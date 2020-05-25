Главные новости за 25 мая: полицейские изнасиловали женщину в Кагарлыке, доходы Медведчука

В Кагарлыке Киевской области двух сотрудников полиции подозревают в избиении и изнасиловании женщины. Кум Путина и один из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук подал электронную декларацию за 2019 год. В Киеве напали на врача Национального института Анатолия Шудрака. В 2021 году Украина может перейти к накопительной пенсионной системе. Такими были главные новости 25 мая.

Главные новости Украины и мира за сегодня:

Жуткое изнасилование в Кагарлыке

Сотрудники департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины задержали двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции (Киевская область). Правоохранителей подозревают в избиении и изнасиловании женщины. Уже известно, что их уволили со службы, а Государственное бюро расследований уже задержало злоумышленников.

Все детали инцидента Били и стреляли над головой: шокирующие детали изнасилования женщины полицейскими

Изнасилование могли совершить экс-начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Инцидент произошел в ночь на 24 мая. А сообщила о нем в местную больницу женщина. Она заявила об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этому были причастны полицейские.

Женщина утверждает, что ее вызвали в отделение в качестве свидетеля. Там к ней "правоохранители" применили пытки. Они надели на нее противогаз и наручники. Оперуполномоченный стрелял из табельного оружия у нее над головой, а затем несколько раз изнасиловал.

Кроме нее, правоохранители избили еще одного человека, который был в отделении. Ему они также угрожали изнасилованием. В частности, ставили на колен и били по голове дубинками, так же натягивали противогаз и стреляли над головой. Теперь у пострадавшего – переломы ребер и носа.

Сейчас следователи ГБР готовят сообщение о подозрении задержанным. Также решается вопрос об избрании меры пресечения.

Бывшим правоохранителям инкриминируют сразу три статьи:

изнасилование,



пытки,



превышение служебных полномочий.

За это им грозит до 8 лет за решеткой.

Смотрите видео сюжета 24 канала об изнасиловании в городе Кагарлык

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За что живет Медведчук

Нардеп от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Виктор Медведчук подал электронную декларацию за 2019 год. Заработал политик 61,6 миллиона гривен, большинство из которых получил как зарплату или дивиденды от фирм, владельцем которых является его жена – Оксана Марченко.

Декларация Виктора Медведчука содержит сотни позиций, поэтому мы выбрали только самое главное и интересное.

Недвижимость и транспорт

6 участков земли есть у Медведчука, 11 – у Марченко.

Оксана Марченко также имеет 3 дома, тогда как ее супруг лишь 2.

Транспортный автопарк семьи: у Медведчука – восемь автомобилей марок BMW, Mercedes, Toyota, Renault и MAYBACH. У Марченко, конечно, больше – 11 машин.

Особо ценное движимое имущество

Более десяти наручных часов элитных брендов (таких как Rolex, Breguet, Vacheron Constantin) имеет Медведчук, и еще примерно два десятка – его жена Оксана Марченко.

У Оксаны Марченко – сотни ювелирных изделий брендов Cartier, Dolce and Gabbana, Graff, Bulgari и других.

Депутат задекларировал немало дорогой одежды, среди которых 17 костюмов, три кашемировых пальто Dolce and Gabbana, две меховые дубленки от Brioni и Lanvin, и, конечно же, запонки с драгоценными камнями.

Перечислить одежду Оксаны Марченко нереально. Отметим разве 34 платья Dolce and Gabbana.

Из "домашнего" и повседневного

Аппарат вакуумного массажа LPG,

14 персидских ковров и 10 итальянских,

18 люстр и 7 антикварных часов,

Мебель Provasi и Marge Garson.

Доходы Медведчука

В 2019 году общая сумма доходов нардепа – 61 миллион 600 тысяч гривен. Что интересно, зарплата с ВРУ там занимает незначительную долю.

Больше всего денег Медведчуку принесла кипрская компания Ventolor Holding Limited:

33,4 миллиона гривен премии,

21,9 миллиона гривен вознаграждения.

А владелицей фирмы в этой же декларации указана жена политика – та же Оксана Марченко.

