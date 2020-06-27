Генпрокурор Венедиктова отчиталась за 100 дней работы. На Донбассе погиб украинский защитник. Обнародовали разговор боевиков после сбития самолета MH17. Экс-губернатору Балоню избрана мера пресечения. Пляжи Одесской области переполнены, несмотря на карантин. Такими были главные новости субботы, 27 июня.

Важнейшие новости в Украине и мире за субботу, 27 июня:

Ирина Венедиктова – 100 дней в кресле генпрокурора

О 100 днях пребывания в должности генпрокурор Венедиктова рассказала в видеообращении. По ее словам, за весну, которая стала символической порой наказаний, 4400 человек признаны виновными и осуждены к ограничению или лишению свободы.

Среди них:

28 человек, совершивших коррупционные преступления,

7 – уголовные правонарушения, которыми нанесен ущерб в особо крупных размерах,

40 участников организованных групп и преступных организаций.

Почему-то в погоне за "большой рыбой" обесценивается работа оперативников, следователей и прокуроров, которые раскрыли, расследовали и доказали в суде вину преступников, которые убивали, похищали людей, совершали теракты. Прокуратура обеспечила принцип неотвратимости наказания для них,

– убеждает Венедиктова.

Коротко о громких делах

Венедиктова напомнила, что завершено досудебное расследование в уголовном производстве по заказу и организации нападения на Екатерину Гандзюк. В частности, взяли одного из подозреваемых под стражу – председателя Херсонского областного совета.



Также за 100 дней работы Венедиктовой офис Генпрокурора сообщил о подозрении двум народным депутатам.



По результатам перестрелки в Броварах за распределение пассажиропотока сообщено о подозрении криминальному авторитету – руководителю организованной вооруженной банды и 12 ее участникам.

Генпрокурор добавляет, что сегодня:

органы правопорядка расследуют свыше 1 миллиона 400 тысяч уголовных производств;

в суд направлено более 30 тысяч дел;

в 816 коррупционных уголовных производствах лицам сообщено о подозрении;

в суд направлено 630 обвинительных актов,

судом постановлены обвинительные приговоры в отношении 167 коррупционеров,

возмещено почти 100 миллионов гривен убытков.

Венедиктова говорит, что на ее личном контроле находятся более четырех десятков уголовных производств.

В частности, по фактам:

завладение средствами госбюджета со стороны должностных лиц акционерного общества "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины",



присвоение бюджетных средств служебными лицами Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

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Экспорт медицинских масок в Испанию

Вспомнила руководительница Офиса генпрокурора и о деле по поставке в Испанию медицинских масок по значительно заниженным ценам по 1 гривне 23 копейки. В результате такой схемы должностные лица уклонились от уплаты налогов на сумму более 15 млн гривен. В рамках этого производства было проведено 8 санкционированных обысков.

Сейчас проводят судебно-экономическое исследование, после получения результатов которого будет назначена экспертиза. Следствие продолжается.

Противодействие организованной преступности

За 100 дней работы Венедиктовой:

раскрыто 106 организованных групп;



обезврежено 3 группировки, которые действовали в органах власти и управления.

Борьба с наркопреступностью

Разоблачено 354 уголовных правонарушения;



у подозреваемых изъято 619 килограммов наркотиков.

Всего в сфере противодействия организованной преступности:

в суд с обвинительным актом направлено 119 уголовных производств в отношении 482 лиц, совершивших 926 преступлений;



с вынесением приговоров рассмотрено 24 уголовных производства;



осуждены 86 лиц, из которых 40 – к реальному лишению свободы.

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Поступления в бюджет

Прокуроры предъявили иски на сумму более 6,3 миллиарда гривен..

Суды взыскали средства и вернули имущества в пользу государства на сумму более 2 миллиардов гривен.

Реально выполнено судебных решений, вынесенных по искам прокуроров, на почти 1,2 миллиарда гривен.

Смотрите видеообращение генпрокурора Венедиктовой:​

На Донбассе погиб украинский воин

27 июня украинские боевики на Донбассе 5 раз нарушали режим прекращения огня. В результате, к сожалению, один украинский военный погиб и еще двое – получили ранения.

Трагедия произошла вблизи Старогнатовки. Здесь вследствие разрыва неизвестного боеприпаса пострадали два защитника. Но один из них, к сожалению, умер от полученных множественных осколочных ранений. Второго доставили в больницу и оказали надлежащую медицинскую помощь.

Еще один тревожный инцидент произошел неподалеку Марьинки, когда украинский воин выполнял задачи по разминированию территории. В конце концов он подорвался также на неизвестном взрывном устройстве и получил огнестрельное осколочное ранение. Сапера доставили в лечебное учреждение и оказали ему надлежащую медицинскую помощь.

Это важно! Боевики применяли запрещенные артиллерийские системы калибра 122 миллиметра, 120- и 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы и крупнокалиберные пулеметы.

Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

Разговоры боевиков после сбития самолета над Донбассом

Прокуратура Нидерландов по делу сбитого в небе над Донбассом самолета MH17 представила наиболее корректные доказательства сбития лайнера российской ракетой "Бук". Речь идет о беседах оккупантов между собой сразу после авиакатастрофы.

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Пророссийские боевики думали, что сбили украинский истребитель. В 16.48 вечера после падения MH17, подозреваемый Леонид Харченко звонит подозреваемому Сергею Дубинскому.

Мы уже на месте. Мы уже сбили "Сушку" (украинский самолет – 24 канал),

– сказал Харченко.

Впоследствии в 19.52 Дубинский звонит подозреваемому Олегу Пулатову.

Скажите, наш "Бук" стрелял или нет?

– спросил Дубинский.

Улатов: "Бук" сбил "Сушку" после того, как "Сушка" сбила "Боинг",

– ответил Пулатов.

