Главные новости 11 июля: гибель воина, скандал с выпускниками, новые условия въезда в Хорватию
На Донбассе погиб украинский защитник Тарас Матвеев. Киевские выпускники обругали крымских татар. Активисту выстрелили в голову в Николаеве. Хорватия изменила условия въезда для украинцев. До моря – километровые очереди из автомобилей. Такими были главные новости субботы, 11 июля.
Самые важные новости Украины и мира за сегодня, 11 июля:
На Донбассе погиб украинский воин
Подробно На Донбассе погиб Тарас Матвеев – основатель Поисковой инициативы Майдана
На Донбассе погиб боец Тарас Матвеев со Львовщины. Военный был основателем "Поисковой инициативы Майдана". Матвеев служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила.
Военный комиссар Львовского областного военного комиссариата Александр Тищенко в фейсбуке написал, что младший лейтенант погиб во время обстрелов.
Он защищал украинский народ от врагов, чтобы звуки взрывов и свист пуль для нас не были знакомы. Но вражеская мина забрала его от нас,
– добавил Тищенко.
По информации Сергея Сердюка, Матвеев погиб возле села Троицкое. Там он получил ранения во время минометного обстрела. Умер воин во время эвакуации с места происшествия.
Что известно о погибшем
- Тарас Матвеев родом из Жидачевского района Львовской области. Ему было 30 лет.
- В 2011 году Тарас Матвеев окончил факультет журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франко.
- Далее работал корреспондентом ТРК "Эра" с 2011 по 2012 год.
- Впоследствии – журналистом телеканала TVi (с 2012 по 2013 год).
- Матвеев также был блогером в ряде изданий, в частности "Дивись.Инфо", LB.ua, "Львовская мануфактура новостей".
- Он – активный участник Революции Достоинства, был в 3-ей сотне Самообороны Майдана. также воин был основателем "Поисковой инициативы Майдана" – организации, которая одной из первых начала искать пропавших революционеров.
- В 2015 году – ушел добровольцем в Отдельный добровольческий взвод "Карпатская Сечь", воевал в Песках.
- С 2015 года стал депутатом Жидачевского райсовета 7 созыва, от "Украинской Галицкой партии".
- С 2019 году проходил службу по контракту в 24-ой бригаде.
- После смерти воина у него остались родители.
Последнее сообщение Тараса в Фейсбуке было 7 июля.
Млеет степь Донбасса. В ожидании пожаров и освобождения,
– написал военный.
Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего героя.
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Киевские выпускники обругали крымских татар
Выпускники киевской школы №90 записали видео, в котором оскорбили крымских татар. Ролик школьники сняли после прохождения ВНО по истории. Впоследствии видео поспешили удалить.
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Что наговорили в видео киевские выпускники
Они заявляли в видео о своей ненависти к ВНО, истории, Украинскому центру оценивания качества образования и... крымским татарам.
"В рот е..л крымских татар", – сказал один из школьников. Другой заявил, что "Крым – это Россия".
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика 18+!
Школьники Киева оскорбляют крымских татар: видео
Как отреагировали в киевской школе на слова своих учеников
Руководство столичной школы №90 поспешило обнародовать свои официальные извинения за скандальный ролик.
Просим прощения у всего крымскотатарского народа, коренного народа Украины, за оскорбление чести и достоинства, что содержится в опубликованном видео нашей выпускницы. В полной мере разделяем возмущение проявлением дискриминации,
– отметили там.
Трое школьников, которые снялись в видео также разместили свои персональные публичные извинения.
Реакция Меджлиса
В Меджлисе извинения от школы и школьников приняли. Рефат Чубаров пригласил выпускников, которые обругали крымских татар, в Меджлис, где каждому из них лично вручат книги по истории Крыма и крымскотатарского народа.
Видеообращение Чубарова из-за скандала:
В Николаеве местного активиста ранили в голову
В Николаеве тяжело ранили в голову 33-летнего местного активиста Демида Губского. Он является главой областной организации "Свободы".
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Происшествие произошло утром 11 июля. Именно в это время медики сообщили полиции, что из собственного дома госпитализировали мужчину с травмой головы.
Во время проведения операции врачи установили, что пострадавший получил несквозное огнестрельное ранение в голову. Правоохранители, в свою очередь, устанавливают все обстоятельства инцидента. По предварительной информации, пострадавший самостоятельно разбирал пистолет.
Хорватия изменила правила въезда для украинцев
Хорватия ввела новые правила пересечения границы для граждан третьих стран, в том числе и для Украины.
Что нужно, чтобы попасть в Хорватию:
- отрицательный тест на COVID-19, которому не больше 48 часов;
- и другом случае – 14-дневная самоизоляция.
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Километровые очереди к морю
На трассе Харьков – Симферополь 11 июля образовались тянучки. Пробки начинаются в Запорожской области. Об этом информируют местные СМИ.
В частности, замер автомобильный участок в направлении курортной Кирилловки. Приблизительная протяженность затора составляет 5 километров, пишет "Информатор". Впрочем, причина заключается не только в массовом потоке автомобилей.
Пробки по дороге на море: видео
Почему возникли пробки
- Большая тянучка возникла сразу за Запорожьем, возле села Балабино.
- На одном из участков дороги ведутся ремонтные работы, поэтому водителям остается меньше места для проезда.
- Пробки стали возникать в Запорожской области еще 10 июля. Тогда на этой же трассе возле поселка Васильевка произошла авария.
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