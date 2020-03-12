Главную встречу ритейлеров RAU EXPO 2020 перенесли на осень из-за распространения коронавируса

Организационный комитет крупнейшей в Украине выставки индустрии ритейла и девелопмента RAU EXPO 2020 объявил о переносе мероприятия на осень.

Причина – ухудшение эпидемиологической ситуации и усиления мер безопасности для участников мероприятия.

Выставка RAU EXPO 2020, которую ежегодно проводит Ассоциация ритейлеров Украины, была запланирована на 2-3 апреля. Но из-за эпидемиологической ситуации в мире организаторы решили перенести мероприятие на осень.

Мы ответственно относимся к своей работе и активно реагируем на все внешние факторы, которые могут поставить под угрозу здоровье и жизнь наших гостей. Оценив темпы распространения коронавируса в мире и поддержав меры по предотвращению эпидемии в Украине, мы переносим проведения RAU EXPO 2020 на осень,

– заявил Андрей Жук, председатель правления Ассоциации ритейлеров Украины.

Новая дата проведения RAU EXPO 2020 еще уточняется. Сейчас организаторы рассматривают возможность объединения выставки с церемонией награждения лучших компаний сферы розничной торговли, e-commerce и торговой недвижимости Украины RAU Awards 2020, которая проходит ежегодно в конце сентября.

Что известно о RAU EXPO 2020?

Это ежегодная крупнейшая специализированная выставка индустрии ритейла и девелопмента в Украине, которая включает:

2 дня выставки;

3 выставочных зала;

90+ компаний-экспонентов;

500+ компаний-участников;

80+ топ-спикеров – первые лица и топ-менеджмент ритейла и девелопмента;

презентации кейсов, новых объектов торговой недвижимости и панельные дискуссии;

более 2000 гостей из 8 стран мира;

after party.

Оргкомитет продолжит усиленно работать над программой выставки, чтобы осенью представить еще больше интересных спикеров и уникальных экспозон.

Что делать с билетами?

Гости, которые уже приобрели билеты на RAU EXPO 2020, смогут использовать их осенью. Или узнать дополнительную информацию у организаторов:

Юлия Кушка, +38 067 223 07 30, [email protected]

Олеся Кобцева, +38 050 313 74 53, [email protected]