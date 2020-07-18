В Одесской области возле села Сафьяны произошла смертельная ДТП, в котором погибли шесть человек. Началась долгожданная операция по подъему затонувшего танкера Delfi. Шесть украинских моряков оказались в заложниках у пиратов. В центре российского Хабаровска новые протесты. Во французском Нанте вспыхнул пожар в соборе святых Петра и Павла. Такими были главные новости субботы, 18 июля.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Кровавое ДТП в Измаильском районе

Подробнее Ужасное ДТП в Одесской области: много погибших и пострадавших, среди них ребенок – фото 18+

ДТП произошло около восьми утра 18 июля возле села Сафьяны Измаильского района Одесской области. Столкнулись "ВАЗ-2108" и "Mitsubishi Outlander".

В "ВАЗе" ехали четверо 23-летних мужчин. Все они – бывшие одноклассники, жители Ренийского района. Ребята возвращались с отдыха и все погибли.



Все три пассажира и водитель ВАЗа погибли

В другом авто, которое попало в эту трагическую аварию ехали пятеро членов семьи из Измаила. 63-летний мужчина, который был за рулем, и его 60-летняя жена, которая сидела впереди, – погибли на месте.



Из другого авто погибли супруги, еще три человека в больнице

Трое пассажиров с задних сидений – теперь в больнице. Среди них и двухлетняя девочка.

Предварительно установлено, что столкновение произошло, когда ВАЗ выехал на встречную полосу.

Спасателям пришлось применить спецтехнику, чтобы вытащить заблокированных людей из искореженных автомобилей.

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Началось досудебное расследование по части 3 статьи 286 – нарушение правил безопасности дорожного движения.

Еще одно ДТП в Одесской области

В этот же день в Одесской области произошло еще одно ДТП со смертельным исходом: на трассе Одесса – Рени 18 июля столкнулись фура МАN и "Газель". Предварительно, водитель МАN пытался совершить обгон и столкнулся с "Газелью". Грузовик в этот момент поворачивал в сторону Овидиополя.

30-летний водитель "Газели" и 29-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести, их сразу госпитализировали. Водитель и пассажир МАN погибли на месте происшествия.



Два человека из грузовика погибли на месте

После этих двух ДТП, в которых суммарно погибли 8 человек, полиция вводит круглосуточный контроль патрулей на всех аварийно-сложных участках дорог международного и регионального значения.

Танкер Delfi поднимают

21 ноября 2019 года из-за шторма у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы. Утром 22 ноября в районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось.

Подробно Танкер Delfi в Одессе наконец поднимают: не все идет гладко, а тросы рвутся – фото, видео

С тех пор танкер оставался вблизи берега: владелец не стал его демонтировать, а оставил на произвол судьбы. Поэтому 18 июля стартовали работы по подъему танкера и его демонтажа.



Сначала судно должны поставить на киль / Фото Дмитрия Москвича (24 канал) Как идут работы по подъему танкера Delfi Между пляжем и танкером постоянно курсируют катера, доставляя водолазов к месту работ.

На расстояние около 100 метров подошли буксиры. На них прикрепляют тросы, чтобы дернуть танкер для установления судна на киль (конструктивная балка нижней части судна, является его главным креплением).

При попытке дернуть танкер у одного из буксиров порвался трос. Почему танкер начали поднимать 21 июня из танкера произошла утечка топлива, что повлекло загрязнение воды. 26 июня местный пляж "Дельфин" закрыли из-за утечки нефтепродуктов.

Во время визита в Одессу Владимир Зеленский возмутился темпами ликвидации последствий аварии танкера Delfi. Ему пообещали, что до 25 июля судно уберут.

Если судовладелец не успеет – Администрация морских портов Украины угрожает ему британским судом.

Одесская Госэкоинспекция подсчитала убытки от аварии нефтяного танкера Delfi. Предварительно, их размер составляет более 15 тысяч долларов (это почти полмиллиона гривен). Украинцы в плену пиратов Шесть украинских моряков оказались в заложниках у побережья Нигерии. Пираты захватили судно Curacao Trader вместе с экипажем. На танкер напали в Гвинейском заливе, в заложники попали 13 из 19 членов экипажа. Сначала речь шла о том, что среди них 4 украинских моряка, однако позже в МИД уточнили, что речь идет о шести похищенных гражданах Украины. Подробнее У берегов Нигерии пираты захватили заложников: среди них шесть украинских моряков Что известно о похищении украинских моряков 17 июля Судно Curacao Trader (танкер, перевозящий химические продукты) плыло под флагом Либерии.

(танкер, перевозящий химические продукты) плыло под флагом Либерии. Судно построили в 2007 году, оно – 20,5 метра в ширину и 116,5 метра длиной.

В открытом море в 210 милях от берега на борт танкера поднялись 8 вооруженных пиратов.

Известно о похищении 13 человек, среди которых будто бы русские и украинцы.

Танкер перевозит химические продукты / Фото seafarersjournal.com Протесты в Хабаровске С новой силой развернулись массовые акции в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала. Впервые россияне вышли на протест 9 июля, а уже 18 июля участников акции стало почти втрое больше. О событии Массовые протесты в России: около 50 тысяч человек снова вышли на улицы Хабаровска – видео Протестный марш в Хабаровске – смотрите видео

Что известно о митинге в Хабаровске

Митинг начался примерно в 11:00 по киевскому времени.

Люди двигались колонной по центральной улице города. Она – полностью заполнена протестующими.

Митингующие скандировали: "Свободу", "Честный суд" и "Фургал – наш выбор".

Одиночные участники шествия выкрикивали лозунги против системы и Путина.

В центр города также двигалась автоколонна с участниками акции из других городов Хабаровского края.

Позже митингующие разбились на группы и выступали возле зданий государственных органов с просьбой отпустить "их" губернатора и оставить в покое регион.

Участие в акции принимают от 20 до 50 тысяч человек.

Кто такой Сергей Фургал? Губернатор Хабаровска, один из трех оппозиционеров, которые отобрали кресла руководителей края у кандидатов от "Единой России" во время той избирательной кампании. В декабре 2019 года Фургала вызвали в Москву для дачи показаний по предприятию "Амурсталь".



9 июля Хабаровске по подозрению в организации убийств Фургала задержали. Дела касаются якобы организации и заказ убийств бизнесменов в 2004 и 2005 годах.

Пожар в Нанте

Во французском Нанте 18 июля вспыхнул масштабный пожар в кафедральном соборе святых Петра и Павла. Эта готическая церковь является одной из крупнейших во всей Франции.

Пожар в соборе в Нанте – видео очевидцев

Подробнее Во Франции горит один из крупнейших готических соборов: его подожгли неизвестные – видео

Что известно о пожаре в кафедральном соборе святых Петра и Павла

Пожар начался около 07:30 по местному времени (08:30 по Киеву). Возгорание было неконтролируемым, огонь быстро распространился по зданию.

По данным телеканала BFMTV, пожар, вероятно, будут гасить весь день. На месте работает более сотни спасателей. По предварительным данным им удалось локализовать его.

Полиция уже возбудила уголовное дело. Правоохранители подозревают умышленный поджог церкви. По предварительным данным, неизвестные злоумышленники подожгли собор сразу в нескольких точках.

Уже известно, что полностью сгорел старинный орган XV века. Его не удалось спасти.

Его не удалось спасти. На видео с места происшествия видно дым, выходящий изнутри собора. По словам очевидца пожара, он проснулся от громкого биения в колокола, а когда выглянул в окно, то уже увидел горящий собор.