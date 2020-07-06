Данилов считает, что в Украине должен быть второй официальный язык – английский. Россия угрожает: агрессор считает, что любые военные действия Украины против РФ закончатся для нашей страны "плачевно". Почти на всех пляжах Одессы обнаружили кишечную палочку. В ночном клубе Киева умер парень. Не стало легендарного композитора Эннио Морриконе. Такими были самые важные новости понедельника, 6 июля.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня, 6 июля:

Второй официальный язык в Украине

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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что в Украине должен быть второй язык, который все будут изучать, начиная с детского сада. И нет – о русском здесь речь не идет.

По мнению Данилова, привилегированным в Украине должен быть английский язык.

Что о втором официальном языке сказал Данилов:

Он заявил, что никакого русского как официального языка быть не может, потому что "его не нужно знать".

Вторым языком должен быть английский язык, который следует изучать с детского сада.

Свою позицию он объяснил мыслью, что все граждане Украины должны знать и использовать английский, если мы живем в цивилизованном мире.

Если говорить об Украине, то должен быть только государственный украинский язык. Должен ли быть второй язык в Украине? Конечно, должен быть. Но это должен быть английский язык,

– сказал Данилов.

Российские угрозы

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В России убеждены, что любые военные действия Украины против РФ закончатся для нашей страны "плачевно". Такие высказывания в сторону Украины себе позволил первый заместитель главы комитета российской Госдумы по обороне Андрей Красов.

Он считает, что к реальным боевым действиям Вооруженные Силы Украины не готовы.

Если они решатся на какую-то провокацию, для Украины все может закончиться очень плачевно. Пусть вспомнят печальный опыт Саакашвили,

– заявил Красов.

Более того, российский политик цинично убеждает: "Россия – миролюбивая страна, и к войне и захвату каких-либо территорий не готовится".

Хотя, заметим, что именно российские войска стоят на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму, а также Молдовы и Грузии.

О том, что Россия не готовится ни к какой атаке на Украину, убеждают и в Кремле. Однако там нахваливают некоего Алексея Чеснакова, который ранее работал в администрации Путина и теперь делает заявления о том, что вторжение в Украину можно будет объяснить "гуманитарными" соображениями.

Почему сейчас столько разговоров о новом возможном нападении России на Украину:

Украинская разведка и западные военные эксперты спрогнозировали новую атаку на Украину из Крыма уже в сентябре этого года во время учений "Кавказ – 2020".

5 июля командующий Военно-морских сил Украины Алексей Нейижпапа не исключил, что российская армия попытается напасть на Херсонскую область из оккупированного Крыма. По его словам, главной целью оккупантов будет возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.

В то же время, генерал-лейтенант и бывший командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес считает, что после Херсона Россия может атаковать Одессу.

Дело в том, что Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через этот канал, который соединяет главное русло Днепра с полуостровом.

После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили. Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ природного стока и подземных источников. Оккупационная власть Крыма регулярно призывает жителей полуострова экономить воду.

Кишечная палочка в Одессе

Тем временем Пятно топлива с Delfi движется вдоль всего побережья Одессы

Неприятная информация для тех, кто уже запланировал себе отдых в Одессе. Почти на всех городских пляжах там нашли кишечную палочку.

Наихудшим является то, что море в Одессе загрязнено даже в 50 метрах от берега.

В то же время, лучшей по качеству вода является на пляже "Ланжерон". Да, на том самом, где недавно делал свой повторный заплыв президент Владимир Зеленский и возле которого в 2019 году затонул танкер.

Таковы результаты анализов за 30 июня. Воду проверяют еженедельно. В очередной раз образцы отобрали 6 июля, результаты будут известны 10 июля.

По мнению специалистов, на результаты влияет погода и количество туристов.

Что нужно знать о кишечной палочке? Передается от человека к человеку половым и воздушно-капельным путем. Кроме того, ее можно подхватить, употребляя некачественную пищу или загрязненную воду.

Смерть в ночном клубе

Еще сегодня Ресторанам и кинотеатрам в Киеве разрешили работать после 22 часов

В Киеве на Трухановом острове на территории танцплощадки "Южный берег" умер 23-летний парень.

Что известно о погибшем:

По информации СМИ, это парень родом из Нежина, Черниговской области.

В одном из столичных отелей он работал су-шефом.

Предварительно, во время танца ему стало плохо.

Парень потерял сознание и умер до приезда кареты скорой помощи.

Опять же по информации СМИ, предварительной причиной смерти является передозировка наркотиками.

Вместе с тем, в прокуратуре Киева пока не берутся называть причину смерти молодого мужчины. Там говорят: нужно дождаться вскрытия.

Смерть парня в ночном клубе "Южный берег" в Киеве: видео

Что известно ночном клубе, где произошла трагедия:

Инцидент в "Южном берегу" случился примерно через 4 часа после времени, как клуб должен біл быть закрытым согласно введенным в столице карантинным ограничениям.

По информации журналиста Сергея Иванова, "Южный берег" крышует казнокрад и депутат Киевсовета Антон Дрепин.

Якобы именно он обеспечивает привилегированный статус и отсутствие внимания со стороны городской власти для своего заведения. Невмешательство полиции в процесс свободного обращения наркотиков в клубе, наверное, тоже гарантирует он.

Также Иванов сообщил, что земли под "Южный берег" были захвачены незаконно.

Смерть легенды

Обратите внимание Самые известные саундтреки Эннио Морриконе, которые прославили его на весь мир

Легендарный композитор Эннио Морриконе умер в ночь на 6 июля. Знаменитый композитор умер в клинике в Риме на 91 году жизни. В госпиталь его доставили после неудачного падения, в результате которого маэстро сломал бедренную кость.

Из-за коронавируса церемонию прощания с легендарным композитором проведут в закрытом режиме. На похоронах будут присутствовать только ближайшие родственники композитора и друзья.

Эннио Морриконе был одним из самых известных композиторов современности. Его саундтреки к культовым лентам знал весь мир, а выступления маэстро всегда отмечались аншлагами.

Композитор написал мелодии к более чем 400 фильмам, которые получили бешеную популярность в прокате. За годы своей работы композитор дважды получил премию Оскар.

Слушайте саундтрек Эннио Морриконе к "Крестному отцу": аудио