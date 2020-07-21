Главные новости 21 июля: захват заложников в Луцке, взрыв возле метро в Киеве
Утром в Луцке Максим Кривош (Плохой) захватил автобус с заложниками. Вечером террорист отпустил всех и сдался, полиция его задержала. Вблизи станции метро "Минская" в Киеве произошел взрыв. Украинцы могут путешествовать уже в 39 стран мира. А на Донбассе погиб боец ВСУ. Такими были главные новости вторника, 21 июля.
Самые важные новости в Украине и мире за сегодня:
Захват заложников в Луцке
В Луцке 21 июля мужчина захватил автобус с заложниками.
Все самое важное Захват заложников в Луцке: что известно сейчас – последние новости
Как все происходило
В центре Луцка, возле Театральной площади утром 21 июля стоял рейсовый автобус "Берестечко-Красниловка". Террорист захватил автобус и сам заявил об этом в полицию.
Он угрожал взорвать себя и людей, указывал, что у него есть гранаты и автомат.
Точное количество пассажиров сначала было неизвестно. Сначала в полиции говорили о примерно 20 людях, в СБУ оперировали меньшей цифрой в 10 человек.
Весь периметр оцепила полиция: близко к месту происшествия не пускали никого. В воздухе ситуацию контролировали вертолеты и самолеты. Центр Луцка полностью перекрыли: на въезде и выезде стояли грузовики, все огородили лентой. Жителей окрестных домов эвакуировали с места происшествия.
Все телефоны у тех, кто находится внутри автобуса, террорист забрал. Он совершил несколько звонков родным своих "пленников" с требованием прислушаться к его условиям.
Впоследствии в сети появилось видео с камер наблюдения: на нем видно, как будущий захватчик заложников с большим рюкзаком и сумкой садится в автобус и закрывает за собой дверь.
После обеда вблизи автобуса сработала взрывчатка: из-за ударной волны сработала сигнализация в авто, припаркованном на площади.
Также был налажен контакт между террористом и правоохранителями. Заместитель председателя Нацполиции Евгений Коваль передал в автобус воду для заложников.
Позже он вернулся и просил у Максима Кривоша освободить несовершеннолетнего заложника. В ответ правоохранитель услышал лишь выстрелы.
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Евгений Коваль передал воду в автобус: смотрите видео
Где стоял автобус с заложниками – примерное место на карте
Первые фото с места захваченного автобуса в Луцке / Фото "Волынских новостей" и "Суспильного Волынь"
Все, что известно о захвате людей в Луцке: видео
Что известно о нападавшем
Мужчина называет себя Максим Плохой, имеет соответствующие страницы в соцсетях. Плохой – это его псевдоним. Настоящее имя и фамилия террориста – Максим Кривош.
Максим Плохой за несколько часов до захвата выложил видео на ютуб-канале / Скриншот
Мужчине 44 года. Он родился в России – в поселке Гай, Оренбургской области. Он был дважды судим и отбыл наказание в тюрьме совокупным сроком примерно 10 лет.
Книга "Философия преступника"
Антон Геращенко сообщил: в интернете под авторством Максима Плохого есть книга "Философия Преступника", которая описывает пребывание автора в местах лишения свободы и его взгляды на жизнь. Геращенко приводит отрывок из книги.
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Меня 15 лет исправляют, но я не исправился, а скорее наоборот – я еще больше стал тем, кем я есть. Почему? Потому что я справляюсь с самим собой и поэтому не исправляюсь другими. Потому что я не продаю себя страхам. Меня можно убить, но это не исправит. Преступник – это глубина и не может не быть им тот, у кого она есть. …
– приводит цитату Геращенко.
Книга "Философия преступника" вышла в Луцке в 2014 году. Она описывает пребывание автора в местах лишения свободы и его взгляды на жизнь.
Собственная торговая марка
Как выяснилось, на Максима Кривоша была оформлена торговая марка "Ямогу". Об этом, ссылаясь на открытые реестры данных, сообщает телеграм-канал "Klymenko time".
Торговая марка Максима Кривоша "Я Могу" / Изображения из телеграм-канала "Klymenko time"
Что требовал Максим Плохой
При общении с правоохранителями и журналистами отметил: свои требования изложил на страницах в соцсетях. Оказалось, что он действительно изложил свои намерения в твиттере за несколько часов до того, как совершил задуманное.
Ему было нужно признание от государственных деятелей, что они – террористы. В его списке людей, что должны это сделать, такие фамилии: Филарет, Епифаний, Онуфрий, Шевчук, Аваков, Порошенко, Пинчук, Медведчук и Коломойский.
Выполнить требования нужно было до 19 часов. За полчаса до завершения времени одна из пассажирок передала обращение к Владимиру Зеленскому, который должен был выложить публичное обращение. Президент сделал это – на ролике, опубликованном в Фейсбуке, он призвал посмотреть фильм "Земляне" 2005 года. Впоследствии Зеленский удалил свой пост. Больше об этом по ссылке.
Требования Максима Плохого к власти / Скриншот его твитта
Заметим, что свои сообщения в твиттере злоумышленник сначала писал прямо во время переговоров с правоохранителями, находясь в автобусе с заложниками. Он писал что-то вроде "Ауу, журналисты", "Мои требования выше".
Он даже звонил журналисту Юрию Бутусову и выдвигал свои требования.
Что известно о заложниках
- Женщина и мужчина
Анастасия Михальчук в комментарии 24 каналу рассказала, что утром ее матери позвонили женщина и мужчина, которые находятся в автобусе. Женщина была максимально серьезной и сильно волновалась. Вероятно, что террорист Максим Плохой держал пистолет возле ее головы.
