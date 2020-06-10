МВФ перечислил Украине первый транш. В Одессе обвалился столетний дом. Петру Порошенко грозит арест. В Украине стартует очередной этап ослабления карантина. А Владимира Зеленского оштрафовали за его нарушение. Такими были главные новости среды, 10 июня.

Главные новости Украины и мира за сегодня:

Первый транш МВФ

Совет директоров МВФ 9 июня принял решение выделить Украине 5 миллиардов долларов по новой 18-месячной программе финансирования. Деньги пойдут на борьбу с последствиями коронавируса. А первую часть Украине уже перечислили.

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Транш в размере 2,1 миллиарда долларов направили в Украину. Он поступит с учетом временной разницы и скорости прохождения в международных платежных системах.

Куда пойдут деньги

Их сразу же перечислят в государственный бюджет.

Программа Stand-by сосредоточена на поддержке макроэкономической и финансовой стабильности, и будет охватывать такие сферы:

фискальная политика;

монетарная политика;

политика финансового сектора;

энергетическая политика;

антикоррупционная политика.

Что говорят в МВФ

Остальная сумма будет поэтапно разделена еще на 4 транша. В МВФ отметили, они утвердили новую программу, для того, чтобы Украина смогла преодолеть проблемы, спровоцированные эпидемией коронавируса.

В частности:

удовлетворить большие потребности в платежном балансе и фискальном финансировании,

поддержать бюджет,

сохранить достигнутое,

продвинуть небольшой набор ключевых структурных реформ.

Таким образом, страна сможет возобновить рост и реформы после завершения кризиса.

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Что этому предшествовало

21 мая Украина и МВФ окончательно договорились о новой программе кредитования Stand By Arrangement (SBA) . Это произошло буквально через несколько часов после того, как Владимир Зеленский подписал "антиколомойский" закон о банках.

. Это произошло буквально через несколько часов после того, как Владимир Зеленский подписал "антиколомойский" закон о банках. Ранее МВФ и Украины обсуждали другую программу финансирования из-за кризисной ситуации - так называемую программу EFF . Она сначала предполагала 5,5 миллиарда долларов кредита. Затем его увеличили до 8 миллиардов на протяжении трех лет, 5 из которых Украина получила бы до конца 2021 года.

. Она сначала предполагала кредита. Затем его увеличили до на протяжении трех лет, 5 из которых Украина получила бы до конца 2021 года. В результате Фонд переориентировался и заменил ее вышеуказанной Stand By.

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Обвал дома в Одессе

В ночь на 10 июня в Одессе, на улице Ясной произошел обвал столетнего дома неподалеку от городского пляжа.

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Детали досадного инцидента

Примерно в три ночи обвалилась угловая часть дома с 1-го по 4-й этаж. В то же время крыша и чердак уцелели. Люди проснулись от треска .

с 1-го по 4-й этаж. В то же время крыша и чердак уцелели. Люди проснулись от . В результате повредило газовую трубу . Работы по разбору строительных конструкций не проводят из-за наличия в воздухе запаха газа.

. Работы по разбору строительных конструкций не проводят из-за наличия в воздухе запаха газа. До прибытия спасателей люди эвакуировались на улицу самостоятельно . Всего на момент обвала в своих квартирах находились 24 человека .

. Всего на момент обвала в своих квартирах . Во время эвакуации травмировался житель одной из квартир. У мужчины рваная рана ноги, его выписали на амбулаторное лечение.

одной из квартир. У мужчины рваная рана ноги, его выписали на амбулаторное лечение. Развернут штаб по ликвидации аварии, на месте работают 33 спасателя.

Существует угроза дальнейшего обрушения фрагментов здания.

фрагментов здания. По словам председателя Одесской ОГА Максима Куцего, власть уже готовит пакет решений , чтобы зберечь культурное наследие и жителей в безопасности. Ведь обвалы, по словам Куцого, стали частым явлением в Одессе.

, чтобы зберечь культурное наследие и жителей в безопасности. Ведь обвалы, по словам Куцого, стали частым явлением в Одессе. Относительно причин, то сейчас, после предварительного осмотра дома, архитекторы сделали вывод, что вызвать обвал могла утечка воды или толстая бетонная стяжка пола в одной из квартир. Место обвала и спасатели на нем / Фото "Думская", ГСЧС и фейсбук Максима Куцого В Одессе обрушилась часть дома – смотрите видео очевидцев

Обвалы в Одессе: история

В течение последнего месяца это уже третье здание в Одессе, которое обваливается.

Порошенко грозит арест

Петру Порошенко 10 июня объявили подозрение в деле о назначении на должность заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочки.

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Что известно о подозрении Порошенко: основное

Петр Порошенко со своими соратниками 10 июня пришел на допрос в ГБР .

