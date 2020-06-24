В западных областях Украины продолжает бушевать непогода. Евросоюз может не открыть границы для украинцев с 1 июля. В Украине новый антирекорд случаев коронавируса за сутки, но карантин во Львове и Киеве ослабили. "Рабочей бабой" оказалась бизнесвумен из Николаева Татьяна Домбровская. Такими были главные новости 24 июня.

Важнейшие новости в Украине и мире за сегодня:

Непогода на Западе

На Западе Украины уже несколько дней бушует ужасная непогода, которая унесла жизни трех человек. Вода уже затопила сотни домов, разрушила дамбы и мост. Самая сложная ситуация в Ивано-Франковской области. Премьер Денис Шмыгаль и глава МВД Арсен Аваков сегодня посетили регион.

Важно Наводнение в Западной Украине: действительно ли беда произошла из-за вырубки леса

Главное о непогоде 24 июня:

На Буковине паводок повредил газораспределительные подземные и надземные газопроводы. В результате несколько сел области, а это почти тысяча потребителей, отключили от газоснабжения.

паводок повредил газораспределительные подземные и надземные газопроводы. В результате несколько сел области, а это почти тысяча потребителей, отключили от газоснабжения. Вследствие повышения уровня воды в реке Прут затоплены торговые ряды Калиновского рынка и рынка "Добробут" в Черновцах. На месте продолжают дежурить десятки предпринимателей рынков.

В Ивано-Франковской области в районе Калуша из берегов вышла река Лимница и разрушила мост, который восстанавливали в течение 7 лет после паводка в 2008 году.

области в районе Калуша из берегов вышла река Лимница и разрушила мост, который восстанавливали в течение 7 лет после паводка в 2008 году. В Монастырисском районе Тернопольской области на реке Днестр произошел перелив через дамбу. Эвакуируют более 300 человек.

на реке Днестр произошел перелив через дамбу. Эвакуируют более 300 человек. Между тем жители села Лунка в Черновицкой области, которые остались отрезанными от сообщения, отказываются от эвакуации.

Наводнение в Карпатах уничтожило особое изумрудное озеро, которое любили туристы.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что причиной наводнений и затоплений на Прикарпатье стало критическое количество осадков, с которым леса не смогли справиться. По словам Шмыгаля, паводки 2020 года превзойдут масштабы 2008-го. Тогда непогода нанесла ущерб на 3 – 4 миллиарда в украинской валюте.

Непогода на Западе 24 мая / Фото ГСЧС

Президент Зеленский требует от правительства решения относительно ежегодных подтоплений на Западе Украины. В этом году на преодоление последствий непогоды пойдет более 1 миллиарда гривен.

Закрытые границы

Европа может отказаться открывать свои границы для путешественников из России, США и Украины после 1 июля. Все из-за увеличения количества новых заражений на 100 тысяч населения.

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Соответствующую информацию обнародовало издание The New York Times со ссылкой на собственные источники в Европейской комиссии, которая составила список "невъездных" стран.

По этому проекту главным критерием для открытия границ Европейского Союза для жителей той или иной страны станет количество новых заражений в стране за 14 последних дней в отношении ее населения. Количество, превышающее норму – до 20 новых случаев на 100 тысяч человек.

Таким образом Украина может оказаться в списке стран, которым въезд в Евросоюз запрещен. По крайней мере об этом пока свидетельствует официальная статистика Минздрава за последние две недели.