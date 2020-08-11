Тихановская выехала в Литву и призвала белорусов прекратить протесты, возможно, по принуждению. На улицы Минска снова стягивают тяжелую военную технику. Притула заявил, что идет в мэры Киева. Подозреваемую в убийстве журналиста Шеремета Кузьменко суд отпустил под домашний арест. А Зеленский окончательно легализовал игорный бизнес. Такими были главные новости вторника, 11 августа.

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Тихановская выехала в Литву

Светлану Тихановскую вывезли из страны по решению белорусских властей. На такой шаг кандидат в президенты пошла, чтобы освободить руководительницу своего штаба Марию Мороз. Обе женщины сейчас находятся в Литве. Сама же кандидат в президенты объясняет: пошла на это, чтобы быть со своими детьми.

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Как это комментируют в Литве

О выезде Тихановской в Литву сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. Глава дипведомства отметил, что она – в безопасности. По его словам, Тихановской предоставили охрану в Литве. Дом, где она находится вместе со своими детьми, охраняют спецслужбы. Также министр добавил, что пока не знает планов Тихановской.

Что говорит сама Тихановская

Она заявила, что сначала думала, мол, эта предвыборная компания ее настолько закалила, что она все это выдержит. Впрочем теперь она считает, что так и осталась слабой женщиной, какой была раньше.

Я одобрила очень трудное для себя решение. Это решение я приняла совершенно самостоятельно. Ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей никак на него просто не могли повлиять,

– заверила Светлана Тихановская.

Она подчеркнула, что прекрасно понимает, что за свой выбор много кто ее осудит, а кто-то и возненавидит. Впрочем кандидат в президенты Беларуси пожелала никому не оказаться в той ситуации, в которой оказалась она.

Обращение Светланы Тихановской: смотрите видео

Обратите внимание! Государственная пограничная служба Беларуси обнародовала видео, на котором якобы автомобиль Тихановской пересекает границу. Происходит это в три ночи 11 августа. Смотрите видео белорусских пограничников

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Оппозиционер попросила прекратить протесты

В сети также появилось видео, на котором Светлана Тихановская просит белорусов прекратить протесты. К этому видео возникло несколько вопросов: в соцсетях предполагают, что его записали прямо в стенах ЦИК и по принуждению.

Смотрите видео обращения Тихановской:

В Минск стягивают военную технику

В то же время силовики готовятся к новым протестам в столице Беларуси. Так, в Минск стягивают тяжелую военную технику.

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Минчане с разных уголков города отправляют фото и видео с техникой. Фотографии и кадры появляются на белорусских телеграм-каналах. На них видно, как водометы и автозаки мчатся в столицу. Также в сети обнародовали фото габаритной техники. В подписи к фотографии добавляют, мол, это – инженерно-техническая машина. Вероятно, ее назначение – расчищать баррикады.

Заметим, что в соцсетях пишут, что в хозяйственных магазинах Минска люди массово скупают строительные каски.

В соцсетях шутят, что это машина для "пробивания дна".

Военную технику снова стягивают в Минск: видео

Протесты в Беларуси: коротко

Массовые протесты в Беларуси вспыхнули после президентских выборов. По официальным данным, победу на них одерживает действующий глава государства Александр Лукашенко.

Белорусы с этим не согласны, они считают, что выборы были цинично сфальсифицированы.

Следовательно, впервые на протесты они вышли в ночь с 9 на 10 августа. Мирных демонстрантов начали беспощадно бить и задерживать ОМОНовцы.

Крупнейшие столкновения вспыхнули в Минске. Протесты продолжились и на следующий день. Во время них власти официально подтвердили смерть одного из демонстрантов.

С 11 августа белорусы объявили всенародную забастовку – многие не вышли на работу и не собираются – до того момента, пока им не покажут истинные результаты выборов.

11 августа люди планируют выйти на новые акции протеста.

Притула идет в мэры

Шоумен Сергей Притула заявил, что будет баллотироваться в мэры Киева от партии "Голос".

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О своих политических амбициях он рассказал во время представления кандидатов в мэры крупных городов от этой партии. Притула отметил, что ему не безразлично, что происходит в Киеве, где он живет с семьей. Шоумен заявил, что хочет видеть лучший Киев – чистым, лучшим, где люди не умирают в пробках.

Я понимаю, что единственная возможность изменить здесь что-то к лучшему – это взять личную ответственность за эти изменения. Поэтому я очень рад быть среди людей, берущих на себя ответственность и идущих на эти выборы. И я иду вместе с вами,

– заявил Сергей Притула.

После этих слов волонтер объявил, что будет баллотироваться на должность мэра Киева. Кроме того, он отметил, что часть людей также утверждает, что политика – это грязное дело. Впрочем Притула уверяет: если туда не будут идти честные люди, то она сама собой не очистится.

Кроме того, шоумен говорит, что не будет набирать в команду фотографов, кумовьев, институтских друзей или участников шоу "Варьяты".

