В Киеве в результате взрыва обрушилось многоэтажное здание. Непогода в Украине имеет серьезные последствия – затоплены целые населенные пункты. Путин дал интервью, в котором рассказал о своих мечтах в отношении Украины. В мире отметили День отца. Такими были главные новости воскресенья, 21 июня.

Самые важные новости в Украине и мире за сегодня:

Взрыв в Киеве

В одной из многоэтажек на Позняках произошел взрыв. Люди предполагают, что его могла вызвать утечка газа. В результате повреждены сразу несколько этажей.

Стоит знать Взрыв газа в доме: как уберечь себя и близких

Из-под завалов извлечены тела двух жертв. Еще три человека достали живыми. Двух из них доставили в реанимационное отделение больницы.

Жители дома рассказали, что за несколько дней до взрыва приходили газовики и проводили какие-то проверки. После этого в доме был слышен запах газа.

Очевидец событий рассказал, что услышал сильный взрыв, а когда посмотрел в окно, то увидел частично разрушенный соседний дом. На видео можно увидеть, что взрыв повредил пять этажей. Больше всего пострадали квартиры, расположенные с четвертого по восьмой этаж.

Всего из дома эвакуировали 23 человек. Возле поврежденного здания развернули палаточный городок, где в частности работали волонтеры Красного Креста.

Всего на месте взрыва работали больше 500 спасателей и чуть более 50 единиц техники.

Видео с места взрыва дома в Киеве: смотрите видео

Взрыв на Позняках в Киеве: смотрите фото

Последствия непогоды

Непогода не отступает из Буковины и Закарпатья. После ночного ливня утром 21 июня река Дерелуй вышла из берегов и затопила село Большой Кучуров вблизи Черновцов. А улицы сел Домашин и Верхнее Водяное на Закарпатье из-за дождей превратились в сплошной поток.

Важно Грозы, шквалы и град: на Украину надвигается мощная непогода

Из-за дождей затопило земельные участки жителей Большого Кучурива, несколько улиц, а также территорию в центре села неподалеку от местного ресторана.

В результате кратковременного ливня река в Верхнем Водяном вышла из берегов и затопила половину села. Дома местных жителей сильно пострадали – кое-где вода доходила до пояса.

Последствия непогоды на Буковине: смотрите фото

Последствия непогоды на Закарпатье: смотрите видео

Путин об Украине

Президент России Владимир Путин дал очередное интервью российскому телеканалу. В основном это были пропагандистские заявления, которые не стоят внимания, впрочем один момент все же показался довольно интересным.

К слову Преемника не ищите: Путин не против баллотироваться в президенты России еще раз

Путин комментировал отношения Украины и России, заявив, что представители украинской власти вскоре посетят Москву. Мол, это лишь вопрос времени.

Я думаю, что это неизбежно. Конечно же, это произойдет, а вопрос лишь в том, когда именно. Однако мы подождем,

– заявил лидер Кремля.

Кроме того, он прокомментировал слова Президента Украины о роли СССР в начале Второй мировой войны. Путин заявил, что таким образом Зеленский "уменьшает значение того, что во время войны сделал украинский народ".

"Именно это и сделал действующий Президент Украины. Это значит причинить серьезную моральную травму всем, кто дорожит героическим прошлым украинского народа", – убежден Путин.

Когда в последний раз украинские политики были в России? Если говорить о президентах, то это был Виктор Янукович в феврале 2014 года. Всего за время Революции Достоинства он успел трижды слетать в Россию – это всего на один визит меньше, чем за предыдущие три года. Также в Россию часто летают представители пророссийской ОПЗЖ во главе с Виктором Медведчуком и Владимиром Бойко. Впрочем во время таких визитов они неуполномоченные представлять Украину или украинскую власть.

День отца

В Украине и многих западных странах 21 июня отмечают День отца. Специально по этому случаю Госстат подсчитал, в каком возрасте украинские мужчины чаще всего становились отцами в 2019 году: