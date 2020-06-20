Главные новости 20 июня: Горбулин вошел в наблюдательный совет Укроборонпрома, смерч в Крыму
Зеленский вывел Ермака из наблюдательного совета Укроборонпрома и назначил Горбулина. В Крыму зафиксировали смерч. Несколько областей находятся в шаге от усиления карантина. В Житомире открыли платную камеру СИЗО. Такими были главные новости субботы, 20 июня.
Важнейшие новости в Украине и мире за сегодня:
Горбулин стал членом наблюдательного совета Укроборонпрома
Владимир Зеленский своим указом назначил 81-летнего вице-президента Национальной академии наук Владимира Горбулина членом наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".
Больше об этом Зеленский вывел Ермака из наблюдательного совета Укроборонпрома и назначил Горбулина
Ранее членом наблюдательного совета Укроборонпрома был председатель Офиса Президента Андрей Ермак.
Что известно о Владимире Горбулине
- Родился в Запорожье. В 1962 году окончил физико-технический факультет Днепропетровского университета, инженер-механик по специальности "Летающие аппараты".
- С ноября 1999 года был советником второго Президента Украины Леонида Кучмы. В целом Владимир Горбулин занимал много должностей: гендиректора Национального космического агентства, секретаря СНБО, советника президентов Кучмы и Порошенко, директора Национального института стратегических исследований (2014 – 2018) и др.
- Сейчас ему 81 год и он вице-президент НАН Украины.
Что Горбулин говорит о своем назначении
Сам Горбулин подчеркнул, что для него это большая ответственность.
Будущее Украины – в демократии и независимости, основанных на глубоко продуманной политике военно-промышленного строительства и высоких технологий, которые – я верю и знаю – Украина все еще способна производить,
– считает Горбулин.
Положительно это решение Зеленского оценил и гендиректор Укроборонпрома Айварас Абромавичюс. По его мнению, Горбулин поможет превратить концерн в высокотехнологичную и конкурентоспособную компанию международного образца.
Смерч в Крыму
Очевидцы сняли мощный смерч в Крыму. Он возник в поле, возле которого в то время паслись коровы. По информации очевидцев, смерч возник в Раздольненском районе на севере оккупированного полуострова. Пользователи в сети удивляются редкому для Украины явлению и призывают беречь природу.
Смерчи и торнадо в Украине
Стоит отметить, что в Украине участились случаи образования смерчей. Лишь летом 2020 года до этого было зафиксировано четыре торнадо.
- 31 мая в Константиновском районе на Донетчине, наблюдали торнадо. Воронка торнадо быстро двигалась по полю, однако не нанесла ущерба.
- 3 июня синоптики зафиксировали сразу два смерча в Херсонской области. Один в селе Хорлы, второй – вблизи Скадовска.
- 9 июня вблизи села Озерное на Тернопольщине тоже зафиксировали торнадо. Впоследствии его видели и вблизи сел Козлов и Тауров, что неподалеку.
- 13 июня ураган пронесся еще раз в Донецкой области. На этот раз в Макеевке.
Несколько областей близки к усилению карантина
За текущую неделю в Украине резко вырос показатель заболеваемости COVID-19. Сейчас худшая ситуация во Львовской, Киевской и Закарпатской областях. Минздрав не исключает, что там могут ввести дополнительные ограничения.
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Львовщина
Во Львовской области все еще высокий показатель случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Так, за последние сутки диагноз COVID-19 установили 139 жителям области.
На днях Степанов планирует посетить Львовскую и Закарпатскую области. Он не исключает, что этим регионам придется готовиться к введению дополнительных ограничений. Степанов отметил, что дополнительные ограничения могут ввести на одну неделю.
Киевщина
На Киевщине показатель инцидентности приблизился к критическому значению. Это означает, что область находится фактически в шаге к усилению карантина. До критического значения показателя инцидентности осталось 0,03%.
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Закарпатье
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Закарпатье реанимационные отделения больниц переполнены. Это и неудивительно, ведь за последние 2 недели количество больных коронавирусом выросло в разы. Как отметил главный врач Закарпатской инфекционной больницы Михаил Поляк, по состоянию на 20 июня в больницах первой волны находятся 179 больных.
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В Житомире открыли платную камеру СИЗО
Правительство реализует в Украине экспериментальный проект по внедрению платных камер в СИЗО. Одну из таких открыли в Житомире 20 июня.
Цены на пребывание в платной камере СИЗО в Житомире:
- за 1 сутки – 610 гривен;
- за неделю – 2070 гривен;
- за месяц – 3940 гривен.
В Украине открывают платные камеры в СИЗО: главное
- Кабинет Министров Украины поддержал введение платных камер в следственных изоляторах в качестве эксперимента и в отдельных СИЗО. Проект планируется завершить до 31 декабря 2021 года.
- Речь идет о следственных изоляторах, то есть местах, где содержатся люди, в отношении которых нет приговора суда. Цель проекта – убрать коррупцию и найти дополнительное финансирование для следственных изоляторов. Фактически вместо взятки деньги за лучшую камеру будут идти официально в бюджетный фонд.
- Наличие платных камер не нарушает прав человека. По-прежнему функционируют бесплатные камеры, а их состояние улучшится за счет доходов, которые будут генерировать платные камеры.