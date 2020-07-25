Главные новости 25 июля: сын пленника Кремля исчез в Крыму, очередная потеря на Донбассе
В оккупированном Крыму второй день продолжаются поиски трехлетнего Мусы Сулейманова – сына крымского татарина, политического узника России Руслана Сулейманова. На Донбассе погиб контрактник Михаил Воронский. Под Киевом столкнулись грузовик, легковушка и автобус, в результате чего погиб 1 человек и еще 9 – госпитализированы. Такими были главные новости субботы, 25 июля.
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Поиски сына пленника Кремля в Крыму
Известно, что ребенок пропал 24 июля. Это произошло, когда мальчик играл возле дома. После исчезновения сына мать Мусы сразу же забила тревогу. В тот же день в Строгановку Симферопольского района начали съезжаться крымские татары.
Уже в первый день к поискам присоединились почти 700 человек. Операцию не прекращали даже ночью. А на следующий день количество волонтеров и активистов возросло до 3 тысяч человек.
Поиски Мусы Сулейманова в Строгановке: смотрите фото
К сожалению, ребенка не удалось найти до сих пор. В селе водолазы уже даже прочесали дно местного озера.
Исчезновение сына пленника Кремля Сулейманова: смотрите видео поисковой операции
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В Донецкой области от пулевого ранения умер афганец Михаил Воронский
Инцидент произошел 24 июля. По предварительным данным, военнослужащий получил пулевое ранение из-за неосторожного обращения с оружием. Служил он в 44-й отдельной артиллерийской бригаде.
На месте инцидента сейчас работают представители военной службы правопорядка и полиции.
Что известно о погибшем
- Михаил Воронский родился в 1966 году в Залещицком районе, что в Тернопольской области.
- Проходил службу по контракту в воинской части с февраля 2020 года на должности водителя-электрика в одном из артиллерийских подразделений.
- Ветеран-афганец, активный участник Революции Достоинства.
- Похоронят Михаила Воронского в его родном селе Добровляны на Тернопольщине.
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Страшное ДТП под Киевом
Смертельное столкновение произошло примерно в 6 часов утра вблизи села Семиполки. Предварительно, водитель легковушки Volkswagen двигался в направлении Чернигова, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем MAN.
В результате столкновения повредило колеса грузовика. В итоге неуправляемое авто выехало на встречную полосу и совершило столкновение с пассажирским автобусом MAN. От удара автобус съехал на обочину, где перевернулся.
Масштабное ДТП под Киевом / Фото dtp.kiev.ua и патрульная полиция
Заметим, что водитель автобуса мастерски избежал лобового удара, но перевернулся и слетел в кювет. Благодаря этому все пассажиры выжили. Между тем виновник ДТП погиб на месте. Его пытались спасти, но травмы были несовместимыми с жизнью.
Смотрите момент смертельного столкновения вблизи села Семиполки под Киевом
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Курорт в Карпатах посреди лета засыпало градом
Популярный горный курорт Яремче, что располагается на Ивано-Франковщине, накрыло сильным дождем. А некоторые районы курорта пострадали от града. Больше всего града выпало, собственноЮ в самом Яремче: некоторые дороги покрыло настолько плотно, что складывалось впечатление, что это снежный покров.
Все произошло 24 июля и длилось всего 25 минут. Заметим, что синоптики предупреждали о сложных погодных условиях, поэтому непогода пришла на Прикарпатье после того, как объявили штормовое предупреждение.
Фото и видео града в Яремче