После этого Сергей Дубинский позвонил главному подозреваемому Игорю Гиркину, который возглавлял вооруженные силы самопровозглашенной "ДНР".

Больше в то время самолетов в небе не было

Прокуроры отметили, что 17 июля в небе над Донбассом никто других самолетов не сбивал. Кроме того, в обломках самолета и телах пассажиров были найдены фрагменты от ракеты "Бук".

По мнению прокуратуры, существует так много доказательств, указывающих на российскую ракету из "Бука", что другие версии не требуют дальнейшего расследования.

Заметим, что следствие по делу МН17 также имеет очевидца запуска российской ракеты, которая сбила самолет в небе над Донбассом.

Кто подозреваемый по делу?

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения бывшему "министру обороны" так называемой "ДНР" Игорю Гиркину, россиянам Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинском Леониду Харченко (боевик "ДНР").

Коротко о сбитии самолета над Донбассом

17 июля 2014 года в небе над Донбассом из ракеты "Бук" сбили пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines. Погибли все 298 пассажиров и члены экипажа.

Официальное следствие подтвердило, что ракету "Бук", которая попала в самолет, привезли на оккупированный Донбасс из России.

В России все отрицают.

Сейчас продолжаются судебные заседания по делу.

Главное о сбитии самолета над Донбассом / Инфографика 24 канала

Мера пресечения для экс-губернатора

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Антикоррупционный суд взял под стражу экс-главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня. Его 25 июня на вымогательстве 1,8 миллиона гривен взятки задержали детективы НАБУ.

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и детективов и применил к подозреваемому Андрею Балоню меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере почти 10 миллионов гривен.

Меру пресечения избрали и другому фигуранту дела

Перед этим суд также избрал меру пресечения для соучастника уволенного главы области – председателя патронатной службы аппарата ОГА Сергею Шевченко. Его суд взял под стражу до 23 августа с возможностью внесения залога в 5 миллионов 67,5 тысячи гривен.

Дело о взятке экс-главе Кировоградской ОГА. Коротко

Балоня и Шевченко 25 июня задержали детективы НАБУ, когда они требовали взятку в 1,8 миллиона гривен у еще одного чиновника за то, чтобы не препятствовать его деятельности .

. На задержание Балоня с сообщником мгновенно отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский – он заявил об увольнении чиновника.

Андрея Балоня обвиняют по статье о принятии предложения или обещания взятки в особо крупном размере со стороны чиновника. За это ему грозит до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Ответ экс-губернатора на обвинения

Сам Балонь утверждает, что в протоколе правоохранителей правдой является только первый абзац. Там речь идет о допросе свидетеля – Бойчука Игоря Романовича. Он давал показания 15 мая 2020 года. Все остальное – творчество силовиков.

Также он рассказал, что после того, как узнал о согласовании из Кабмина его отставки, то написал первому заместителю руководителя Офиса Президента Сергею Трофимову. Тот ответил, что действительно Балонь больше не будет занимать должность председателя облгосадминистрации и пригласил его в Офис.

Их разговор в ОПУ касался помощника Балоня – вышеупомянутого Сергея Шевченко. Вроде Трофимов заявил, что "история с Шевченко – очень плохая и будет иметь продолжение".

Что известно об Андрее Балоне? Родился он в 1982 году в городке Стебник Львовской области. Юрист по образованию и кандидат юридических наук.

В 2013 году закончил Национальный университет внутренних дел Украины.

С 2003 по 2004 год Балонь работал сначала следователем, а затем и заместителем начальника в различных районных и городских отделах Главного управления МВД во Львовской области.

В 2012 – 2013 годах он был руководителем следственных управлений МВД в Житомирской и Полтавской области. Впоследствии заместителем начальника МВД в Полтавской области.

С мая 2017 по 2019 год – заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации по гуманитарным вопросам, финансам и взаимодействию с правоохранительными органами.

Возглавил Кировоградскую ОГА 8 ноября 2019 года.

Аншлаг на одесских пляжах в карантин

Пляжи и клубы в Одессе переполнены отдыхающими. Люди едут и в обычно непопулярные места. Однако люди не придерживаются карантинных ограничений. В частности, нарушают требования по дистанции. И это несмотря на рекордное количество новых случаев коронавируса в течение последних дней.

Хотя обычно большой популярностью место не пользуется / Фото 24 канала

На пляж в Приморском тоже приехали много людей / Фото 24 канала

Какова ситуация в Одесской области с коронавирусом? В Одесской области в течение 26 июня обнаружили 38 новых случаев заражения коронавирусом. Это в разы меньше, чем в предыдущие дни. Общее количество выросло до 1 565. Относительно ситуации в Украине, то COVID-19 подтвердили уже в 42 065 человек, за последние сутки – 948 новых случаев.

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Напомним, с 22 июня в Одессе усилили контроль за соблюдением карантинных правил.

Какие ограничения действуют

запрет работы детских учреждений оздоровления и отдыха;

запрет проведения массовых мероприятий с участием более чем одного человека на 5 квадратных метров;

запрет посещения учебных заведений в группах более 10 человек;

количество пассажиров в общественном транспорте должно соответствовать количеству мест для сидения;

перевозчики должны обеспечить водителей средствами защиты;

работодателям рекомендуют изменить график работы сотрудников, чтобы разгрузить транспорт в часы пик;

арендаторам пляжей обеспечить расстояние между шезлонгами не меньше чем 1,5 метра;

рестораторам обеспечить расстояние между столиками не меньше 4 метров и сидеть за ними могут максимум 4 человека;

стихийная торговля в зонах отдыха запрещена.

Смотрите видео о ситуации на пляжах Одесской области:​