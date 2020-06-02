В Одессе на рынке произошла перестрелка. Полиция задержала еще 13 участников перестрелки в Броварах. Двое мужчин почти "продали" должность главфы Харьковской ОГА за миллион долларов. С 10 июня начнут открывать кинотеатры, санатории, детские лагеря. Синоптики рассказали, когда в Украину придет лето. Такими были главные новости вторника, 2 июня.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

Перестрелка на рынке в Одессе

Утром 2 июня на промтоварном рынке Одессы произошла перестрелка.

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Что известно о перестрелке

Инцидент произошел примерно в 10:05 в павильоне №4318, который арендует выходец с Ближнего Востока.

Тогда в магазин пришли примерно 10 нападавших . Они были в масках и в капюшонах.

. Они были в масках и в капюшонах. Мужчины зашли в магазин, произошла перестрелка . После этого нападавшие выбежали и заскочили в микроавтобус.

. После этого Вторая группа людей пыталась помешать выехать злоумышленникам . Однако это не дало результата.

. Однако это не дало результата. Через некоторое время друзья и партнеры пострадавших начали бить стекла в павильоне №4520, но их остановили.

Пострадали два человека

Пострадавшие – владельцы магазина сирийского происхождения. У одного из них – огнестрельное ранение, у другого – ножевое и травмы головы.

сирийского происхождения. У одного из них – огнестрельное ранение, у другого – ножевое и травмы головы. К слову, сначала бандиты напали на мужчину, который сидел в машине, припаркованной у банка. Они разбили стекло автомобиля, отобрали у гражданина сумку с имуществом и скрылись на "Ауди" с номерами ВН6905IC.

Что говорят в полиции

На территории города и в прилегающих районах области ввели специальный оперативный план "Перехват" . На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и устанавливает все обстоятельства произошедшего. Полицейские, прибывшие на место происшествия, задержали 10 человек . Однако поиски злоумышленников продолжаются.

. Однако поиски злоумышленников продолжаются. Событие квалифицировано по статье о хулиганстве.

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Новые задержанные из перестрелки в Броварах

Полиция 2 июня задержала 13 человек, участвовавших в перестрелке в Броварах. Среди них – криминальный авторитет.

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Участников инцидента задержали в Киеве, Броварах и Ирпене, сообщил в твиттере министр внутренних дел Арсен Аваков.

Задержаны еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом "Веха" или "Журавль",

– написал Аваков.

По словам министра, правоохранители установили, что задержанные "выступили" со стороны местных перевозчиков. Им объявили о подозрении в бандитизме и покушении на убийство. Кроме того, у злоумышленников изъяли оружие и боеприпасы.

Напомним, ранее правоохранители задержали 20 участников стрельбы в Броварах.



Правоохоранители задержали еще 13 участников стрельбы в Броварах / Твиттер Арсена Авакова

Стрельба в Броварах: главное

Инцидент произошел утром 29 мая 2020 года в городе Бровары , что на Киевщине. В стрельбе приняли участие около 100 человек, которые занимаются пассажирскими перевозками.

, что на Киевщине. В стрельбе приняли участие около 100 человек, которые занимаются пассажирскими перевозками. В результате по меньшей мере три человека были ранены .

. Всего полиция задержала 33 участника инцидента. По факту хулиганства открыли уголовное производство.

инцидента. По факту хулиганства Кроме того, 20 участникам инцидента избрали меру пресечения.

Важно! Из-за перестрелки в Броварах и других резонансных дел журналисты, активисты и политики потребовали отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. О том, как к этому относятся в "Слуге народа", читайте по ссылке.

"Продажа должностей" в Харькове

В Харькове двое киевлян пытались "продать" должности председателя Харьковской облгосадминистрации и руководителя областной налоговой. Об этом сообщил действующий председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.

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Махинаторы уже пришли за деньгами

Дельцы хотели получить за уже занятую должность главы области 1 миллион долларов, то есть более 26 миллионов гривен. Сколько просили за должность главы областной налоговой, не уточняется.

Фигурантов дела задержали, когда они уже думали, что дело удалось. Махинаторы пришли получать первый транш. Этот момент даже сняли на видео.

Сейчас правоохранители проводят обыски по делу в трех областях: Харьковской, Киевской и Одесской. В частности, проверяют места проживания фигурантов и офисные помещения.

Задержание дельцов, продававших должность председателя Харьковской ОГА: смотрите видео

Открытие кинотеатров, санаториев, детских лагерей

С 10 июня в Украине начнут открывать кинотеатры, санатории, детские лагеря и другие учреждения, закрытые из-за карантина.

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По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, первые культурные учреждения позволят открыть с 10 июня. Однако будут действовать определенные ограничения. В частности, не более 1 человека на 5 квадратных метров.

Санатории будут работать с 10 июня. А решение относительно детских лагерей планируют принять отдельно. Причина – во время летнего отдыха в детских лагерях и санаториях происходят вспышки кишечных инфекций. Есть риск, что коронавирус объединится с инфекцией.

Какие ослабления карантина стартовали в июне

Ослабление внедряют в тех областях, где позволяет эпидемиологическая ситуация.

С 1 июня Укрзализныця возобновила движение пассажирских поездов между областями и пригородных электричек.

Разрешили возобновить работу спортзалов, фитнес-центров и бассейнов.

Могут работать пляжи и зоны отдыха.

Заработали детсады, школы, учреждения профессионального и высшего образования (для выпускников и абитуриентов), ДЮСШ.

Открылись отели.

Разрешили посещать кладбища.

Когда в Украине потеплеет

По словам синоптиков, лето придет в Украину уже 5 июня. Сейчас господствует циклон, который вызывает интенсивные осадки в некоторых регионах, в частности – в западных и северных.

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Директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида сообщил 24 каналу, что температура воздуха с 5 по 15 июня будет колебаться от +23 до +28 градусов. То есть температурный режим будет действительно летний.

Какое лето ждет украинцев: прогноз

Синоптики прогнозируют, что летом 2020 года жара будет чередоваться с мощными ливнями.

Июнь в 2020 году начался с дождей в большинстве регионов страны. Однако уже в середине месяца количество осадков значительно уменьшится.

в 2020 году начался с дождей в большинстве регионов страны. Однако уже в середине месяца количество осадков значительно уменьшится. В июле синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду. Температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов.

синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду. Температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов. Сильная жара в августе резко будет сменяться обильными дождями. Температура начнет снижаться лишь под конец месяца.

Торнадо в Донецкой области

31 мая на Донетчине, в Константиновском районе пронесся торнадо. Воронка быстро двигалась по полю, однако не нанесла ущерба.

Видео с разных ракурсов движения торнадо опубликовал на своей в фейсбуке синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич. По его словам, это классический клиновидный торнадо.

Торнадо на Донетчине: смотрите видео