И это не все деньги, которые поступили Медведчуку от компаний Марченко:

Еще 4,8 миллиона гривен значатся как "зарплата" Медведчуку от фирмы "Гармония".

Оксана Марченко – владелец 97 фирм

Оксана Марченко задекларировала 258,6 миллиона гривен дивидендов от кипрской компании Tumillon Investments LTD. В общем, она достаточно активная бизнеследи:

В декларации под пунктом "юридические лица, трасты или другие образования, конечным бенефициарным владельцем которых является субъект декларирования или членов его семьи" у Оксаны Марченко – 97 компаний.

Причем зарегистрированы они в целом ряде стран: Украина, Россия, Кипр, Виргинские острова, Маршалловы острова, Болгария, Сент-Китс и Невис, Великобритания, Мальта.



Что задекларировали Медведчук и его жена Марченко / Инфографика 24 канала

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Нападение на врача Института рака: детали

Утром 25 мая в Киеве напали на врача Национального института рака Анатолия Шудрака. Неизвестные ударили его по голове, вероятно, использовали кастет.

Перед главным входом напали на врача, моего заместителя по хирургической части, доктора медицинских наук, Заслуженного врача Украины и лауреата Государственной премии Анатолия Шудрака,

– рассказал главный врач Национального института рака Андрей Безносенко.

По его словам, этот инцидент напомнил ему нападение на него, которое произошло в марте.

"Без слов, удары со спины, в голову, вероятно, с использованием кастета. Да и заказчики – те же самые", – отметил он.

Безносенко добавил, что комиссия, в которую входит Шудрак, ранее зафиксировала в институте недостачу материальных ценностей почти на 9 миллионов гривен.

По словам главного врача, "карманного" директора уже нет для прикрытия злоупотреблений, поэтому недоброжелатели прибегли к методике 90-х.

В Голосеевском управлении полиции в комментарии 24 каналу подтвердили нападение на врача Института рака 1967 года рождения.

По словам правоохранителей, неизвестные напали на медика, когда он заходил в помещение больницы и ударили его в лицо, а потом и в затылок.

Сейчас пострадавшего направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить степень тяжести телесных повреждений. Следствие продолжается.

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Переход к накопительной пенсионной системе: что это означает

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина может перейти к накопительной пенсионной системе уже в 2021 году. Накопительный уровень будет финансироваться из уже действующих налогов и не предусматривать новые выплаты для работников.

Мы сейчас готовим законопроекты. Не хочу показаться слишком оптимистичным, но до 1 января 2021 года это вполне реально внедрить,

– заявил глава правительства.

По убеждению премьера, накопительная пенсионная система – это единственный путь, чтобы будущие пенсионеры получали достойную пенсию, а бизнес получал дополнительную налоговую нагрузку.

По его словам, сейчас обсуждают такой вариант:

2% от нынешнего ЕСВ выделят в накопления, не увеличивая нагрузку ни для фирмы, ни для человека;

еще 2% возьмут с НДФЛ, – рассказал Денис Шмигаль.

Шмыгаль добавил, что 4% сбор позволит при нынешних ценах накопить до выхода на пенсию 1 миллион гривен.

ЕСВ – это единый социальный взнос. То есть именно та доля налогов, которая идет на пенсии. В 2020 году его размер – 22% от зарплаты или минимум 918 гривен 6 копеек.



НДФЛ – налог на доходы физических лиц. Это общегосударственный налог, взимаемый с доходов. Доля НДФЛ колеблется от 5% до 18% в зависимости от видов дохода.

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Развлечения Богдана с козлами

Андрея Богдана заметили в зоопарке, где он развлекался с козлами. Экс-глава ОПУ с животными обнимался, высаживал на спину своего пса, тащил за рога и даже бил их. За такое поведение в соцсетях предположили, что Богдан пришел в зоопарк "под мухой". В то же время поступок бывшего руководителя президентского офиса вызвал немалое возмущение со стороны общественности.

В сети уже появилось соответствующее видео. На опубликованных кадрах действительно видно, как Андрей Богдан ударил животное. В то же время он почему-то постоянно улыбался.

Богдан и его неоднозначные действия в отношении козлов в зоопарке: видео