. Перед ним он заявил, что ожидает извинений от ГБР и власти за то, что "не дали украинцам насладиться живописью и выставкой в музее Гончара". Порошенко также надеется на закрытие дела против него.

Именно в деле о вывозе картин и должны были допрашивать пятого президента.

и должны были допрашивать пятого президента. Однако допрос так и не состоялся. Зато Порошенко пытались вручить подозрение в деле о назначении заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочки. Он отказался получить ее в письменной версии и спешно покинул помещение бюро.

в деле о назначении заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочки. Он отказался получить ее в письменной версии и спешно покинул помещение бюро. Следователи ГБР решают вопрос об избрании пятому президенту Украины меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Что известно о Семочке и Порошенко

В октябре 2018 года журналисты программы "Наши деньги з Денисом Бигусом" опубликовали расследование . В нем говорилось, что Сергей Семочко владеет состоянием, которое не мог бы приобрести за официальные доходы.

. В нем говорилось, что Сергей Семочко владеет состоянием, которое не мог бы приобрести за официальные доходы. В то же время ближайшая семья Семочки получила гражданство России и ведет бизнес в оккупированном Крыму.

Порошенко уволил Семочко 12 апреля 2019 года.

За неделю до того, Семочко заметили на входе в аппарат Президента Порошенко.

Впоследствии в эфире одного из телеканалов пятый президент подтвердил, что встречался с Семочко. А после встречи подписал указ об увольнении.

Очередное ослабление карантина

Новый этап смягчения карантина в Украине начался 10 июня.

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Однако не во всех областях могут ввести послабления. Все традиционно зависит от эпидемиологической ситуации.

Что изменится с 10 июня:

откроют культурные заведения;

позволят проводить концерты, выставки и т. п;

возобновят работу базы отдыха и санатории;

заработают отели.



Ослабление карантина с 10 июня / Инфографика 24 канала

Подробнее про новые правила проведения культурных мероприятий читайте по ссылке.

Где не смогут ослабить карантин

По критерию инцидентности, а сейчас Минздрав учитывает 12 случаев на сто тысяч населения, не смогут ослабить карантин в таких областях:

Киев,

Волынская область,

Житомирская,

Закарпатская область,

Львовская область,

Ровненская,

Черновицкая.

Открытие КПВВ на Донбассе

Также с 10 июня открываются контрольно-пропускные пункты на линии разграничения. После попадания на подконтрольную Украине сторону граждане должны провести две недели в самоизоляции.

Пропуск граждан и автомобилей будут проводить ежедневно с 11.00 до 14.00 на КПВВ:

для автомобильного сообщения через КПВВ "Марьинка" – дорожный коридор "Донецк – Курахово";

для пешего сообщения через КПВВ "Станица Луганская" – дорожный коридор "Станица Луганская – Счастье – Новоайдар".

Во время въезда на подконтрольную Украине территорию людям будут проводить температурный скрининг. Все должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.

Важно! В Украине опять выросло количество людей, у которых обнаружили коронавирус – за минувшие сутки заболели 525 украинцев. Общее количество больных COVID-19 составляет 28 381. Кроме того, за сутки 9 июня умерло рекордное количество людей – 23.

Зеленского оштрафовали за нарушение карантина

Владимир Зеленский признался, что его оштрафовали за нарушение карантина в Хмельницком.

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Про штраф президент рассказал на брифинге в Чернигове, где посещал областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Информацию 24 канала подтвердила и глава пресс-службы Зеленского Ирина Победоносцева.

Сумму штрафа не уточнили. Однако общеизвестно, что штраф за нарушение карантинных требований составляет 17 тысяч гривен.

Реакция МВД

Правоохранители сообщили, что по факту нарушения карантина полицейские составили админпротоколы на владельца кафе и его посетителей.

Кого оштрафуют

Президента Украины Владимира Зеленского,

Руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака,

Его первого заместителя Сергея Трофимова,

Главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко,

Главу Хмельницкой ОГА Дмитрия Габінета,

Хмельницкого городского голову Александра Симчишина.

Административные материалы будут направлены на рассмотрение суда.

Что известно о нарушении карантина Зеленским

3 июня президент с рабочим визитом побывал в Хмельницком. Там Зеленский успел наведаться в кафе и насладиться кофе в помещении заведения в компании более 4 человек.

На то время было запрещено посещение кафе и ресторанов внутри заведения. Запрет сняли только 5 июня.



Зеленский нарушил карантин в кафе Хмельницкого / Фото прессслужбы Офиса Президента

О штрафе Зеленский обмолвился 10 июня на брифинге в Чернигове, где посещал областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, сообщает 24 канал.