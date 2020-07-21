Утром в Луцке Максим Кривош (Плохой) захватил автобус с заложниками. Вечером террорист отпустил всех и сдался, полиция его задержала. Вблизи станции метро "Минская" в Киеве произошел взрыв. Украинцы могут путешествовать уже в 39 стран мира. А на Донбассе погиб боец ВСУ. Такими были главные новости вторника, 21 июля.

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Захват заложников в Луцке

В Луцке 21 июля мужчина захватил автобус с заложниками.

Все самое важное Захват заложников в Луцке: что известно сейчас – последние новости

Как все происходило

В центре Луцка, возле Театральной площади утром 21 июля стоял рейсовый автобус "Берестечко-Красниловка". Террорист захватил автобус и сам заявил об этом в полицию.

Он угрожал взорвать себя и людей, указывал, что у него есть гранаты и автомат.

Точное количество пассажиров сначала было неизвестно. Сначала в полиции говорили о примерно 20 людях, в СБУ оперировали меньшей цифрой в 10 человек.

Весь периметр оцепила полиция: близко к месту происшествия не пускали никого. В воздухе ситуацию контролировали вертолеты и самолеты. Центр Луцка полностью перекрыли: на въезде и выезде стояли грузовики, все огородили лентой. Жителей окрестных домов эвакуировали с места происшествия.

Все телефоны у тех, кто находится внутри автобуса, террорист забрал. Он совершил несколько звонков родным своих "пленников" с требованием прислушаться к его условиям.

Впоследствии в сети появилось видео с камер наблюдения: на нем видно, как будущий захватчик заложников с большим рюкзаком и сумкой садится в автобус и закрывает за собой дверь.

После обеда вблизи автобуса сработала взрывчатка: из-за ударной волны сработала сигнализация в авто, припаркованном на площади.

Также был налажен контакт между террористом и правоохранителями. Заместитель председателя Нацполиции Евгений Коваль передал в автобус воду для заложников.

Позже он вернулся и просил у Максима Кривоша освободить несовершеннолетнего заложника. В ответ правоохранитель услышал лишь выстрелы.

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Евгений Коваль передал воду в автобус: смотрите видео

Где стоял автобус с заложниками – примерное место на карте

Первые фото с места захваченного автобуса в Луцке / Фото "Волынских новостей" и "Суспильного Волынь"

Все, что известно о захвате людей в Луцке: видео

Что известно о нападавшем

Мужчина называет себя Максим Плохой, имеет соответствующие страницы в соцсетях. Плохой – это его псевдоним. Настоящее имя и фамилия террориста – Максим Кривош.

Максим Плохой за несколько часов до захвата выложил видео на ютуб-канале / Скриншот

Мужчине 44 года. Он родился в России – в поселке Гай, Оренбургской области. Он был дважды судим и отбыл наказание в тюрьме совокупным сроком примерно 10 лет.

Книга "Философия преступника"

Антон Геращенко сообщил: в интернете под авторством Максима Плохого есть книга "Философия Преступника", которая описывает пребывание автора в местах лишения свободы и его взгляды на жизнь. Геращенко приводит отрывок из книги.

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Меня 15 лет исправляют, но я не исправился, а скорее наоборот – я еще больше стал тем, кем я есть. Почему? Потому что я справляюсь с самим собой и поэтому не исправляюсь другими. Потому что я не продаю себя страхам. Меня можно убить, но это не исправит. Преступник – это глубина и не может не быть им тот, у кого она есть. …

– приводит цитату Геращенко.

Книга "Философия преступника" вышла в Луцке в 2014 году. Она описывает пребывание автора в местах лишения свободы и его взгляды на жизнь.

Собственная торговая марка

Как выяснилось, на Максима Кривоша была оформлена торговая марка "Ямогу". Об этом, ссылаясь на открытые реестры данных, сообщает телеграм-канал "Klymenko time".



