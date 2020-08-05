Количество жертв и пострадавших в результате взрыва в Бейруте растет. Украинцы, ставшие свидетелями трагедии, рассказали детали. Витольд Фокин прокомментировал свою роль в ТКГ. Анастасия Луговая, которую избили и чуть не изнасиловали в поезде, рассказала о психологическом состоянии сына. Киевского террориста Сухроба Каримова арестовали на 2 месяца. Такими были главные новости среды, 5 августа.

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Новые детали взрыва в Бейруте

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Два мощных взрыва, которые были слышны по всему городу, прозвучали вечером 4 августа с небольшим интервалом.

Оранжевый купол огня вспыхнул над портом , за ним последовала ударная волна небывалой силы. В радиусе 10 километров были повреждены окна, дома рядом с портом разлетелись.

, за ним последовала ударная волна небывалой силы. окна, дома рядом с портом разлетелись. По состоянию на вечер 5 августа число жертв возросло до 113, пострадавших уже как минимум 4 тысячи. Кроме того, многие люди считаются пропавшими без вести.

пострадавших уже как минимум 4 тысячи. Кроме того, многие люди считаются пропавшими без вести. Взрыв был настолько мощным, что волна от него дошла до Кипра , который расположен в 250 километрах от столицы Ливана.

, который расположен в 250 километрах от столицы Ливана. В момент взрыва в порту Бейрута находился корабль с миротворцами ООН. Члены контингента получили травмы, некоторые – очень серьезные. Всего пострадали 48 их работников.

Члены контингента получили травмы, некоторые – очень серьезные. Всего пострадали 48 их работников. Погибла пожарная команда – 10 спасателей. Они сразу же после взрывов бросились на ликвидацию последствий и сначала считались пропавшими без вести.

– 10 спасателей. Они сразу же после взрывов бросились на ликвидацию последствий и сначала считались пропавшими без вести. Среди жертв и лидер ливанской партии "Аль-Катаиб" Назар Наджаньян. Его в критическом состоянии забрали в больницу, однако он умер. Его дочь и жена тяжело травмированы.

Его в критическом состоянии забрали в больницу, однако он умер. Его дочь и жена тяжело травмированы. По сообщениям властей, взорвалась большая партия аммиачной селитры – нитрата аммония. Более 2 тысяч тонн селитры шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности.

– нитрата аммония. Более 2 тысяч тонн селитры шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности. Взрыв разрушил сам порт, помещения его администрации, причал, набережную с зонами отдыха; жилые дома вблизи портов, магазины; правительственный квартал: пострадали резиденции президента и премьера Ливана; волна задела консульство Германии в Ливане: некоторые работники травмировались.

сам порт, помещения его администрации, причал, набережную с зонами отдыха; жилые дома вблизи портов, магазины; правительственный квартал: пострадали резиденции президента и премьера Ливана; волна задела консульство Германии в Ливане: некоторые работники травмировались. На экстренном заседании Высшего совета обороны Ливана приняли решение о введении в Бейруте чрезвычайного положения на две недели.

Разрушены также 4 больницы, среди них и коронавирусные.

Обратите внимание Разбросанные корабли и яма на месте взрыва: спутниковые снимки разрушенного порта в Бейруте

Взрыв в Бейруте: смотрите видео

A more clear view of the explosion. #beirut pic.twitter.com/74NgZWvRL0 — Zaiنab Hijazi (@zainabhijazi97) August 4, 2020

Footage of the Explosion in #Beirut #Lebanon a few minutes ago. Praying for the safety of everyone. pic.twitter.com/6Q3y6A6DxL — Fady Roumieh (@FadyRoumieh) August 4, 2020

Huge blast in Beirut just now! pic.twitter.com/hId8JhZMKV — Tobias Schneider (@tobiaschneider) August 4, 2020

Разрушенный порт Бейрута после взрыва / Фото с GettyImages

Есть ли среди пострадавших граждане Украины

Украинских дипломатов и членов их семей среди жертв и пострадавших нет. Однако несколько украинцев обратились с незначительными травмами и порезами.

Кроме того, по информации МИД, в доме одного из дипломатов вылетели окна. Разбиты стекла и в помещении украинского посольства.

Корабли из Украины MERO STAR и RAOUF H были недалеко от места взрыва в порту Бейрута. Из сервиса MarineTraffic известно, что пострадать могли 5 судов, в том числе и украинские.

Впрочем, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что у него пока нет никакой информации относительно пребывания двух украинских кораблей в порту.

Украинка из Бейрута рассказала о пережитом Студентка из Украины, которая находилась в городе во время взрыва, описала первые минуты после трагедии. К теме Начали сравнивать с Чернобылем, – украинцы из Бейрута рассказали детали о мощном взрыве Ирина Карапата учится в ливанском университете "Каслик". На момент взрыва находилась в 5 километрах от места происшествия. По ее словам, вечером прогремел первый ощутимый взрыв, который насторожил людей. Впоследствии дом, в котором она находилась, начало трясти, как во время землетрясения, и тогда раздался второй взрыв. Взрыв заглушил уши, а дальше паника, посыпались окна у соседей. Первая мысль – атака Израиля, сразу исчез интернет, связь. Когда мы выбежали на улицу, увидели клубы красного дыма со стороны порта,

