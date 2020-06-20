Зеленский вывел Ермака из наблюдательного совета Укроборонпрома и назначил Горбулина. В Крыму зафиксировали смерч. Несколько областей находятся в шаге от усиления карантина. В Житомире открыли платную камеру СИЗО. Такими были главные новости субботы, 20 июня.

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Горбулин стал членом наблюдательного совета Укроборонпрома

Владимир Зеленский своим указом назначил 81-летнего вице-президента Национальной академии наук Владимира Горбулина членом наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".

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Ранее членом наблюдательного совета Укроборонпрома был председатель Офиса Президента Андрей Ермак.

Что известно о Владимире Горбулине

Родился в Запорожье. В 1962 году окончил физико-технический факультет Днепропетровского университета, инженер-механик по специальности "Летающие аппараты".

С ноября 1999 года был советником второго Президента Украины Леонида Кучмы. В целом Владимир Горбулин занимал много должностей: гендиректора Национального космического агентства, секретаря СНБО, советника президентов Кучмы и Порошенко, директора Национального института стратегических исследований (2014 – 2018) и др.

Сейчас ему 81 год и он вице-президент НАН Украины.

Что Горбулин говорит о своем назначении

Сам Горбулин подчеркнул, что для него это большая ответственность.

Будущее Украины – в демократии и независимости, основанных на глубоко продуманной политике военно-промышленного строительства и высоких технологий, которые – я верю и знаю – Украина все еще способна производить,

– считает Горбулин.

Положительно это решение Зеленского оценил и гендиректор Укроборонпрома Айварас Абромавичюс. По его мнению, Горбулин поможет превратить концерн в высокотехнологичную и конкурентоспособную компанию международного образца.

Смерч в Крыму

Очевидцы сняли мощный смерч в Крыму. Он возник в поле, возле которого в то время паслись коровы. По информации очевидцев, смерч возник в Раздольненском районе на севере оккупированного полуострова. Пользователи в сети удивляются редкому для Украины явлению и призывают беречь природу.