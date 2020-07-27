На Донбассе заработало новое перемирие, но боевики его сразу же сорвали. В Харькове при странных обстоятельствах погибли четверо коммунальщиков. В больнице после избиения умер боец "Азова" Олег Черевко. СМИ сообщили об отставке Мирчи Луческу из "Динамо", но не все так однозначно. Такими были главные новости понедельника, 27 июля.

Самые важные новости в Украине и мире за сегодня:

Сорванное перемирие на Донбассе

В 00:01 ночи на 27 июля на Донбассе начало действовать новое полное и всеобъемлющее прекращение огня. Правда, его уже в первую ночь сорвали боевики. Уже к 17 часам оккупанты совершили два обстрела.

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Первая вражеская провокация произошла еще за несколько часов до начала перемирия. Боевики с помощью противотанковых гранатометов установили неподалеку от Новомихайловки мины ПОМ-2. Они должны были сдетонировать через несколько часов – от 4 до 100.

Вторая провокация случилась уже после начала перемирия, в ночь на 27 июля. В районе населенного пункта Водяное, где противник посреди ночи открывал огонь по позициям украинских воинов из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Еще один раз боевики обстреляли украинские позиции уже в обеденное время. Вблизи Южного оккупанты били из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

К счастью, потерь среди украинских воинов нет. Более того, в одном из двух случаев вражеских обстрелов наши защитники не открывали огонь в ответ.

Прекращения огня с 27 июля: коротко

Оно заработало с 00:01 27 июля, то есть в ночь на понедельник.

Хотя все предыдущие перемирия были успешно сорваны боевиками, Владимир Зеленский считает, что это "точно должно заработать". Такие же надежды возлагает и Запад.

Принципиальной разницей является система наказаний за срыв перемирия. Хотя реальное наказание могут понести только украинские воины, так как на оккупированной части Донбасса нет правового поля.

Для того, чтобы подтвердить соблюдение перемирия со стороны украинских войск, на боевых позициях планировали разместить украинских миротворцев, а на линии разграничения – журналистов.

Трагедия в Харькове

В Харькове на проспекте Гагарина во время ремонтных работ погибли четверо коммунальщиков. По предварительным данным, они задохнулись и отравились аммиаком.

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Трагедия произошла около 14 часов. В полицию позвонил один из работников коммунального предприятия "Харьковводоканал" и сообщил о гибели своих коллег.

Как выяснили полицейские, на территории иловых полей городских очистных сооружений один из работников потерял сознание и упал в колодец. Ему на помощь бросились трое других сотрудников коммунального предприятия – двое мужчин и женщина.

В результате все они погибли на месте происшествия от отравления аммиаком. По предварительным данным, рабочие были без средств индивидуальной защиты. Спасатели, используя спецсредства защиты органов дыхания, спустились в колодец и подняли тела погибших.



Колодец, в котором погибли харьковские коммунальщики / Фото полиции

Что такое аммиак? Аммиак (NH3) – это бесцветный газ с характерным резким запахом и едким вкусом. Он почти вдвое легче воздуха. Особенно опасен для глаз и смертелен для дыхательных путей. Во время нагрева раствора аммиак легко испаряется.

Смерть Олега Черевко

В запорожской больнице умер боец "Азова" Олег Черевко. Он находился в реанимации после избиения ранее судимым жителем Запорожья, которое случилось еще 21 июля.

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Побратимы из "Азова" отметили, что погибший парень служил в рядах зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона полка, имел звание старшего солдата. 29-летний Олег Черевко был родом из Запорожья.

21 июля Олега Черевко избил ранее судимый местный житель. Это случилось после того, как азовец сделал ему замечание за оскорбление девушки возле магазина.

Собратья Черевко решили поехать к нему в больницу, чтобы сдать кровь, но, по их словам, и. о. начальника Восточного территориального управления Национальной гвардии полковник Игорь Григорян отказался предоставить транспорт бойцам для проезда в Запорожье.

Избиение Олега Черевко в Запорожье: смотрите видео

"Отставка" Мирчи Луческу из "Динамо"

Румынские СМИ сообщили, что Мирча Луческу подал в отставку из киевского "Динамо". В украинский клуб румынского специалиста назначили только 23 июля.

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Я благодарен семье Суркисов за оказанное доверие и приглашение, но я не могу активно работать в атмосфере враждебности. Особенно, когда она поступает со стороны той группы сторонников ультрас, чья поддержка так нужна команде,

– передали заявление тренера румынские медиа.

В то же время отставку главного тренера не подтвердили в киевском клубе. Журналист Игорь Цыганык поговорил с Игорем Суркисом, который заверил, что "у клуба до сих пор есть тренер".

Как выяснилось, Мирча Луческу действительно хочет уйти в отставку, впрочем решение неокончательное. Мол, пока продолжаются переговоры между тренером и президентом клуба.