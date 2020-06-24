Главные новости 24 июня: непогода на Западе и возможность закрытых границ ЕС для украинцев
В западных областях Украины продолжает бушевать непогода. Евросоюз может не открыть границы для украинцев с 1 июля. В Украине новый антирекорд случаев коронавируса за сутки, но карантин во Львове и Киеве ослабили. "Рабочей бабой" оказалась бизнесвумен из Николаева Татьяна Домбровская. Такими были главные новости 24 июня.
Важнейшие новости в Украине и мире за сегодня:
Непогода на Западе
На Западе Украины уже несколько дней бушует ужасная непогода, которая унесла жизни трех человек. Вода уже затопила сотни домов, разрушила дамбы и мост. Самая сложная ситуация в Ивано-Франковской области. Премьер Денис Шмыгаль и глава МВД Арсен Аваков сегодня посетили регион.
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Главное о непогоде 24 июня:
- На Буковине паводок повредил газораспределительные подземные и надземные газопроводы. В результате несколько сел области, а это почти тысяча потребителей, отключили от газоснабжения.
- Вследствие повышения уровня воды в реке Прут затоплены торговые ряды Калиновского рынка и рынка "Добробут" в Черновцах. На месте продолжают дежурить десятки предпринимателей рынков.
- В Ивано-Франковской области в районе Калуша из берегов вышла река Лимница и разрушила мост, который восстанавливали в течение 7 лет после паводка в 2008 году.
- В Монастырисском районе Тернопольской области на реке Днестр произошел перелив через дамбу. Эвакуируют более 300 человек.
- Между тем жители села Лунка в Черновицкой области, которые остались отрезанными от сообщения, отказываются от эвакуации.
- Наводнение в Карпатах уничтожило особое изумрудное озеро, которое любили туристы.
Премьер Денис Шмыгаль заявил, что причиной наводнений и затоплений на Прикарпатье стало критическое количество осадков, с которым леса не смогли справиться. По словам Шмыгаля, паводки 2020 года превзойдут масштабы 2008-го. Тогда непогода нанесла ущерб на 3 – 4 миллиарда в украинской валюте.
Непогода на Западе 24 мая / Фото ГСЧС
Президент Зеленский требует от правительства решения относительно ежегодных подтоплений на Западе Украины. В этом году на преодоление последствий непогоды пойдет более 1 миллиарда гривен.
Закрытые границы
Европа может отказаться открывать свои границы для путешественников из России, США и Украины после 1 июля. Все из-за увеличения количества новых заражений на 100 тысяч населения.
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Соответствующую информацию обнародовало издание The New York Times со ссылкой на собственные источники в Европейской комиссии, которая составила список "невъездных" стран.
По этому проекту главным критерием для открытия границ Европейского Союза для жителей той или иной страны станет количество новых заражений в стране за 14 последних дней в отношении ее населения. Количество, превышающее норму – до 20 новых случаев на 100 тысяч человек.
Таким образом Украина может оказаться в списке стран, которым въезд в Евросоюз запрещен. По крайней мере об этом пока свидетельствует официальная статистика Минздрава за последние две недели.
Куда можно улететь на отдых из Украины?
Украина возобновила международные пассажирские авиаперевозки с 15 июня. Сейчас украинцев готовы принимать в США, Албании, Турции, Беларуси, Великобритании и Черногории. Границы для украинцев могут открыть еще:
– Грузия;
– Азербайджан;
– Болгария
– Кипр.
Другие страны ЕС открыли свои границы только гражданам ЕС, дипломатам, людям с разрешением на работу или видом на жительство.
Антирекорд и ослабление карантина
За сутки в Украине обнаружили 940 новых случаев заражения коронавирусом, крупнейшее из которых на Львовщине (203). Это абсолютный антирекорд с начала эпидемии в нашей стране.
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В то же время в Киеве и Львове решили ослабить карантин, несмотря на высокую заболеваемость.
- Во Львове разрешили работу фитнес-центров и заведений питания в помещении, можно впускать одновременно до 10 посетителей. По словам мэра Андрея Садового, такие послабления являются вынужденным шагом для сохранения малого и среднего бизнеса.
- В Киеве установили правила работы для заведений общественного питания, которые принимают посетителей внутри, кинотеатров, фитнес-центров, а также проведения культурных мероприятий.
Кроме того, в Украине со 2 июля сети Multiplex и "Планета Кино" возобновят свою работу.
Скандал с "рабочей бабой"
Разговор Александра Корниенко и Давида Арахамии о "рабочей бабе, как корабельной сосне" на самом деле касался николаевской бизнесвумен Татьяны Домбровской.
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Глава партии "Слуга народа" признал, что такой разговор действительно был. В нем было упоминание об Ирине Аллахвердиевой, но исключительно как о красавице. Все остальное – о совсем другом человеке, а именно о Татьяне Домбровской.
Корниенко записал видео, где извинился за инцидент. Мол, Татьяна Домбровская поразила его своей энергией и запалом к работе, но слова он подобрал обидные.
Сама Татьяна Домбровская в комментарии 24 каналу заверила, что не обижается и уже получила извинения. Хотя, по ее мнению, говорить в такой форме о женщинах недопустимо.
Считаю, что часть, которая касалась меня, является высокой оценкой моей работы в городе, но в очень грубой мужской форме. Я готова к дальнейшему сотрудничеству. Инцидент исчерпан,
– объяснила Домбровская.
Разговор Корниенко и Арахамии: смотрите видео