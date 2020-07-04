Главные новости 4 июля: непогода на Львовщине, массовая стрельба в Киеве, Зеленский в Одессе
Непогода вернулась в Украину – на Львовщине затопило целые села. В Киеве произошла массовая драка со стрельбой. Зеленский пришел в Одессу и устроил "разбор полетов". В Украине проходят акции в поддержку подозреваемых по делу Шеремета. Такими были главные новости 4 июля.
Самые важные новости Украины и мира за сегодня, 4 июля:
Непогода затопила село на Львовщине
Украину снова накрыли сильные ливни, которые 3 июля вызвали паводки и подъем уровня воды в реках.
Важно Грозы, шквалы и град: непогода движется на северные и центральные регионы Украины
Из-за дождей и шквалов ветра без электроснабжения 4 июля остался 21 населенный пункт в Украине. На Львовщине подтопило несколько сел. Синоптики вновь объявили штормовое предупреждение.
Какова сейчас ситуация на Львовщине
Большая вода снова нанесла ущерб на Львовщине.
Больше всего пострадали села Старосамборского района:
- Лопушница;
- Старьява;
- Пятница;
- Заречье;
- Княжполь;
- Терло.
В результате сильных осадков подтопило подвалы жилых домов, хозяйственные постройки, приусадебные участки. Также вода размыла сельские дороги. Местные жители рассказывают, что только за 1,5 часа ливня поднялись реки и ручейки, мосты – "поплыли".
Массовая стрельба в Киеве
Возле Бессарабской площади в Киеве утром 4 июля начались столкновения. Толпа людей устроила разборки со стрельбой. В результате перестрелки три человека получили травмы.
Известно, что конфликт возник между двумя компаниями. Впоследствии спор перерос в драку, во время которой один из участников достал оружие и сделал несколько выстрелов. Для выяснения всех обстоятельств происшествия в Печерское управление полиции доставили 10 человек. Правоохранители уже возбудили уголовное дело по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
Что известно о пострадавших в стрельбе: главное
- От перестрелки пострадали три человека.
- Одна из участниц получила ранение ноги, врачи оказали ей помощь на месте происшествия.
- Еще двое мужчин получили ножевые ранения и были госпитализированы в больницы.
Стрельба в центре Киева: смотрите видео (18+)
Зеленский в Одессе
Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Одессу. Там президент Украины возмутился медленными темпами ликвидации последствий аварии танкера Delfi. Судно затонуло возле берегов Одессы недалеко от городских пляжей еще в ноябре 2019 года и до сих пор лежит на мели.
Поэтому, Зеленский решил лично заняться этим вопросом. Свое возмущение президент выразил лично мэру Одессы Геннадию Труханову и чиновникам, которые занимаются этим вопросом.
Какого числа уберут эту махину? У людей пляжные отпуска. Мы с ноября показываем, что мы импотентная власть. Просто уберите его. Если не способны убрать сами, мы отправим кого-то из ГСЧС, разрежем и вывезем. Тогда уже никого не будет интересовать законно это или незаконно,
– пригрозил Зеленский.
Что не так с демонтажем танкера Delfi
- Местные чиновники спихивают все на компанию судовладельца, которая постоянно переносит срок выполнения демонтажа судна.
- В то же время сам представитель компании сказал президенту, что городская экологическая служба не позволила порезать судно на части и вывезти его.
- После этого глава Одесской ОГА Максим Куцый заверил, что до 20 июля судно уберут.
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Акции в поддержку подозреваемых по делу Шеремета
Во многих городах Украину 4 июля состоялась всеукраинская акция "200 дней лжи". Активисты выступают против преследования фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Говорится о волонтере Юлии Кузьменко, ветеране АТО и музыканте Андрее Антоненко и военной медсестре Яне Дугарь.
Акция в Киеве
По предварительным данным в центре Киева собралось более 1000 человек. В целом акция прошла мирно. В парке Шевченко состоялся концерт. После него участники акции подошли к зданию МВД и зажгли там файеры, а дальше двинулись в Офис Президента.
Главные вопросы участников акции к МВД: Почему не ищут настоящих убийц? Почему за решеткой непричастные люди? Почему не замечают множество доказательств невиновности Андрея, Юли, Яны и откровенные факты лжи правоохранителей?
Акции прошли и в других городах Украины, в частности в:
- Львове;
- Харькове;
- Запорожье;
- Луцке;
- Днепре;
- Одессе.
Убийство Павла Шеремета: главное
- Автомобиль с журналистом Павлом Шереметом взорвался 20 июля 2016 года в Киеве. Журналист погиб на месте.
- После нескольких лет расследования дела следствие отбросило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".
- В декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых по делу. По информации следователей, мотив – якобы Шеремета убили, "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы, для дестабилизации ситуации в стране".
- В мае следствие изменило мотив на такой: неустановленные лица, действуя из личных мотивов, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста.
- И эти неустановленные люди "привлекли" Андрея Антоненко, Яну Дугарь и Юлию Кузьменко. О деньгах в квалификации убийства данных нет.
- Досудебное расследование по делу об убийстве Павла Шеремета завершилось месяц назад. Материалы готовы к передаче в суд. Однако пока с документами знакомятся защитники подозреваемых. После завершения досудебного расследования, материалы передали на рассмотрение адвокатам.