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- Женщина и 15-летний ребенок
Александр Думанский рассказал 24 каналу, что в автобусе находятся его мама Руслана и 15-летний брат. Родственник заложников добавил, что злоумышленник забрал телефоны у людей, а также требует, чтобы на место происшествия немедленно приехали журналисты.
- Женщина
В телеграм-каналах появилась информация от подруги еще одной из заложниц. Она позвонила в 9:36 и попросила связаться с любым телеканалом, поскольку она "находится в заложниках и автобус, возможно, заминирован.
Женщина, которая назвалась Ангелиной, отметила, что подруга не просила связаться с правоохранителями, поскольку те, вероятно, уже были на месте происшествия.
- Беременная женщина
Сам террорист в переписке с журналистами подчеркнул, что в автобусе находится много людей и среди них – беременная. О состоянии захваченных – ничего неизвестно.
Освобождение заложников и задержание террориста
Сначала трое людей покинули автобус примерно в 21:00, но уже в 21:45 террорист сдался и отпустил еще 10 человек. То есть всего было 13 заложников.
Освобожденные заложники покидают автобус: смотрите видео
Впоследствии правоохранители в результате штурма задержали и самого террориста. Перед этим рядом с автобусом снова раздался громкий взрыв. Впоследствии к захваченному транспорту подъехал бронетранспортер, позади которого прятался микроавтобус.
Штурм автобуса с террористом в Луцке: смотрите видео
Взрыв возле метро в Киеве
В Киеве возле станции метро нашли взрывное устройство. Его удалось обезвредить. К счастью, никто не пострадал.
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Как все происходило
- 21 июля в полицию поступил звонок о подозрительном предмете вблизи станции метро "Минская", на Оболонском проспекте.
- Правоохранители и взрывотехники нашли там самодельную взрывчатку. Ее удалось обезвредить.
- Остатки взрывчатки отправили на экспертизу, а прилегающую территорию продолжили проверять.
- Как сообщила журналистка 24 канала, в течение некоторого времени правоохранители оградили территорию. Было ограничено движение транспорта, также людям не позволяли пересекать ограничительную линию.
- Впоследствии движение транспорта восстановили.
Взрыв возле станции столичного метро: смотрите видео
Что известно о других заминированиях 21 июля в Киеве
Этим заминирования в столице не ограничились. На горячую линию с утра поступали сообщения о минировании различных локаций.
В частности, железнодорожного вокзала, аэропорта в Жулянах, торгового центра "Ocean Plaza" и здания Апелляционного суда в Соломенском районе.
Реакция правоохранителей
- Из-за целого ряда сообщений о минировании в Киеве привлекли дополнительные наряды полиции и Нацгвардии. Силовики усиленно контролируют улицы, общественный транспорт, рынки и другие места большого скопления людей.
- Правоохранители также отмечают, что категорически запрещено касаться неустановленных предметов, самостоятельно их рассматривать или разворачивать.
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Смотрите включение журналистки 24 канала: видео
Страны, открытые для украинцев
Сейчас Украина находится среди государств так называемой "красной зоны" из-за стремительного распространения коронавируса внутри государства. Поэтому украинцы не могут свободно путешествовать в любую страну мира.
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Несмотря на это, для граждан нашего государства открыты границы 39 стран.
В этом перечне есть страны, где украинцам будут нужны визы, или те, где действуют определенные карантинные ограничения.
Страны, открытые для украинцев по состоянию на 21 июля:
- Турция
- Сербия
- Албания
- Северная Македония
- Черногория
- Беларусь
- Великобритания
- США
- Мексика
- Египет
- Тунис
- Республика Корея
- Ирак
- Иран
- Афганистан
- Южный Судан
- Эфиопия
- Сомали
- Кения
- Замбия
- Танзания
- Бурунди
- Сейшельские острова
- Багамы
- Ливан
- Болгария
- Словения
- ОАЭ
- Ирландия
- Мальдивы
- Антигуа и Барбуда
- Эквадор
- Ямайка
- Камбоджа
- Коморские острова
- Пакистан
- Пуэрто-Рико
- Сент-Люсия
Заметим, что за неделю – с 14 июля – в список из 25 открытых стран мира добавились 13 новых.
О странах ЕС
Какие категории украинских граждан все же могут въезжать на территорию ЕС несмотря на карантин
- Работники медучреждений, медицинские исследователи и сотрудники; специалисты по уходу за лицами преклонного возраста; лица, которым требуется срочная медпомощь.
- Пограничники.
- Перевозчики товаров и других транспортных служб.
- Дипломаты; сотрудники полиции во время исполнения своих обязанностей; службы и команды гражданской защиты.
- Представители международных организаций и международных военных контингентов.
- Лица, путешествующие транзитом.
- Лица, едущие с не туристической целью или по другим рабочим вопросам, или имеющие другой рабочий интерес.
- Лица, которые едут с целью обучения или имеют другие неотложные личные обстоятельства.
На Донбассе погиб украинский военный
В результате атак войск оккупанта на Донбассе погиб боец ВСУ.
Еще одна потеря Герою было всего 26: на Донбассе погиб десантник Василий Кравченко
Боевики 21 июля обстреляли Павлополь. Ранения получили двое украинских защитников, их госпитализировали.
К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь одного бойца – он умер.
Командование Объединенных сил выразило соболезнования родным и близким погибшего военного. Там также добавляют, что коварные действия российско-оккупационных войск не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание.
Редакция 24 канала также выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего бойца.