Главные новости 21 июня: взрыв в Киеве, масштабные подтопления, интервью Путина
В Киеве в результате взрыва обрушилось многоэтажное здание. Непогода в Украине имеет серьезные последствия – затоплены целые населенные пункты. Путин дал интервью, в котором рассказал о своих мечтах в отношении Украины. В мире отметили День отца. Такими были главные новости воскресенья, 21 июня.
Самые важные новости в Украине и мире за сегодня:
Взрыв в Киеве
В одной из многоэтажек на Позняках произошел взрыв. Люди предполагают, что его могла вызвать утечка газа. В результате повреждены сразу несколько этажей.
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Из-под завалов извлечены тела двух жертв. Еще три человека достали живыми. Двух из них доставили в реанимационное отделение больницы.
Жители дома рассказали, что за несколько дней до взрыва приходили газовики и проводили какие-то проверки. После этого в доме был слышен запах газа.
Очевидец событий рассказал, что услышал сильный взрыв, а когда посмотрел в окно, то увидел частично разрушенный соседний дом. На видео можно увидеть, что взрыв повредил пять этажей. Больше всего пострадали квартиры, расположенные с четвертого по восьмой этаж.
Всего из дома эвакуировали 23 человек. Возле поврежденного здания развернули палаточный городок, где в частности работали волонтеры Красного Креста.
Всего на месте взрыва работали больше 500 спасателей и чуть более 50 единиц техники.
Видео с места взрыва дома в Киеве: смотрите видео
Взрыв на Позняках в Киеве: смотрите фото
Последствия непогоды
Непогода не отступает из Буковины и Закарпатья. После ночного ливня утром 21 июня река Дерелуй вышла из берегов и затопила село Большой Кучуров вблизи Черновцов. А улицы сел Домашин и Верхнее Водяное на Закарпатье из-за дождей превратились в сплошной поток.
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Из-за дождей затопило земельные участки жителей Большого Кучурива, несколько улиц, а также территорию в центре села неподалеку от местного ресторана.
В результате кратковременного ливня река в Верхнем Водяном вышла из берегов и затопила половину села. Дома местных жителей сильно пострадали – кое-где вода доходила до пояса.
Последствия непогоды на Буковине: смотрите фото
Последствия непогоды на Закарпатье: смотрите видео
Путин об Украине
Президент России Владимир Путин дал очередное интервью российскому телеканалу. В основном это были пропагандистские заявления, которые не стоят внимания, впрочем один момент все же показался довольно интересным.
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Путин комментировал отношения Украины и России, заявив, что представители украинской власти вскоре посетят Москву. Мол, это лишь вопрос времени.
Я думаю, что это неизбежно. Конечно же, это произойдет, а вопрос лишь в том, когда именно. Однако мы подождем,
– заявил лидер Кремля.
Кроме того, он прокомментировал слова Президента Украины о роли СССР в начале Второй мировой войны. Путин заявил, что таким образом Зеленский "уменьшает значение того, что во время войны сделал украинский народ".
"Именно это и сделал действующий Президент Украины. Это значит причинить серьезную моральную травму всем, кто дорожит героическим прошлым украинского народа", – убежден Путин.
Когда в последний раз украинские политики были в России?
Если говорить о президентах, то это был Виктор Янукович в феврале 2014 года. Всего за время Революции Достоинства он успел трижды слетать в Россию – это всего на один визит меньше, чем за предыдущие три года.
Также в Россию часто летают представители пророссийской ОПЗЖ во главе с Виктором Медведчуком и Владимиром Бойко. Впрочем во время таких визитов они неуполномоченные представлять Украину или украинскую власть.
День отца
В Украине и многих западных странах 21 июня отмечают День отца. Специально по этому случаю Госстат подсчитал, в каком возрасте украинские мужчины чаще всего становились отцами в 2019 году:
- 135 тысяч мужчин – в возрасте между 30 и 39 годами;
- 108 тысяч – в возрасте между 20 и 29 годами;
- почти 27 тысяч – в возрасте между 40 и 49 годами;
- 2,7 тысячи – в возрасте старше 50 лет;
- 1,6 тысячи – в возрасте до 20 лет.