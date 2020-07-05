В аэропорту греческой столицы Афин задержали 17 украинцев, в частности детей. В Новой Каховке на Херсонщине произошел пожар в пятиэтажке, и в результате огнем охватило крышу. Подозреваемые в организации убийства Павла Шеремета Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко жалуются на условия содержания в СИЗО. В Одессе прошел парад кораблей ко Дню ВМС. Такими были главные новости 5 июля.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня, 5 июля:

Украинцев задержали в Греции

Вечером 4 июля украинцы прибыли в аэропорт Афин двумя рейсами из Киева. Пользовались они услугами лоукостеров Ryanair и Wizz Air. По словам пассажиров, после прибытия на аэродром во время паспортного контроля 17 гражданам Украины отказали во въезде в страну и задержали. Среди них – 15 взрослых и двое детей в возрасте 8 и 9 лет.

К теме Почему не пропустили украинцев в аэропорту Афин: история из первых уст

В результате задержанных отправили ночевать в полицейский участок, где разместили в камерах, в частности детей. Кроме того, греческая полиция отобрала у украинцев все вещи, не дает воду и пищу, а также угрожала депортацией.

В МИД Украины и в посольстве Украины в Греции объясняют ситуацию тем, что украинцев не пропустили на территорию Греции из-за карантинных ограничений. То есть, их не захотели пропускать из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран. В то же время украинские дипломаты рассказали задержанным пассажирам, что те должны возвращаться в Украину теми же рейсами, какими и прибыли. Но оба самолета будут только 14 июля.

Пассажиры добавляют, что перед вылетом в аэропорту "Киев" на регистрации их строго расспрашивали и рассматривали весь пакет документов. Люди даже сделали тест на коронавирус в лаборатории и предоставили его результаты с мокрой печатью. А когда они все показали и рассказали, их пропустили на паспортный контроль.

Сейчас этим вопросом занимается посольство Украины в Греции. В частности, консулы Украины сотрудничают с государственными структурами Греции для того, чтобы к застрявшим украинцам, которых уже отнесли к категории "нежелательные", не применяли процедуру "депортации". Иначе это бы угрожало им нескольким запретами на посещение ЕС.

Вечером 5 июля стало известным, что к украинским туристам пустили консула. По словам одной из задержанных, дипломат привез им вещи первой необходимости: мыло, бутылку дезинфицирующего средства, воду, туалетную бумагу и матрасы.

Смотрите видео с задержанными украинцами в Греции

Советуем ознакомиться В какие страны украинцы могут путешествовать без ограничений из-за коронавируса: перечень

Масштабный пожар в Новой Каховке

Днем 5 июля в Новой Каховке на Херсонщине в одной из пятиэтажек произошел пожар. Огонь вспыхнул с такой силой, что быстро перекинулся на крышу, а оттуда охватил всю площадь дома. После этого пламя добралось и до квартир на четвертом этаже. Поскольку пожар начал усиливаться, жители покинули свои квартиры и вызвали пожарных с полицией. Спасателям удалось потушить пламя полностью аж за 4 часа (примерно в 18:40).

Масштабы пожара в Новой Каховке: видео

По словам очевидцев, возгорание произошло в одной из квартир на 5 этаже. Эту версию подтвердили и в полиции. По их данным, мужчина, что здесь живет, употреблял дома спиртные напитки, после чего решил покурить на диване и уснул. Разбудили его соседи, когда квартира уже была в огне. Однако разбудить мужчину удалось не с первого раза – люди минимум в течение 10 минут стучали в дверь. А когда он не открыл (а из квартиры шел дым), они ее выбили и увидели мужчину в состоянии алкогольного опьянения и горящую квартиру.

Сейчас жители пятиэтажки фактически оказались без крыши над головой. Местная власть, со своей стороны, думает, что с ними делать. Сейчас по ситуации заседает оперативный штаб. В ближайшее время должны принять решение о помощи людям. Кроме того, будет рассмотрено срочное отселение семей, чьи квартиры пострадали от огня.

