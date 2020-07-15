В Киеве нашли мертвым следователя СБУ, который как раз должен был идти на пенсию. В Минздраве рассказали, как будет проходить учеба в школах в условиях эпидемии. Рада назначила местные выборы на 25 октября. Стало известно имя погибшего на Донбассе медика. Такими были главные новости среды, 15 июля.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Мертвым нашли следователя СБУ

В Киеве, на улице Иорданской в ночь на 15 июля нашли тело мужчины, у которого при себе было удостоверение работника СБУ.

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Что известно об обстоятельствах смерти

Пресс-офицер Обуховского отдела полиции Диана Шутько отметила: явных признаков насильственной смерти на теле мужчины не было. Пока нельзя говорить об избиении. На верхнем участке головы имеется синяк, однако пока не понятно: получил ли его мужчина, когда упал, или это был чей-то удар.

Тело мужчины забрали на судмедэкспертизу. Сейчас открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

Умерший – следователь СБУ

Впоследствии в СБУ подтвердили, что погиб следователь по особо важным делам Службы безопасности Украины Роман Закладный. Найденное служебное удостоверение опубликовало издание UNN.



У мужчины нашли служебное удостоверение

В ведомстве также рассказали, что мужчина как раз должен был идти на пенсию. Там сомневаются в версии об убийстве. Ведь умерший в последнее время не вел особо резонансных дел.

Учеба в условиях эпидемии коронавируса

Минздрав вместе с Министерством образования продолжает разрабатывать правила по обучению в школах в условиях карантина. Пока неизвестно, как именно будет выглядеть учебный процесс: дистанционно или в образовательных учреждениях.

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Однако обучение должно быть безопасным для учащихся. Министр здравоохранения заявил, что школьникам и учителям обязательно будут измерять температуру.

При температуре тела 37,2 градуса и выше ни работников, ни детей не будут пускать в учебные заведения.

Какие еще правила предусматривают в Минздраве

Также дети будут обязаны приходить в школу в масках, а в учебных заведениях обязательно должны быть антисептики.

Родители, которые приведут детей в школы, тоже должны быть в масках.

Степанов выразил надежду, что все правила удастся разработать на следующей неделе и отправить на утверждение. По его словам, важно, чтобы все заранее знали, как будут учиться дети.

Заблаговременная разработка этих правил позволит владельцам учебных заведений подготовиться к учебному году с 1 сентября.

Прогнозы по продолжительности карантина

В то же время председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета Олег Гелевей заявил, что карантин может продлиться до лета 2021 года. Сейчас ситуация как в мире, так и в Украине не является оптимистичной.

Мы должны быть готовы, что этот вопрос не будет решен не только до нового года, а возможно и до конца весны (2021 года – 24 канал),

– сказал Гелевей.

И отметил преимущества адаптивного карантина, который не предусматривает жестких ограничений.

Рада назначила дату местных выборов

Верховная Рада 15 июля приняла постановление о местных выборах в 2020 году.

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Их проведут 25 октября 2020 года. Документ поддержали 326 нардепов при необходимом минимуме в 226 голосов. Воздержались 5 парламентариев, а 28 человек не голосовали. В целом участие в голосовании приняли 386 депутатов.

Народні депутати #Рада9 прийняли Постанову «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)» pic.twitter.com/B1ZXmevKBq — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) July 15, 2020

Из-за оккупации и агрессии со стороны России не назначают и не проводят выборы депутатов Верховной Рады Крыма, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на временно оккупированных территориях Крыма, города Севастополя, в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой и Луганской областей.

Участники голосования на местных выборах смогут поддержать не только список политической партии, но и отдельных кандидатов в этом списке.

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Что этому предшествовало

13 июля президент Владимир Зеленский отозвал с повестки дня Рады законопроект №3809 – о назначении местных выборов.

Кроме того, в тот же день парламентский комитет по вопросам организации государственной власти пытался скорректировать и передать в тираж уточненную версию. Но депутаты не успели подготовить документ до 14:00, когда стартовало заседание Рады.

когда стартовало заседание Рады. Однако уже 15 числа они успели внести изменения в проекта постановления о назначении очередных местных выборов.

о назначении очередных местных выборов. Выборы назначены абсолютно во все местные советы, а не только областные советы и Киев.

Рейтинги партий

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в июле, то в парламент имели бы шанс попасть 4 партии. Соответствующие результаты исследования, проведенного 3-9 июля, опубликовал центр Разумкова вместе с фондом "Деминициативы" имени Илька Кучерива.

Какие партии прошли бы в парламент

"Слуга народа" – за нее готовы проголосовать 34% тех, кто определился и пойдет голосовать;

– за нее готовы проголосовать 34% тех, кто определился и пойдет голосовать; "Оппозиционную платформу – За жизнь" поддерживают 19% избирателей;

поддерживают 19% избирателей; "Европейская солидарность" – 15%;

– 15%; "Батькивщина" – 8% опрошенных.

Эти четыре партии смогли бы преодолеть необходимый 5-процентный барьер и попасть в парламент.

Известно имя погибшего на Донбассе медика

Во время циничной провокации боевиков на Донбассе 13 июля погиб военный медик Николай Илин с позывным "Эстонец".

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Что говорят о военном его близкие

Он не был украинцем, но считал за честь воевать против России-агрессора. Военный медик был неравнодушным, светлым и очень профессиональным. Такими словами погибшего героя вспоминают его собратья и знакомые в фейсбуке.

На занятиях он учил военных быть осторожными, сказал беречь свою жизнь, потому что только так можно помочь тем, кто не справился и не уберег. Медик служил в 137-ом отдельном батальоне морской пехоты.

Сам же Николай погиб 13 июля во время циничного обстрела боевиков, когда пытался спасти раненого бойца.

Погибший военный медик Николай Илин / Фейсбук Натальи Мохонько

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