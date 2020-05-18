Главные новости 18 мая: проект новых ослаблений карантина и обвал жилого дома в Одессе

С 22 мая в Украине планируют ослабить карантин еще больше: что откроют и какие рекомендации дает Минздрав. В Одессе обрушилась часть жилого дома. Лучший Кучма: результаты нового социологического опроса. Километровые очереди к транспорту в Киеве. Козы в масках. Такими были главные новости понедельника, 18 мая.

Главные новости за сегодня, 18 мая, в Украине и мире:

Новое ослабление карантина: что и как откроют

В Украине с 22 мая собираются снова ослабить карантин. В частности, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, то возобновят свою работу садики, для гостей откроют свои двери гостиницы, абитуриенты смогут сдать ВНО, а общественный транспорт снова будет курсировать в обычном режиме. Кроме того, могут заработать фитнес-залы.

Впрочем, во всех этих заведениях, а также в транспорте, что будет перевозить пассажиров, надо придерживаться рекомендуемых Минздравом правил.

При каких условиях могут работать садики:

Должен быть температурный скрининг работников заведения перед началом рабочей смены;

Такую же проверку должны осуществлять детям, причем сначала – при входе в заведение (на улице). Далее температуру малышей должны мерить каждые 4 часа, а сведения вносить в журнал.

Обязательной должна быть дезинфекция поверхностей (ее должны проводить каждые 2 часа и после окончания занятий).

От работы должны отстранить всех людей, старше 60 лет или которые имеют хронические заболевания.

Что касается общественного транспорта – там тоже есть ряд строгих правил:

Кондуктор, и водитель, и пассажиры автобуса или другого транспортного средства должны быть в масках или респираторах.

Пассажиры могут сидеть в пределах количества мест для сидения.

Возле дверей транспортного средства рекомендуется разместить антисептик.



Ослабление карантина с 22 мая / Инфографика 24 канала

О том, как в условиях карантина абитуриентам организуют ВНО, когда и в каком формате будут пускать в фитнес-залы и на что будет похоже пребывание в гостиницах – в материале 24 канала.

Обвал жилового дома в Одессе

В историческом центре Одессы на улице Торговой обрушилась часть жилого дома. Частично разрушены 3 квартиры на 4, 3 и 2 этажах здания. Предварительно – чудом обошлось без жертв и пострадавших.

Некоторые люди, находившиеся в доме услышали, как он начал трещать и выбежали на улицу перед самым обвалом. Под завалами – все вещи и пожитки людей. Спасатели при этом не слишком спешат разбирать завалы.



Обвал жилового дома в Одессе / Фото ГСЧС

Дело в том, что обвалиться могла опорная стена, которая поддерживает остальную часть дома.

То, что обвалилось, может служить сегодня опорной стеной той части дома, которая еще стоит. Поэтому нужно все делать не спеша. Пока, по нашим данным, жертв нет. Разве в какой-то из квартир кто-то неучтенный находился случайно или в гостях,

– рассказал во время брифинга журналистам мэр Одессы Геннадий Труханов.

Версии причин обвала:

Вероятная утечка газа (это была первая версия ГСЧС, впрочем, ее пока отвергли);

Рядом с домом – масштабное строительство, а под ним часть одесских катакомб. Следовательно, обвал мог произойти из-за движения грунта. Тем более, что на месте строительства (а оно сразу же рядом с домом, где произошел обвал, правоохранители обнаружили экскаватор без водителя.

Перестройка квартир – еще одна из версий, о которой во время брифинга рассказал мэр Одессы Труханов. По его словам, в доме много коммунальных квартир, где владельцы снесли перегородки и стены.



Рядом обнаружили пустой экскаватор

Сейчас правоохранители открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью".

Больше деталей об обвале, а также фото и видео с места инцидента – в материале 24 канала.

Лучший президент: народная версия

Социологическая группа "Рейтинг" провела новое исследование: украинцев спросили, кого из президентов они поддерживают больше всего. Поэтому, лучшим президентом за всю историю независимой Украины люди считают Леонида Кучму. До 20% респондентов считают времена правления Кучмы лучшими.

А вот худшим президентом считают не беглеца Януковича. Такой, по мнению народа, его предшественник, символ Оранжевой революции Виктор Ющенко. В итоге, посмотрите на этот рейтинг сами.

Кого из президентов украинцы поддерживают больше и меньше всего

Лучшим президентом наибольшее количество опрошенных считает Леонида Кучму – 20%;

Владимира Зеленского – 16%;

Леонида Кравчука – 13%;

Петра Порошенко – 12%;

Виктора Януковича – 9%;

Виктора Ющенко – 6%.

ни один из них не был лучшим – 14%;

затруднились ответить – 10%.



Рейтинг президентов от "Рейтинга" / Инфографика 24 канала

Киевские очереди к ... транспорту

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Киевляне страдают от транспортного коллапса. Он возник из-за карантинных ограничений курсирования общественного транспорта, а также из-за закрытого метро.

Так, с самого утра 18 мая на Троещине образовалась огромная очередь на остановке общественного транспорта. Фото с сотней людей, которые стоят цепочкой и ждут транспорт, моментально облетело соцсети.

Киевляне толпой ждали автобус №114 на конечной остановке "Милославская" на Троещине.



Очередь на автобус / Фото из соцсетей "Киев Оперативный"

Очереди на Троещине: видео

Обратите внимание! В Украине послабления карантинных ограничений касательно работы наземного общественного транспорта могут начать действовать уже с 22 мая. Но транспорт поедет только по сценарию адаптивного карантина. То есть возобновит работу в тех регионах, где будет благоприятная эпидемическая ситуация. Киев в города, где эпидситуация благоприятная, к сожалению пока не относится.

Козы в масках, а вы?

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И напоследок – улыбнитесь! Так, в Украине продолжает действовать строгий масочный режим и карантин. Не все его соблюдают, а следует: когда бережете себя и окружающих, вероятность инфицирования коронавирусом значительно уменьшается.

К примеру, в Днепре в масках бегают даже козы. Точно неизвестно, те маски на зверюшек натянули, чтобы защитить от COVID-19, а или же от того, чтобы они не брали в рот всякую гадость. Впрочем, забавные кадры уже гуляют по сети.



Козы в масках разгуливали по Днепру / Фото "Наш город"