Торговая марка Максима Кривоша "Я Могу" / Изображения из телеграм-канала "Klymenko time"

Что требовал Максим Плохой

При общении с правоохранителями и журналистами отметил: свои требования изложил на страницах в соцсетях. Оказалось, что он действительно изложил свои намерения в твиттере за несколько часов до того, как совершил задуманное.

Ему было нужно признание от государственных деятелей, что они – террористы. В его списке людей, что должны это сделать, такие фамилии: Филарет, Епифаний, Онуфрий, Шевчук, Аваков, Порошенко, Пинчук, Медведчук и Коломойский.

Выполнить требования нужно было до 19 часов. За полчаса до завершения времени одна из пассажирок передала обращение к Владимиру Зеленскому, который должен был выложить публичное обращение. Президент сделал это – на ролике, опубликованном в Фейсбуке, он призвал посмотреть фильм "Земляне" 2005 года. Впоследствии Зеленский удалил свой пост. Больше об этом по ссылке.



Требования Максима Плохого к власти / Скриншот его твитта

Заметим, что свои сообщения в твиттере злоумышленник сначала писал прямо во время переговоров с правоохранителями, находясь в автобусе с заложниками. Он писал что-то вроде "Ауу, журналисты", "Мои требования выше".

Внимание! Сначала твит аккаунта "Максим Плохой" с требованиями был доступен всем. Через несколько часов после огласки информации твиттер заблокировал этот профиль. Сейчас в сети остались только скриншоты сообщения.

Он даже звонил журналисту Юрию Бутусову и выдвигал свои требования.

Что известно о заложниках

Женщина и мужчина

Анастасия Михальчук в комментарии 24 каналу рассказала, что утром ее матери позвонили женщина и мужчина, которые находятся в автобусе. Женщина была максимально серьезной и сильно волновалась. Вероятно, что террорист Максим Плохой держал пистолет возле ее головы.

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Женщина и 15-летний ребенок

Александр Думанский рассказал 24 каналу, что в автобусе находятся его мама Руслана и 15-летний брат. Родственник заложников добавил, что злоумышленник забрал телефоны у людей, а также требует, чтобы на место происшествия немедленно приехали журналисты.

Женщина

В телеграм-каналах появилась информация от подруги еще одной из заложниц. Она позвонила в 9:36 и попросила связаться с любым телеканалом, поскольку она "находится в заложниках и автобус, возможно, заминирован.

Женщина, которая назвалась Ангелиной, отметила, что подруга не просила связаться с правоохранителями, поскольку те, вероятно, уже были на месте происшествия.

Беременная женщина

Сам террорист в переписке с журналистами подчеркнул, что в автобусе находится много людей и среди них – беременная. О состоянии захваченных – ничего неизвестно.

Важно! Полиция начала уголовное производство. Действия злоумышленника квалифицировали как захват заложников. Об этом 24 каналу сообщили в отделе коммуникации Волынской области.

Освобождение заложников и задержание террориста

Сначала трое людей покинули автобус примерно в 21:00, но уже в 21:45 террорист сдался и отпустил еще 10 человек. То есть всего было 13 заложников.

Освобожденные заложники покидают автобус: смотрите видео

Впоследствии правоохранители в результате штурма задержали и самого террориста. Перед этим рядом с автобусом снова раздался громкий взрыв. Впоследствии к захваченному транспорту подъехал бронетранспортер, позади которого прятался микроавтобус.

Штурм автобуса с террористом в Луцке: смотрите видео

Взрыв возле метро в Киеве

В Киеве возле станции метро нашли взрывное устройство. Его удалось обезвредить. К счастью, никто не пострадал.

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Как все происходило

21 июля в полицию поступил звонок о подозрительном предмете вблизи станции метро "Минская", на Оболонском проспекте.

Правоохранители и взрывотехники нашли там самодельную взрывчатку. Ее удалось обезвредить.

Остатки взрывчатки отправили на экспертизу, а прилегающую территорию продолжили проверять.

Как сообщила журналистка 24 канала, в течение некоторого времени правоохранители оградили территорию. Было ограничено движение транспорта, также людям не позволяли пересекать ограничительную линию.

Впоследствии движение транспорта восстановили.

