Главные новости 18 июля: танкер Delfi поднимают, ДТП с шестью погибшими, украинцы в плену
В Одесской области возле села Сафьяны произошла смертельная ДТП, в котором погибли шесть человек. Началась долгожданная операция по подъему затонувшего танкера Delfi. Шесть украинских моряков оказались в заложниках у пиратов. В центре российского Хабаровска новые протесты. Во французском Нанте вспыхнул пожар в соборе святых Петра и Павла. Такими были главные новости субботы, 18 июля.
Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
Кровавое ДТП в Измаильском районе
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- ДТП произошло около восьми утра 18 июля возле села Сафьяны Измаильского района Одесской области. Столкнулись "ВАЗ-2108" и "Mitsubishi Outlander".
- В "ВАЗе" ехали четверо 23-летних мужчин. Все они – бывшие одноклассники, жители Ренийского района. Ребята возвращались с отдыха и все погибли.
Все три пассажира и водитель ВАЗа погибли
- В другом авто, которое попало в эту трагическую аварию ехали пятеро членов семьи из Измаила. 63-летний мужчина, который был за рулем, и его 60-летняя жена, которая сидела впереди, – погибли на месте.
Из другого авто погибли супруги, еще три человека в больнице
- Трое пассажиров с задних сидений – теперь в больнице. Среди них и двухлетняя девочка.
- Предварительно установлено, что столкновение произошло, когда ВАЗ выехал на встречную полосу.
- Спасателям пришлось применить спецтехнику, чтобы вытащить заблокированных людей из искореженных автомобилей.
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Началось досудебное расследование по части 3 статьи 286 – нарушение правил безопасности дорожного движения.
Еще одно ДТП в Одесской области
В этот же день в Одесской области произошло еще одно ДТП со смертельным исходом: на трассе Одесса – Рени 18 июля столкнулись фура МАN и "Газель". Предварительно, водитель МАN пытался совершить обгон и столкнулся с "Газелью". Грузовик в этот момент поворачивал в сторону Овидиополя.
30-летний водитель "Газели" и 29-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести, их сразу госпитализировали. Водитель и пассажир МАN погибли на месте происшествия.
Два человека из грузовика погибли на месте
Танкер Delfi поднимают
21 ноября 2019 года из-за шторма у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы. Утром 22 ноября в районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось.
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С тех пор танкер оставался вблизи берега: владелец не стал его демонтировать, а оставил на произвол судьбы. Поэтому 18 июля стартовали работы по подъему танкера и его демонтажа.
Что известно о митинге в Хабаровске
- Митинг начался примерно в 11:00 по киевскому времени.
- Люди двигались колонной по центральной улице города. Она – полностью заполнена протестующими.
- Митингующие скандировали: "Свободу", "Честный суд" и "Фургал – наш выбор".
- Одиночные участники шествия выкрикивали лозунги против системы и Путина.
- В центр города также двигалась автоколонна с участниками акции из других городов Хабаровского края.
- Позже митингующие разбились на группы и выступали возле зданий государственных органов с просьбой отпустить "их" губернатора и оставить в покое регион.
- Участие в акции принимают от 20 до 50 тысяч человек.
Кто такой Сергей Фургал?Губернатор Хабаровска, один из трех оппозиционеров, которые отобрали кресла руководителей края у кандидатов от "Единой России" во время той избирательной кампании. В декабре 2019 года Фургала вызвали в Москву для дачи показаний по предприятию "Амурсталь".
9 июля Хабаровске по подозрению в организации убийств Фургала задержали. Дела касаются якобы организации и заказ убийств бизнесменов в 2004 и 2005 годах.
Пожар в Нанте
Во французском Нанте 18 июля вспыхнул масштабный пожар в кафедральном соборе святых Петра и Павла. Эта готическая церковь является одной из крупнейших во всей Франции.
Пожар в соборе в Нанте – видео очевидцев
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Что известно о пожаре в кафедральном соборе святых Петра и Павла
- Пожар начался около 07:30 по местному времени (08:30 по Киеву). Возгорание было неконтролируемым, огонь быстро распространился по зданию.
- По данным телеканала BFMTV, пожар, вероятно, будут гасить весь день. На месте работает более сотни спасателей. По предварительным данным им удалось локализовать его.
- Полиция уже возбудила уголовное дело. Правоохранители подозревают умышленный поджог церкви. По предварительным данным, неизвестные злоумышленники подожгли собор сразу в нескольких точках.
- Уже известно, что полностью сгорел старинный орган XV века. Его не удалось спасти.
- На видео с места происшествия видно дым, выходящий изнутри собора. По словам очевидца пожара, он проснулся от громкого биения в колокола, а когда выглянул в окно, то уже увидел горящий собор.