Непогода вернулась в Украину – на Львовщине затопило целые села. В Киеве произошла массовая драка со стрельбой. Зеленский пришел в Одессу и устроил "разбор полетов". В Украине проходят акции в поддержку подозреваемых по делу Шеремета. Такими были главные новости 4 июля.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня, 4 июля:

Непогода затопила село на Львовщине

Украину снова накрыли сильные ливни, которые 3 июля вызвали паводки и подъем уровня воды в реках.

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Из-за дождей и шквалов ветра без электроснабжения 4 июля остался 21 населенный пункт в Украине. На Львовщине подтопило несколько сел. Синоптики вновь объявили штормовое предупреждение.

Какова сейчас ситуация на Львовщине

Большая вода снова нанесла ущерб на Львовщине.

Больше всего пострадали села Старосамборского района:

Лопушница;

Старьява;

Пятница;

Заречье;

Княжполь;

Терло.

В результате сильных осадков подтопило подвалы жилых домов, хозяйственные постройки, приусадебные участки. Также вода размыла сельские дороги. Местные жители рассказывают, что только за 1,5 часа ливня поднялись реки и ручейки, мосты – "поплыли".

Массовая стрельба в Киеве

Возле Бессарабской площади в Киеве утром 4 июля начались столкновения. Толпа людей устроила разборки со стрельбой. В результате перестрелки три человека получили травмы.

Известно, что конфликт возник между двумя компаниями. Впоследствии спор перерос в драку, во время которой один из участников достал оружие и сделал несколько выстрелов. Для выяснения всех обстоятельств происшествия в Печерское управление полиции доставили 10 человек. Правоохранители уже возбудили уголовное дело по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Что известно о пострадавших в стрельбе: главное

От перестрелки пострадали три человека.

Одна из участниц получила ранение ноги, врачи оказали ей помощь на месте происшествия.

Еще двое мужчин получили ножевые ранения и были госпитализированы в больницы.

Стрельба в центре Киева: смотрите видео (18+)

Зеленский в Одессе

Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Одессу. Там президент Украины возмутился медленными темпами ликвидации последствий аварии танкера Delfi. Судно затонуло возле берегов Одессы недалеко от городских пляжей еще в ноябре 2019 года и до сих пор лежит на мели.

Поэтому, Зеленский решил лично заняться этим вопросом. Свое возмущение президент выразил лично мэру Одессы Геннадию Труханову и чиновникам, которые занимаются этим вопросом.

Какого числа уберут эту махину? У людей пляжные отпуска. Мы с ноября показываем, что мы импотентная власть. Просто уберите его. Если не способны убрать сами, мы отправим кого-то из ГСЧС, разрежем и вывезем. Тогда уже никого не будет интересовать законно это или незаконно,

– пригрозил Зеленский.

Что не так с демонтажем танкера Delfi

Местные чиновники спихивают все на компанию судовладельца, которая постоянно переносит срок выполнения демонтажа судна.

В то же время сам представитель компании сказал президенту, что городская экологическая служба не позволила порезать судно на части и вывезти его.

После этого глава Одесской ОГА Максим Куцый заверил, что до 20 июля судно уберут.

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Акции в поддержку подозреваемых по делу Шеремета

Во многих городах Украину 4 июля состоялась всеукраинская акция "200 дней лжи". Активисты выступают против преследования фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Говорится о волонтере Юлии Кузьменко, ветеране АТО и музыканте Андрее Антоненко и военной медсестре Яне Дугарь.

Акция в Киеве

По предварительным данным в центре Киева собралось более 1000 человек. В целом акция прошла мирно. В парке Шевченко состоялся концерт. После него участники акции подошли к зданию МВД и зажгли там файеры, а дальше двинулись в Офис Президента.

Главные вопросы участников акции к МВД: Почему не ищут настоящих убийц? Почему за решеткой непричастные люди? Почему не замечают множество доказательств невиновности Андрея, Юли, Яны и откровенные факты лжи правоохранителей?

Акции прошли и в других городах Украины, в частности в:

Львове;

Харькове;

Запорожье;

Луцке;

Днепре;

Одессе.

Убийство Павла Шеремета: главное