Взрыв возле станции столичного метро: смотрите видео

Что известно о других заминированиях 21 июля в Киеве

Этим заминирования в столице не ограничились. На горячую линию с утра поступали сообщения о минировании различных локаций.

В частности, железнодорожного вокзала, аэропорта в Жулянах, торгового центра "Ocean Plaza" и здания Апелляционного суда в Соломенском районе.

Реакция правоохранителей

Из-за целого ряда сообщений о минировании в Киеве привлекли дополнительные наряды полиции и Нацгвардии. Силовики усиленно контролируют улицы, общественный транспорт, рынки и другие места большого скопления людей.

Силовики усиленно контролируют улицы, общественный транспорт, рынки и другие места большого скопления людей. Правоохранители также отмечают, что категорически запрещено касаться неустановленных предметов, самостоятельно их рассматривать или разворачивать.

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Смотрите включение журналистки 24 канала: видео

Страны, открытые для украинцев

Сейчас Украина находится среди государств так называемой "красной зоны" из-за стремительного распространения коронавируса внутри государства. Поэтому украинцы не могут свободно путешествовать в любую страну мира.

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Несмотря на это, для граждан нашего государства открыты границы 39 стран.

В этом перечне есть страны, где украинцам будут нужны визы, или те, где действуют определенные карантинные ограничения.

Страны, открытые для украинцев по состоянию на 21 июля:

Турция

Сербия

Албания

Северная Македония

Черногория

Беларусь

Великобритания

США

Мексика

Египет

Тунис

Республика Корея

Ирак

Иран

Афганистан

Южный Судан

Эфиопия

Сомали

Кения

Замбия

Танзания

Бурунди

Сейшельские острова

Багамы

Ливан

Болгария

Словения

ОАЭ

Ирландия

Мальдивы

Антигуа и Барбуда

Эквадор

Ямайка

Камбоджа

Коморские острова

Пакистан

Пуэрто-Рико

Сент-Люсия

Заметим, что за неделю – с 14 июля – в список из 25 открытых стран мира добавились 13 новых.

О странах ЕС

По словам Кулебы, Украина сейчас действительно не соответствует критериям, которые определены в ЕС для государств, которые попадают в "зеленый список" и чьи граждане могут пересекать границу. Мы с Минздравом постоянно предоставляем ЕС обновленные данные по ситуации с коронавирусом в Украине. Будем делать все возможное, чтобы Украина как можно скорее оказалась в "зеленом списке" и наши граждане могли свободно въезжать на территорию шенгенской зоны,

– отметил министр. Глава МИД также отметил, что действующие карантинные ограничения не имеют никакого отношения к функционированию безвиза между Украиной и ЕС и не имеют на него влияния. К теме Куда могут улететь украинцы в отпуск: список стран

Какие категории украинских граждан все же могут въезжать на территорию ЕС несмотря на карантин

Работники медучреждений, медицинские исследователи и сотрудники; специалисты по уходу за лицами преклонного возраста; лица, которым требуется срочная медпомощь.

Пограничники.

Перевозчики товаров и других транспортных служб.

Дипломаты; сотрудники полиции во время исполнения своих обязанностей; службы и команды гражданской защиты.

Представители международных организаций и международных военных контингентов.

Лица, путешествующие транзитом.

Лица, едущие с не туристической целью или по другим рабочим вопросам, или имеющие другой рабочий интерес.

Лица, которые едут с целью обучения или имеют другие неотложные личные обстоятельства.

На Донбассе погиб украинский военный

В результате атак войск оккупанта на Донбассе погиб боец ВСУ.

Еще одна потеря Герою было всего 26: на Донбассе погиб десантник Василий Кравченко

Боевики 21 июля обстреляли Павлополь. Ранения получили двое украинских защитников, их госпитализировали.

К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь одного бойца – он умер.

Командование Объединенных сил выразило соболезнования родным и близким погибшего военного. Там также добавляют, что коварные действия российско-оккупационных войск не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание.

Редакция 24 канала также выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего бойца.