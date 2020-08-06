Лукашенко пригласил в Беларусь генпрокуроров Украины и России, чтобы разобраться с вагнеровцами. Опасная селитра, которая привела к разрушительному взрыву в Бейруте, сохраняется и в Украине: ее безопасность будут проверять. Черногория разрешила украинцам въезд без карантинных ограничений. Такими были главные новости четверга, 6 августа.

Самые важные новости в Украине и мире за сегодня:

Генпрокуроров приглашают в Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров России и Украины, чтобы разобраться с задержанными вагнеровцами. Уже на месте беларусский, украинский и российский представители будут решать, что делать с боевиками.

К слову Выдача вагнеровцев: запрос от Украины еще не выслали

Чтобы снять все эти разговоры о так называемых 33 богатырях, я приглашу генпрокурора. Мы об этом вчера говорили с президентом Зеленским. Моя позиция однозначна – у нас есть беларусские законы, правонарушения они совершили на беларусской территории,

– сказал Лукашенко.

Глава Беларуси отметил, что три генпрокурора должны найти вместе решение вопроса, "положив перед собой международные договоры и беларусские законы".

Тем временем генпрокурор Украины Ирина Венедиктова уже провела телефонный разговор со своим беларусским коллегой. Однако она пока не подтверждает, что официальное приглашение ей прислали.

Вагнеровцы в Беларуси и их выдача Украине

29 июля в Беларуси под Минском задержали 32 боевиков Вагнера , еще одного наемники поймали на юге страны. В Беларуси считают, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации во время избирательной кампании" президента. Однако это событие изрядно заинтересовало украинских правоохранителей.

, еще одного наемники поймали на юге страны. В Беларуси считают, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации во время избирательной кампании" президента. Однако это событие изрядно заинтересовало украинских правоохранителей. Многие из задержанных воевали на стороне пророссийских оккупантов на Донбассе . Многие из них занесены в базу "Миротворца" и являются предателями Украины.

. Многие из них занесены в базу "Миротворца" и являются предателями Украины. Поэтому СБУ заявила, что будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков. Владимир Зеленский во время переговоров лично попросил Александра Лукашенко передать Украине тех вагнеровцев, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе против украинцев.

задержанных в Беларуси боевиков. Владимир Зеленский во время переговоров лично попросил Александра Лукашенко передать Украине тех вагнеровцев, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе против украинцев. Лукашенко же пока не выразил однозначной позиции о том, выдавать ли вагнеровцев и сохраняет интригу: мол все нужно решить по закону Беларуси, обсудить и уже тогда принимать решение.

и сохраняет интригу: мол все нужно решить по закону Беларуси, обсудить и уже тогда принимать решение. Украина же пока готовит ходатайство о выдаче боевиков, Офис генпрокурора его еще не прислал.

Лукашенко дал интервью Гордону

Накануне выборов в Беларуси Александр Лукашенко стал все активнее появляться в медиапространстве. Затем он дал полуторачасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Подробнее Я мог представить, что Россия захватит Крым, – Лукашенко

Мы выбрали из него самые яркие цитаты:

"Володя хороший, но мне его жаль", – Лукашенко о Зеленском

"Ты знал, что ты руководитель страны, ты знал, что происходит вокруг, ты должен был собрать военные силы со всей страны на уровне наивысшей боевой готовности", – о том, что Россия не смогла бы так просто, как это получилось в Украине, оттяпать часть Беларуси.

"Вину этих людей еще надо доказать. Со стороны России – это отвратительно", – о вагнеровцах, пойманных в Украине.

"С территории Беларуси российские танки на Киев никогда не пойдут".

"Не бывает немного украинцев, – Лукашенко о своих корнях и любви к Украине".

Аммиачная селитра в Украине

4 августа весь мир потрясла новость об ужасном взрыве в Бейруте с разрушительными последствиями. Привела к этой катастрофе национального для ливанцев масштаба аммиачная селитра, которую годами хранили ненадлежащим образом.

К теме Больше, чем в Бейруте: в порту "Южный" возле Одессы лежат тонны аммиачной селитры – фото, видео

Премьер-министр Денис Шмигаль дал поручение проверить, как на складах украинских предприятий хранят аммиачную селитру. Проверять соблюдение пожарной безопасности, условия хранения и применения аммиачной селитры на предприятиях, а также использование ее для изготовления удобрений.

Селитра в порту Одессы

Появилась информация о том, что в порту "Южный" под Одессой также хранится этот опасный груз. Более того, его количество намного превышает бейрутское.

Информацию о наличии аммиачной селитры в порту "Южный" под Одессой обнародовало местное издание "Думская".

Видео из порта "Южный", где нашли мешки с селитрой

Что говорят в администрации порта

Журналисты связалась с администрацией порта, чтобы прояснить судьбу опасного груза, но ответить на их вопросы чиновники согласились лишь в письменном виде после получения запроса.

Начальник администрации Максим Широков, однако, отметил, что "есть определенные нюансы, которые играют важную роль". По его словам, груз в Бейруте хранился неправильно. А еще добавил, что там говорилось об аммиачной селитре с сульфатной добавкой, которая сдетонировала.

Он отметил, что существует сельскохозяйственное минеральное удобрение. В то же время Широков официально не опроверг информации о том, что в порту "Южный" хранится селитра.

В Черногорию без ограничений Черногория внесла Украину в список стран зеленой зоны. Поэтому отныне граждане нашего государства могут въезжать туда без ограничений. В посольстве Украины в Черногории назвали это решение "дипломатической победой". Кстати Отпуск-2020: как организовать отдых в Черногории и сколько это будет стоить Накануне Черногория разрешила въезд без ограничений россиянам, однако для украинцев все еще действовало ряд правил. И это при том, что индекс заболеваемости в Украине был почти вдвое ниже, чем в России – 72,8 против 127,2. Какие ограничения были раньше

Туристам нужно было оформить страховку, которая покрывает расходы на лечение CОVID-19.

Туроператор измерял температуру у пассажиров хотя бы один раз перед посадкой в аэропорт. Если она будет повышенной, пассажиру запрещается прибывать в Черногорию.

После прибытия пассажиров и пересечения пограничного перехода туроператор должен предоставить каждому пассажиру информационную справку, содержащую описание мероприятий и рекомендаций Института общественного здоровья Черногории и подчеркнуть соблюдении указаний.

Если в туристическом пакете предусмотрена экскурсия, туроператор обязан вести детальный учет мест, посещающих туристы.



Цены на отдых в Черногории / Инфографика 24 канала