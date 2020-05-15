Главные новости 15 мая: новая дата открытия украинских границ, взрыв на химзаводе в Венеции

Украинские границы могут открыть с 15 июня. Новый очаг возгорания коронавируса в Киеве. В Венеции произошел мощный взрыв на химическом заводе, а Милан затопило. Украина сняла санкции с внучки диктатора Муссолини. Такими были главные новости 15 мая в Украине и мире.

Важнейшие новости в Украине и мире за пятницу, 15 мая:​

Когда откроют границы

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В МВД заявили, что украинские границы могут открыть с 15 июня. Это решение будет синхронным с открытием границ в Европейском Союзе.

Заместитель главы МИД Антон Геращенко отметил, что в Украине открыта граница на выезд в Европу. В то же время украинцы не смогут попасть в соседние европейские страны, пока там не открыли границы.

Сейчас Европейский союз практически закрыл свою границу для иностранцев – в том числе украинцев – до 14 июня. Тоже самое, подчеркнул чиновник, касается и Турции.

Что об открытии границ говорят в Минздраве?Заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко отмечал, что Украина в этом вопросе будет ориентироваться на Польшу. Поскольку это сосед Украины, где динамика распространения заболевания несколько выше. Украинская власть будет наблюдать за тем, как будет открывать границы Польша и остальные члены Евросоюза.

Обратите внимание! Польша из-за пандемии коронавируса продолжила контроль на границах с соседями-членами Евросоюза еще на 30 дней. Пересечение границы сейчас возможно лишь в определенных пунктах. В частности, контроль на границе с Германией, Литвой, Чехией и Словакией будет действовать до 12 июня.

Какие ограничения действуют в Польше относительно пересечения границы со странами ЕС

С 13 мая польское правительство освобождает от соблюдения карантина граждан, которые работают или учатся в соседних странах ЕС. Также речь идет о гражданах из Чехии, Германии, Словакии, Швеции, Дании и Литвы, которые пересекают польскую границу в профессиональных, деловых, экономических или образовательных целях.

Новое правило не будет действовать для людей, практикующих медицинскую профессию и работающих в центрах социального обеспечения.

Граждане всех других стран, в том числе украинцы, прибывающие в Польшу, должны пройти 14-дневный карантин.

Сначала Польша возобновила контроль на границе в связи с эпидемией до 24 марта, а затем четыре раза продолжала его – сначала до 13 апреля, потом до 3 мая, 13 мая и в последний раз – до 12 июня.

В Польше решили на этой неделе не переходить к следующим этапам ослабления карантина. Следующая фаза по плану должна начаться 18 мая.

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Какие страны открывают границы и когда / Инфографика 24 канала

В Киеве новая вспышка COVID-19

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В Киеве зафиксировали новый очаг коронавируса. В Дарницком детском доме-интернате болезнь обнаружили у 81 человека, 53 из которых – воспитанницы интерната. Самой сладшей пациентке – 7 лет, а самой старшей – 35.

Что известно об обстоятельствах вспышки COVID-19 в детдоме

По словам мэра Киева Виталия Кличко, все воспитанницы, у которых обнаружили болезнь, находятся в удовлетворительном состоянии. Медицинскую помощь им оказывают непосредственно в интернате.

Эпидемиологам удалось установить, что источником вспышки в учреждении стала младшая медсестра одной из групп детдома.

Сейчас Дарницкий дом-интернат для девушек полностью закрыли на карантин. Там проводят усиленную дезинфекцию и медицинское обследование. Спасатели и полиция дежурят на въезде на территорию.

Кличко добавил, что в связи с ситуацией наличие вспышки будут проверять и в других столичных интернатах, в частности: Святошинский дом-интернат для мальчиков, 2 городских учреждения для пожилых людей и 4 специализированных учреждения для женщин и мужчин.

Могут ли в Киеве снова усилить карантин

Виталий Кличко предупредил киевлян о том, что в Киеве могут ввести строгий карантин. По его словам, сейчас жители столицы устраивают "массовые гуляния", которые идут в разрез с рекомендациями власти.