Обратите внимание Масштабный пожар в Новой Каховке сняли с дрона: впечатляющие фото и видео

Дело Шеремета: громкие заявления подозреваемых Антоненко и Кузьменко

У Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, которых подозревают в убийстве известного журналиста Павла Шеремета, проблемы со здоровьем. Также они пожаловались на условия содержания в СИЗО.

Заметим, что подозреваемые находятся в СИЗО уже более 200 дней. Поэтому, у них появились сбои ритма сердца и проблемы с давлением и сосудами. Об этом сообщил гражданский муж Кузьменко – Петр Киян.

По его словам, на состояние здоровья подозреваемых могли повлиять условия СИЗО. Ведь летом в камере держится высокая температура.

Из-за того, что очень высокая температура в камере – она ​​не проветривается, окна не открываются – начинаются сбои ритма сердца, проблемы с давлением, с суставами и оно с каждым днем ​​накапливается и ухудшается. 206 дней в темной камере – это очень много,

– отметил Петр Киян.

Вместе с тем адвокат подозреваемого Андрея Антоненко Станислав Кулик рассказал, что его подзащитному не предоставляют медпомощь уже неделю. По информации Кулика, у Антоненко проблемы с сосудами и венами.

Сам Андрей Антоненко сообщил, что за время пребывания в СИЗО он сталкивался с физическим насилием. Также было и психологическое давление.

Мне запрещали теплые вещи. Запрещали стричься. Бриться. Не предоставляли медицинскую помощь, когда болели зубы (сейчас, кстати, также не предоставляют). Не разрешали свидания. Подсаживали разных людей,

– отметил Антоненко.

По его словам, к нему в камеру подсаживали человека с литературой о нацистах, а другой сосед рассказывал, как у него нашли гранаты. Антоненко охарактеризовал эти случаи лаконично: "в тюрьме совпадений не бывает".

В общем это дело он называет попыткой сохранения Аваковым должности министра внутренних дел.

"Я считаю себя политзаключенным и военнопленным в собственной стране. Это не дело об убийстве журналиста. Это дело о сохранении должности министра МВД. То есть прямая и бесспорная политика. И тот позорный брифинг – однозначное доказательство моего утверждения", – отметил мужчина.

Кстати Аваков фабрикует и фальсифицирует дело об убийстве Шеремета, – Антоненко

Парад кораблей ко Дню ВМС в Одессе: был ли там и Зеленский

В Одессе прошел военно-морской парад, приуроченный к празднованию Дня Военно-морских сил ВС Украины. Правда, действо произошло в закрытом формате из-за пандемии коронавируса. Участие в мероприятии принял и президент Украины Владимир Зеленский.

Следил украинский лидер за всем на борту фрегата "Гетман Сагайдачный". А тем временем в небе военные вертолеты совершили пролет с флагом Украины и Военно-Морским флагом. Далее по акватории Черного моря прошли катера морской охраны и артиллерийские катера.

После этого военные катера и вертолеты продемонстрировали комплекс действий по оказанию помощи кораблю, который потерпел бедствие. Кроме того, по акватории прошли учебные катера с курсантами на борту.

Как проходил парад кораблей в Одессе (Фото пресслухби ВМС ВСУ)

В память о павших военных моряках на воду был положен венок. Память погибших героев почтили также минутой молчания.

Заметим, что до этого Зеленский выступил перед моряками по случаю праздника. Он подчеркнул, что одной из главных задач государства является социальное обеспечение военных моряков и членов их семей. Следовательно, глава государства пообещал, что моряки получат более 70 квартир, в частности, те, которые в 2014 году в Крыму не предали Украину.

Интересно Где-то грустит Богдан: реакция соцсетей на заплыв Зеленского и Ермака в Одессе

Зеленский принял участие в параде ко дню ВМС: видео