– рассказала украинка. Люди убегали и старались держаться на безопасном расстоянии от места взрыва. Фокин о своей роли в ТКГ Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин рассказал о видении своей роли в Трехсторонней контактной группе. Актуально Кравчук и Фокин на переговорах по Донбассу: какова цель назначения и что это изменит По его словам, сейчас конкретную должность для него не определили. То, что на языке у других людей, что координатор, разговоры и прочее – это меня не удовлетворяет, я не мальчик, чтобы заниматься, чем кто скажет. Я буду ждать встречи перед тем, как начну работать официально,

– сказал Фокин. И добавил, что уже ведет разговоры "с теми людьми, на которых можно опереться". Политик отметил, что мог бы быть заместителем Леонида Кравчука – нового главы украинской делегации. Однако эта должность занята. Экс-глава правительства также подчеркнул, что Донбасс для него – родной, ведь он там работал более 25 лет. Фокин следит за событиями в регионе и лично общается с переселенцами и людьми с оккупированных территорий. Относительно конкретных планов по работе в ТКГ, о них политик сейчас молчит. Фокин убежден, что об этом можно будет говорить после того, как будет определена его роль в делегации. Что ранее о роли Фокина говорил Кравчук Новый глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявлял, что Фокин будет заниматься вопросами коммуникации. В частности, будет налаживать контакты с людьми с оккупированных территорий. Что известно о назначении Фокина в ТКГ? Ему 87 лет. В октябре 1990 года исполнял обязанности председателя Совета Министров УССР, а уже в ноябре Фокина утвердили на этой должности. Премьер-министром Украины он стал в марте 1991 года. 4 августа 2020 года Витольд Фокин согласился присоединиться к украинской делегации в ТКГ. По словам Фокина, предложение он получил от главы Офиса Президента Андрея Ермака. Анастасия Луговая о психологическом состоянии сына Журналистка Анастасия Луговая, которую избили и едва не изнасиловали в поезде Мариуполь – Киев, рассказала о психологических проблемах сына Захара. Важно Отсутствие полиции и безразличие проводников: что не так с безопасностью в украинских поездах Мальчик, находившийся с матерью в купе во время избиения, получил психологическую травму. Он боится оставаться один. Об этом Анастасия Луговая сообщила в фейсбуке. Что рассказала женщина о состоянии ребенка Пострадавшая отметила, что сын повзрослел в течение нескольких дней. Женщина пытается уберечь его от публичного внимания со стороны СМИ, не позволяет ребенку смотреть новости. Ведь это может повлиять на его общение с ровесниками. Говорит, что страшилки по телевизору не страшны, а страшны ему дяди. Меня он пока тоже боится. Я звоню ему, но без видео,

– рассказала журналистка. Она добавила, что дети часто все воспринимают визуально, поэтому мальчику трудно привыкнуть к нынешнему облику матери. Сейчас с ним работают психологи – делают все, чтобы ребенок не обвинял себя. По словам Луговой, Захар часто говорит: "Это я виноват, что не спас тебя, что не проснулся раньше". Однако ему до сих пор непонятно, "почему дядя бил маму и был голый". Узнайте больше Это маньяк, который действовал по отлаженной схеме, – Луговая рассказала новые детали нападения Избиение и попытка изнасилования Анастасии Луговой: основное Ужасное событие произошло в ночь на 1 августа в поезде, следовавшем из Мариуполя в Киев. В купе, в котором спали журналистка Анастасия Луговая с ребенком, проник пьяный мужчина – Виталий Рудзько.

В купе, в котором спали журналистка Анастасия Луговая с ребенком, Он несколько раз ударил женщину по голове. От криков проснулся ее сын. Нападавший хотел ударить и его, но Луговая молила этого не делать и предложила перейти в другое купе.

От криков проснулся ее сын. Нападавший хотел ударить и его, но Луговая молила этого не делать и предложила перейти в другое купе. Женщина смогла вырваться от злоумышленника, она просила о помощи и стучала в разные купе. Однако никто не реагировал. Приютила ее проводница из другого вагона. Тогда же об инциденте сообщили начальнику поезда, который приказал охранять Рудзько до прибытия в Киев.

она просила о помощи и стучала в разные купе. Однако никто не реагировал. Приютила ее проводница из другого вагона. Тогда же об инциденте сообщили начальнику поезда, который приказал охранять Рудзько до прибытия в Киев. В Киеве мужчину задержали правоохранители. Нападающему грозит заключение до 7 лет. Сейчас его заключили под стражу в СИЗО на 2 месяца без права внесения залога.

Сейчас его заключили под стражу в СИЗО на 2 месяца без права внесения залога. Муж потерпевшей сказал, что их 6-летний сын Захар впервые пойдет к психологу.

Арест киевского террориста

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для Сухроба Каримова, который 3 августа захватил отделение "Универсал банка".

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На следующий день после задержания, 4 августа, Каримову сообщили о подозрении в совершении террористического акта, который создает опасность для жизни людей.

Санкция статьи "Терроризм" предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

О содержании под стражей террориста Сухроба Каримова ходатайствовали следователи. На суде обвиняемый вел себя очень спокойно. Судья отправил его под стражу на два месяца без права внесения залога.

Досудебное расследование по делу осуществляют следователи СБУ. Сейчас устанавливаются все обстоятельства этого преступления.

Обратите внимание! О том, как Каримова задерживали в прямом эфире, подробно читайте по ссылке.

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