Если же ситуация с распространением коронавируса в Киеве ухудшится, – Киеву придется вернуться к предыдущим карантинным ограничениям.

По словам Кличко, карантин в Киеве могут усилить уже через неделю, если количество инфицированных резко возрастет. В то же время, мэр отметил, что в случае инфекционного взрыва в столице может не хватить больным мест в больницах.

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Обратите внимание! По состоянию на 15 мая в Украине общее количество больных коронавирусом составляет 17 тысяч 330 человек. За последние сутки подтвердили 483 новых случая заболевания. 476 человек умерли от коронавируса. 4 473 пациента уже выздоровели.

Напряженный день для Италии

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В охваченной коронавирусом Италии 15 мая произошли два чрезвычайных происшествия. Говорится о мощном взрыве на химзаводе в Венеции и масштабном наводнении в Милане.

Взрыв на химзаводе в Венеции

В Венеции взрыв произошел на химическом заводе, который производит краски, растворители и отбеливатели. Черный дым из завода было видно по всей Венеции, а в городе включили сирену химической тревоги.

Сразу после взрыва мэр Венеции Луиджи Брунаро обратился к жителям, чтобы они оставались дома, позакрывали окна при помощи влажных тряпок. Кроме того, на их телефоны прислали сообщение о "красном коде" в городе.

В результате взрыва пострадали двое работников завода. Их отправили в ожоговые отделения больниц. Несмотря на это, на место аварии прибыли четыре кареты скорой помощи, два медицинских вертолета и группа спасателей.

Что произошло на заводе – пока точно не известно. Вполне вероятно – взрыв бака с химическими реактивами. Сам завод неоднократно оказывался в эпицентре протестов из-за проблем с безопасностью.

Спасателям удалось локализовать пожар.

Наводнение в Милане

Масштабные ливни с грозами затопили улицы итальянского Милана 15 мая. Кое-где уровень воды достигал одного метра. Спасатели работали всю ночь.

Ситуацию осложнило то, что местная река Севезо вышла из берегов и затопила Милан и его пригороды.

Из-за огромных потоков воды на улицах Милана остановилось движение, а местные жители с трудом могли добраться до своих домов. Из-за ливней во многих домах пропало электричество. Наводнение также остановило работу миланского метро.

Городская власть запустила для перевозки людей несколько дополнительных рейсовых автобусов.

С внучки Муссолини сняли санкции

Интересно С внучки Муссолини сняли санкции: что известно о модели Алессандре, которую знают из-за дедушки

Президент Украины своим указом снял персональные санкции с семи человек. Большинство из них участвовали в псевдовыборах на оккупированных территориях. Среди них, в частности внуска Бенито Муссолини Алессандра, которая была там наблюдательницей.

Интересные факты о внучке Муссолини

Она является внучкой фашистского диктатора Бенито Муссолини. Среди других известных ее родственников – тетя Софи Лорен. Алессандра – актриса, консервативная политик, модель. Член Европейского и итальянского парламента.

Она сотрудничала с журналом Playboy и становилась лицом итальянских и немецких выпусков.

В 1982 году мир увидел ее альбом романтических песен Amore. Он был выпущен только в Японии и в настоящее время является коллекционной редкостью.

Основала неофашистскую партию "Социальная инициатива". Неоднократно отмечала, что гордится своим знаменитым дедушкой и около года боролась, чтобы ее дети могли носить фамилию Муссолини. Известная эксцентричными и ксенофобскими высказываниями.

В частности, в 2007 году она заявила, что все румыны являются преступниками. Это привело к распаду в Европарламенте националистической коалиции "Идентичность, традиция, суверенитет", где Алессандра была одним из членов.

Муссолини была наблюдательницей на псевдовыборах в так называемых "ЛНР/ДНР".

Ее активы были заблокированы и временно ограничены: все для предотвращения вывода капиталов из Украины. Кроме того, ей был запрещен въезд в Украину и выдача визы.



Алессандра Муссолини / Facebook / @Alessandra Mussolini

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