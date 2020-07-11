На Донбассе погиб украинский защитник Тарас Матвеев. Киевские выпускники обругали крымских татар. Активисту выстрелили в голову в Николаеве. Хорватия изменила условия въезда для украинцев. До моря – километровые очереди из автомобилей. Такими были главные новости субботы, 11 июля.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня, 11 июля:

На Донбассе погиб украинский воин

Подробно На Донбассе погиб Тарас Матвеев – основатель Поисковой инициативы Майдана

На Донбассе погиб боец Тарас Матвеев со Львовщины. Военный был основателем "Поисковой инициативы Майдана". Матвеев служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила.

Военный комиссар Львовского областного военного комиссариата Александр Тищенко в фейсбуке написал, что младший лейтенант погиб во время обстрелов.

Он защищал украинский народ от врагов, чтобы звуки взрывов и свист пуль для нас не были знакомы. Но вражеская мина забрала его от нас,

– добавил Тищенко.

По информации Сергея Сердюка, Матвеев погиб возле села Троицкое. Там он получил ранения во время минометного обстрела. Умер воин во время эвакуации с места происшествия.

Что известно о погибшем

Тарас Матвеев родом из Жидачевского района Львовской области. Ему было 30 лет.

В 2011 году Тарас Матвеев окончил факультет журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Далее работал корреспондентом ТРК "Эра" с 2011 по 2012 год.

Впоследствии – журналистом телеканала TVi (с 2012 по 2013 год).

Матвеев также был блогером в ряде изданий, в частности "Дивись.Инфо", LB.ua, "Львовская мануфактура новостей".

Он – активный участник Революции Достоинства, был в 3-ей сотне Самообороны Майдана. также воин был основателем "Поисковой инициативы Майдана" – организации, которая одной из первых начала искать пропавших революционеров.

В 2015 году – ушел добровольцем в Отдельный добровольческий взвод "Карпатская Сечь", воевал в Песках.

С 2015 года стал депутатом Жидачевского райсовета 7 созыва, от "Украинской Галицкой партии".

С 2019 году проходил службу по контракту в 24-ой бригаде.

После смерти воина у него остались родители.

Последнее сообщение Тараса в Фейсбуке было 7 июля.

Млеет степь Донбасса. В ожидании пожаров и освобождения,

– написал военный.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего героя.

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Киевские выпускники обругали крымских татар

Выпускники киевской школы №90 записали видео, в котором оскорбили крымских татар. Ролик школьники сняли после прохождения ВНО по истории. Впоследствии видео поспешили удалить.

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Что наговорили в видео киевские выпускники

Они заявляли в видео о своей ненависти к ВНО, истории, Украинскому центру оценивания качества образования и... крымским татарам.

"В рот е..л крымских татар", – сказал один из школьников. Другой заявил, что "Крым – это Россия".

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика 18+!

Школьники Киева оскорбляют крымских татар: видео

Как отреагировали в киевской школе на слова своих учеников

Руководство столичной школы №90 поспешило обнародовать свои официальные извинения за скандальный ролик.

Просим прощения у всего крымскотатарского народа, коренного народа Украины, за оскорбление чести и достоинства, что содержится в опубликованном видео нашей выпускницы. В полной мере разделяем возмущение проявлением дискриминации,

– отметили там.

Трое школьников, которые снялись в видео также разместили свои персональные публичные извинения. Реакция Меджлиса В Меджлисе извинения от школы и школьников приняли. Рефат Чубаров пригласил выпускников, которые обругали крымских татар, в Меджлис, где каждому из них лично вручат книги по истории Крыма и крымскотатарского народа. Видеообращение Чубарова из-за скандала:

Важно! На скандал отреагировали и в Министерстве образования и науки Украины. В МОН говорят, что один из вопросов ВНО по истории касался именно известных личностей крымскотатарского народа. "Особенно досадным является то, что участники ВНО, присутствующие на видео, в кощунственной форме высказываются в адрес крымскотатарского народа и позволяют себе эмоциональные восклицания, которые отрицают территориальную целостность Украины", – отметили в ведомстве. В МОН поблагодарили Меджлис за понимание.

В Николаеве местного активиста ранили в голову

В Николаеве тяжело ранили в голову 33-летнего местного активиста Демида Губского. Он является главой областной организации "Свободы".

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Происшествие произошло утром 11 июля. Именно в это время медики сообщили полиции, что из собственного дома госпитализировали мужчину с травмой головы.

Во время проведения операции врачи установили, что пострадавший получил несквозное огнестрельное ранение в голову. Правоохранители, в свою очередь, устанавливают все обстоятельства инцидента. По предварительной информации, пострадавший самостоятельно разбирал пистолет.

Хорватия изменила правила въезда для украинцев

Хорватия ввела новые правила пересечения границы для граждан третьих стран, в том числе и для Украины.

Что нужно, чтобы попасть в Хорватию:

отрицательный тест на COVID-19, которому не больше 48 часов;

и другом случае – 14-дневная самоизоляция.

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Обратите внимание! С 1 июля ЕС разрешил въезд гражданам 14 стран: Украины в списке нет. Однако перечень стран будет меняться каждые 14 дней.

Километровые очереди к морю

На трассе Харьков – Симферополь 11 июля образовались тянучки. Пробки начинаются в Запорожской области. Об этом информируют местные СМИ.

В частности, замер автомобильный участок в направлении курортной Кирилловки. Приблизительная протяженность затора составляет 5 километров, пишет "Информатор". Впрочем, причина заключается не только в массовом потоке автомобилей.

Пробки по дороге на море: видео

Почему возникли пробки

Большая тянучка возникла сразу за Запорожьем, возле села Балабино.

На одном из участков дороги ведутся ремонтные работы, поэтому водителям остается меньше места для проезда.

Пробки стали возникать в Запорожской области еще 10 июля. Тогда на этой же трассе возле поселка Васильевка произошла авария.

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