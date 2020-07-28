Что известно о Максиме Степанове? В 2017-2019 годах Степанов возглавлял пост губернатора Одесской области. За этот срок он запустил телемедицину, открыл крупнейший в стране центр нефрологии, создал "карты реперфузионных клиник" для пациентов с болезнями сердца по всей области, запустил дистанционное обучение для школьников из отдаленных сел и построил трассу Одесса – Рени. Однако 10 апреля 2019 года Порошенко отстранил Степанова с должности председателя Одесской облгосадминистрации. Официальной причины такого решения не было, зато разные политические силы подавали свою версию такого решения.



Максим Степанов сам рассказывал о том, что уже много лет дружит с Игорем Палицей. Игорь Палица – бывший глава Одесской ОГА и бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского.

Обстрел авто активиста

В Одесской области злоумышленники обстреляли автомобиль активиста Демьяна Ганула. Их уже установила и разыскала полиция. Ими оказались молодые люди из Одесской области в возрасте от 25 до 31 года.

Обратите внимание Биография Демьяна Ганула: что известно об активисте, авто которого расстреляли под Одессой

Обстрел произошел средь бела дня, когда активист возвращался из города Южного в Одессу. В это время в его машину начали одновременно стрелять из двух других. Это были Toyota RAV 4 с киевскими регистрационными номерами и Mercedes на еврономерах.

В самого активиста, к счастью, не попали. Полиция сразу объявила план "Перехват" в области и нашла нападавших.

Активист Демьян Ганул

Правоохранители квалифицировали обстрел автомобиля как хулиганство. Злоумышленники могут отделаться штрафом от 8,5 тысяч до 17 тысяч гривен. Впрочем, за групповое хулиганство минимальным наказанием является условный срок, а максимальным – реальный до 4 лет. Все зависит от решения суда.

Интересно, что это уже не первое нападение и попытка ему навредить, сообщает Демьян Ганул. Так, в апреле 2020 года неизвестные сожгли автомобиль Меrcedes, который принадлежал его жене.

Нападавшие обстреляли авто активиста: смотрите видео

Что известно о Демьяне Гануле?

Он общественный активист из Одессы. Ранее был в составе организации правого крыла "Уличный фронт", однако в прошлом году она сообщила о приостановлении деятельности. До этого входил в одесскую ячейку "Правого сектора". Недавно он заявил, что будет баллотироваться в Одесский городской совет на местных выборах 25 октября 2020 года.

ЕС не откроет границы

Европейский Союз планирует оставить свои границы закрытыми еще по крайней мере на две недели для граждан большинства стран мира из-за резкого роста количества инфицированных COVID-19.

Тем временем Президент Беларуси Лукашенко переболел коронавирусом

Список из 13 стран, гражданам которых разрешено пересекать границу ЕС, планируют еще сократить. Могут исключить Канаду, Китай, Японию и Южную Корею, жителям которых сейчас разрешено приезжать в страны блока.

Кто еще попал в так называемый "белый" список Евросоюза:

Алжир,

Австралия,

Грузия,

Марокко,

Новая Зеландия,

Руанда,

Таиланд,

Тунис,

Уругвай.

Соответственно для украинцев границы Европы снова будут оставаться закрытыми.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что ЕС может открыть границы для украинцев только при условии, если в стране 2 недели подряд будет регистрироваться не более 480 случаев COVID-19 за сутки.

По состоянию на 28 июля в Украине зафиксировали 66 575 случаев коронавируса за последние сутки 919 новых. От осложнений, к сожалению, умерли 1 629 больных, выздоровели – 36 744.

Какие страны открыты для украинцев / Инфографика 24 канала