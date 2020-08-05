Главные новости 5 августа: новые детали взрыва в Бейруте, Фокин о своей роли в ТКГ
Количество жертв и пострадавших в результате взрыва в Бейруте растет. Украинцы, ставшие свидетелями трагедии, рассказали детали. Витольд Фокин прокомментировал свою роль в ТКГ. Анастасия Луговая, которую избили и чуть не изнасиловали в поезде, рассказала о психологическом состоянии сына. Киевского террориста Сухроба Каримова арестовали на 2 месяца. Такими были главные новости среды, 5 августа.
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Новые детали взрыва в Бейруте
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- Два мощных взрыва, которые были слышны по всему городу, прозвучали вечером 4 августа с небольшим интервалом.
- Оранжевый купол огня вспыхнул над портом, за ним последовала ударная волна небывалой силы. В радиусе 10 километров были повреждены окна, дома рядом с портом разлетелись.
- По состоянию на вечер 5 августа число жертв возросло до 113, пострадавших уже как минимум 4 тысячи. Кроме того, многие люди считаются пропавшими без вести.
- Взрыв был настолько мощным, что волна от него дошла до Кипра, который расположен в 250 километрах от столицы Ливана.
- В момент взрыва в порту Бейрута находился корабль с миротворцами ООН. Члены контингента получили травмы, некоторые – очень серьезные. Всего пострадали 48 их работников.
- Погибла пожарная команда – 10 спасателей. Они сразу же после взрывов бросились на ликвидацию последствий и сначала считались пропавшими без вести.
- Среди жертв и лидер ливанской партии "Аль-Катаиб" Назар Наджаньян. Его в критическом состоянии забрали в больницу, однако он умер. Его дочь и жена тяжело травмированы.
- По сообщениям властей, взорвалась большая партия аммиачной селитры – нитрата аммония. Более 2 тысяч тонн селитры шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности.
- Взрыв разрушил сам порт, помещения его администрации, причал, набережную с зонами отдыха; жилые дома вблизи портов, магазины; правительственный квартал: пострадали резиденции президента и премьера Ливана; волна задела консульство Германии в Ливане: некоторые работники травмировались.
- На экстренном заседании Высшего совета обороны Ливана приняли решение о введении в Бейруте чрезвычайного положения на две недели.
- Разрушены также 4 больницы, среди них и коронавирусные.
Обратите внимание Разбросанные корабли и яма на месте взрыва: спутниковые снимки разрушенного порта в Бейруте
Взрыв в Бейруте: смотрите видео
Разрушенный порт Бейрута после взрыва / Фото с GettyImages
Есть ли среди пострадавших граждане Украины
Украинских дипломатов и членов их семей среди жертв и пострадавших нет. Однако несколько украинцев обратились с незначительными травмами и порезами.
Кроме того, по информации МИД, в доме одного из дипломатов вылетели окна. Разбиты стекла и в помещении украинского посольства.
Корабли из Украины MERO STAR и RAOUF H были недалеко от места взрыва в порту Бейрута. Из сервиса MarineTraffic известно, что пострадать могли 5 судов, в том числе и украинские.
Впрочем, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что у него пока нет никакой информации относительно пребывания двух украинских кораблей в порту.
Арест киевского террориста
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для Сухроба Каримова, который 3 августа захватил отделение "Универсал банка".
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На следующий день после задержания, 4 августа, Каримову сообщили о подозрении в совершении террористического акта, который создает опасность для жизни людей.
Санкция статьи "Терроризм" предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.
О содержании под стражей террориста Сухроба Каримова ходатайствовали следователи. На суде обвиняемый вел себя очень спокойно. Судья отправил его под стражу на два месяца без права внесения залога.
Досудебное расследование по делу осуществляют следователи СБУ. Сейчас устанавливаются все обстоятельства этого преступления.
Захват отделения банка в БЦ "Леонардо": что известно
- Инцидент произошел днем 3 августа в помещении "Универсал банка", расположенного в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве.
- Примерно в 12:00 пришел мужчина, который угрожал взорвать взрывчатку. Он попросил вызвать полицию, а людям разрешил выйти.
- Добровольно с террористом осталась руководитель отделения банка.
- Впоследствии стало известно о самом террористе. Это 32-летний гражданин Узбекистана Сухроб Каримов.
- Требованием злоумышленника была встреча со СМИ и прямой эфир на телеканалах. Выйдя вживую на некоторых телеканалах, Каримов назвал себя на камеру "богом-духом".
- Правоохранители взяли штурмом помещение банка, освободили заложницу и схватили террориста.
- Никто не пострадал, а взрывчатки у "минера" на самом деле не было.