотвращению эпидемии в Украине, мы переносим проведения RAU EXPO 2020 на осень,
      – заявил Андрей Жук, председатель правления Ассоциации ритейлеров Украины.

      Новая дата проведения RAU EXPO 2020 еще уточняется. Сейчас организаторы рассматривают возможность объединения выставки с церемонией награждения лучших компаний сферы розничной торговли, e-commerce и торговой недвижимости Украины RAU Awards 2020, которая проходит ежегодно в конце сентября.

      Что известно о RAU EXPO 2020?

      Это ежегодная крупнейшая специализированная выставка индустрии ритейла и девелопмента в Украине, которая включает:

      • 2 дня выставки;
      • 3 выставочных зала;
      • 90+ компаний-экспонентов;
      • 500+ компаний-участников;
      • 80+ топ-спикеров – первые лица и топ-менеджмент ритейла и девелопмента;
      • презентации кейсов, новых объектов торговой недвижимости и панельные дискуссии;
      • более 2000 гостей из 8 стран мира;
      • after party.

      Оргкомитет продолжит усиленно работать над программой выставки, чтобы осенью представить еще больше интересных спикеров и уникальных экспозон.

      Что делать с билетами?

      Гости, которые уже приобрели билеты на RAU EXPO 2020, смогут использовать их осенью. Или узнать дополнительную информацию у организаторов:

      Юлия Кушка, +38 067 223 07 30, [email protected]
      Олеся Кобцева, +38 050 313 74 53, [email protected]

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