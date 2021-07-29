Главные новости 29 июля: скандал в "Голосе", убийство Мирославы Третяк и коррупция в АРМА

Из партии "Голос" по собственному желанию ушли сразу 7 нардепов. На Харьковщине нашли мертвой 6-летнюю Мирославу Третяк. Руководство АРМА отстранили от должностей из-за подозрения в присвоении государственных денег. В зоне ООС под машиной сотрудника СБУ нашли взрывчатку. Такими были главные новости Украины и мира 29 июля.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

​Важно СНБО уж точно соберется на Донбассе: Данилов назвал ключевые вопросы

Из "Голоса" массово уходят нардепы

Источник: 24 канал

Сразу 7 нардепов объявили о выходе из политической партии "Голос", а всего 10 отказались участвовать в съезде политсилы. Главной причиной нежелания оставаться членами партии нардепы назвали политику главы "Голоса" Киры Рудик.

Так, о выходе из партии заявили:

Юлия Клименко;

Ярослав Юрчишин,

Соломия Бобровская,

Ольга Стефанишина,

Александра Устинова,

Роман Лозинский,

Владимир Цабаль.

В партии сказали, что с уважением относятся к решению коллег и на съезде "Голоса" 29 июля исключили их.

Итоги съезда "Голоса"

На съезде партии 86% делегатов выразили поддержку действующему председателю парти. Также Кира Рудик отчиталась о работе партии со времени проведения местных выборов в октябре 2020 года.

Кроме того, съезд утвердил обновленный состав политсовета. Делегаты выразили доверие:

Инне Совсун,

Ярославу Железняку,

Андрею Осадчуку,

Григорию Маленку.

Все они получили полномочия членов политического совета. Также туда включили Романа Денисюка – председателя Ровенской областной территориальной организации партии и Алексея Бабешко – председателя Харьковской областной территориальной организации партии.

Жуткое убийство Мирославы Третяк

Нардеп Ольга Стефанишина написала заявление о выходе из политической партии на туалетной бумаге. Рудик назвала это неуважением к избирателям и попыталась объяснить такое поведение эмоциями, которые взяли верх.

В селе Старый Салтов, что на Харьковщине, 28 июля нашли мертвой 6-летнюю Мирославу Третяк. Она пошла гулять с другом, но так и не вернулась домой.

Актуально Убийство 6-летней Мирославы Третяк: все, что известно о страшной трагедии на Харьковщине

Тело девочки нашли в заброшенном здании со следами насильственной смерти. У Мирославы обнаружили ушибы головы и лица. Также девочку, вероятно, изнасиловали.

В убийстве подозревают друга Мирославы

Правоохранители подозревают, что Мирославу мог убить 13-летний Богдан Ф., который жил неподалеку. Именно с ним Мирослава и пошла гулять в тот ужасный вечер. Кстати, на одежде Богдана нашли следы крови.

Парень – несовершеннолетний. Поэтому полиция готовит ходатайство в суд, чтобы провести его допрос и перевести в приемник-распределитель для детей.

Известно, что мать Богдана злоупотребляет алкоголем. Поселковый голова, беседовавший с матерью парня после трагедии, сказал, что она не верит в виновность своего сына.

К теме Ужасное убийство 6-летней Мирославы Третяк в Старом Салтове: жуткие фото с места трагедии

Добавим, если вину Богдана докажут, ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Однако парню еще нет 14 лет, поэтому самое суровое наказание к нему применить не смогут.

Коррупция в АРМА

Источник: ГБР

В Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами выявили масштабную коррупционную схему. По данным следователей ГБР и СБУ, к ней причастны 6 человек, в частности:

временный исполняющий обязанности главы АРМА Виталия Сигидина;

его заместитель Владимира Павленко;

начальник управления менеджмента активов АРМА Вахтанг Бочоришвили;

2 адвоката;

и физическое лицо.

Что известно о коррупционной схеме

По версии следствия, в течение августа – декабря 2020 года подозреваемые и адвокаты завладели средствами, которые были переданы в управление АРМА. В ГБР считают, что чиновники на основании поддельных судебных решений безосновательно перечисляли средства на банковский счет человека, который не имел к деньгам никакого отношения. Затем эти средства распределялись между участниками группы.

Сейчас о подозрении сообщили шестерым людям. Их обвиняют по статье 191 о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

Руководству АРМА сообщили о подозрении: смотрите видео

Отстранение руководства АРМА

Также Сигидина, Павленко и Бочоришвили 29 июля отстранили от должности. Кроме этого, Печерский райсуд Киева избрал подозреваемым меру пресечения в виде домашнего ареста. Согласно решению, которое принял 29 июля судья Сергей Вовк, госслужащие будут находиться под ночным домашним арестом как минимум до 24 сентября.

Как заявил в фейсбуке Владимир Павленко, он планирует обжаловать это решение. Ранее он назвал обвинения безосновательными.

Взрывчатка под автомобилем СБУ

Если вину госслужащих докажут, то им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Источник: полиция Луганской области

На Луганщине под одним из автомобилей Службы безопасности Украины обнаружили подозрительный предмет, похожий на взрывчатку. Информация о находке поступила в дежурную часть Северодонецкой полиции в 14:22. После этого на место происшествия прибыли пиротехники и кинологи.

Правоохранители эвакуировали работников из административного здания управления. Территорию вокруг места происшествия оцепила полиция.

Что именно нашли под машиной

Когда служебная машина заезжала на территорию управления СБУ, охранник увидел под ней подозрительный предмет. Он был прикреплен к днищу автомобиля, из него торчали несколько проводов разного цвета. Взрывотехники забрали из-под машины сумку с неизвестным устройством. Отметили, что угрозы для людей нет.

Турцию терроризируют лесные пожары

Источник: 24 канал

Масштабные лесные пожары, вспыхнувшие в Турции 28 июля, продолжают терроризировать страну. Они уже добрались до курортных городов Мармариса и Бодрума. К ликвидации возгораний привлекли:

5 вертолетов;

30 пожарных машин;

1 самолет.

Однако быстрому распространению огня способствует сильный ветер. Местные СМИ пишут, что власти начали эвакуировать туристов из некоторых отелей.

Интересно Туристы живут привычной жизнью, – Украинка о жутких пожарах в Турции

28 июля огонь приблизился к курортной Анталии. В результате пожара 3 граждан Турции погибли, а еще более сотни – пострадали. В Министерстве иностранных дел Украины заверили, что пострадавших среди украинских туристов нет.

Сколько украинских туристов в Турции

Руководитель консульского отдела посольства Украины в Турции Андрей Билык в комментарии 24 каналу рассказал, что по состоянию на 29 июля в Турции отдыхают примерно 100 тысяч украинцев.

По его словам, им ничего не угрожает. В то же время в украинском МИД сообщили, что пострадавших и жертв среди украинцев нет. Пока никто не обращался в ведомство. Якобы пожар вспыхнул вдали от туристических локаций.

Турцию охватили масштабные пожары: смотрите видео