Также Сергей Притула потроллил и бывшего главу партии Святослава Вакарчука. Волонтер заявил, что за год ему не надоест и он не сложит мандат.

Кто может стать мэром Киева

По июльским опросам "Рейтинга", наиболее вероятным победителем выглядит действующий мэр Киева Виталий Кличко.

Сергей Притула ("Голос") – 11,6%;

Ирина Верещук ("Слуга народа") – 9,4%;

Андрей Пальчевский (самовыдвиженец) – 9%.

Правда, некоторые политологи и социологи считают, что рейтинг Притулы такой низкий, поскольку ранее он не заявлял, что действительно будет баллотироваться в мэры.

Поэтому есть высокая вероятность, что рейтинг Сергея Притулы вырастет, а ключевая интрига будет разыграна именно между ним и Виталием Кличко.

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Рейтинги кандидатов в мэры Киева / Инфографика 24 канала

Кузьменко отпустили под домашний арест

Подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко суд отпустил под домашний арест.

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Таким образом судьи частично удовлетворили ходатайство защиты, просившей отменить арест Кузьменко.

Сторона защиты подчеркивала, что она не может скрываться на оккупированной территории, как отмечают прокуроры, потому что в таком случае ее как волонтера задержат боевики.

Сама Кузьменко, выступая в суде, вспомнила о репрессиях времен СССР и сказала, что ее вместе с другими фигурантами дела Шеремета преследуют для дискредитации волонтерского и ветеранского движения.

В суде были люди, готовые взять Кузьменко на поруки.

Кто заявил, что готов взять на поруки врача и волонтера:

Депутат от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь;

Бывший советский политзаключенный Степан Хмара;

Военный и экс-нардеп Андрей Тетерук.

Прокурор просил не отменять арест. Судьи перед объявлением своего решения сказали, что риски, на которые ранее ссылались правоохранители, уже недействительные, потому что расследование дела завершено.

После своего освобождения Кузьменко заявила, что чувствует себя счастливой. Далее волонтер села в машину полиции, а ее группа поддержки принялась аплодировать.

Кузьменко покидает суд: видео

Обратите внимание! Кузьменко сторона обвинения обвиняет в том, что она якобы заложила взрывчатку под авто журналиста Павла Шеремета.

Кузьменко и дело Шеремета: коротко

Врача и волонтера Юлию Кузьменко правоохранители задержали 12 декабря 2019 года. Кроме нее, в тот же день были задержаны музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко, а также военная медсестра Яна Дугарь.

Их назвали подозреваемыми по делу убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Мол, организатором был Антоненко (потом следствие пересмотрело его роль в деле), Кузьменко закладывала взрывное устройство под авто журналиста, а Дугарь фотографировала камеры видеонаблюдения возле места убийства Шеремета.

Кузьменко и Антоненко суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, ее постоянно продлевали. Дугарь отправили под домашний арест, сейчас она находится под залогом.

22 мая следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Позже их защитникам ограничили время для ознакомления с делом до 14 августа. Расследование в отношении заказчиков выделено в другое дело и продолжается.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и считают преследование политическим.

Зеленский подписал закон об игорном бизнесе

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о легализации игорного бизнеса. Верховная Рада Украины одобрила его во втором чтении еще 14 июля 2020 года.

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Ранее документ также подписал спикер парламента Дмитрий Разумков. Уже 11 августа на сайте ВРУ отмечается, что его вернули в парламент с подписью президента.

Инициативу, которая имеет целью легализацию игорного бизнеса и получение поступлений от него в государственный бюджет Украины, нардепы поддержали 14 июля 2020 года. Во втором чтении за законопроект № 2285-д проголосовали 248 депутатов.

Что предусматривает законопроект

В первую очередь проект закона легализует деятельность игорных заведений на территории Украины, создает эффективные механизмы их регулирования и определяет, какие именно заведения могут существовать на территории государства:

игорные заведения казино;

проведение азартных игр казино через сеть интернет;

букмекерские пункты;

ведение букмекерской деятельности через сеть интернет;

игровые автоматы;

лотереи;

организация игр в покер через сеть интернет.



Легализация игорного бизнеса / Инфографика 24 канала

Кроме того, предусмотрено создание ряда реестров, связанных с игорным бизнесом:

Реестр организаторов азартных игр казино;

Реестр организаторов букмекерской деятельности;

Реестр организаторов азартных игр в залах игровых автоматов;

Реестр операторов лотерей;

Реестр организаторов игры в покер;

Реестр самоограниченных лиц.

Все они будут открытыми для бесплатного свободного доступа и будут размещены на сайте уполномоченного органа – Комиссии по развитию и регулированию азартных игр.

Создание специального органа так же предусмотрено этим законопроектом.

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Также проект закона предусматривает государственный надзор за соблюдением правил деятельности рынка азартных игр. А также вводит требования по борьбе с игровой зависимостью (лудоманией).

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