Главные новости 28 июля: Кучма уходит с ТКГ, депутаты хотят отставки Степанова
Леонид Кучма решил покинуть Трехстороннюю контактную группу по решению конфликта на Донбассе. В Верховной Раде зарегистрировали постановление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова. На Одесчине обстреляли автомобиль, в котором находился лидер общественной организации "Уличный фронт" Демьян Ганул. ЕС оставит закрытыми границы еще на 2 недели. Такими были главные новости 28 июля.
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Кучма уходит с ТКГ
Леонид Кучма решил покинуть Трехстороннюю контактную группу по решению конфликта на Донбассе. Выполнять его обязанности определенное время будет первый заместитель вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
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В ОПУ сообщили СМИ, что все дело в возрасте Кучмы. В этом году ему исполнится 82 года. Мол, ему физически тяжело было справляться.
Что говорит Кучма
- Кучма заявил, что в течение последнего года работа ТКГ была восстановлена и значительно продвинулась, был осуществлен ряд важных шагов, достигнуты важные договоренности.
- Причины своего шага он пока не объяснил.
- Второй президент также отметил, что и в дальнейшем в случае необходимости готов делиться опытом и предоставлять консультации относительно шагов на пути к установлению мира.
Вскоре президент Владимир Зеленский назначит обновленный состав делегации.
Пресс-секретаркь президента Юлия Мендель рассказала, что решение Кучмы оставить пост главы делегации ТКГ не возникло вчера, политик уже ранее просил передать полномочия Алексею Резникову.
Кучма в ТКГ: что известно
- Леонид Кучма участвовал в переговорах по Донбассу с первых недель войны и был полномочным представителем Украины в ТКГ.
- В 2014 году он подписал от официальной украинской стороны так называемый Минский протокол.
- В сентябре 2018 года впервые заявил о своем уходе из группы контактов по Донбассу.
- После президентских выборов Владимир Зеленский убедил политика вернуться к работе, чтобы перезапустить процесс переговоров.
- У Зеленского считают, что Кучма справился с этой задачей.
Отставка Степанова
В Раде зарегистрировали постановление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова, с инициативой выступила партия "Голос". Депутаты из трех фракций и двух групп обвиняют его в некомпетентности и халатности.
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Сбор подписей в Раде за отставку Степанова начался еще в начале июня. Сейчас постановление поддержали 96 нардепов из фракций "Голос", "Слуга народа", "Европейская солидарность", а также депутатских групп "За будущее" и "Доверие".
О причинах
- В "Голосе" считают, что министр продемонстрировал непригодность для выполнения должностных обязанностей, некомпетентность и профессиональную небрежность.
- Нардепы обвиняют его в неспособности эффективно противостоять эпидемии COVID-19, срыве закупок жизненно необходимых лекарств для тяжелобольных, атаках на руководство Нацслужбы здоровья.
Сам Максим Степанов называет себя неудобным министром. По его мнению, "некоторые представители "Голоса" в течение 3-4 лет убивали украинскую медицину, ведя над ней эксперимент". Вероятно, он подразумевает медреформу под руководством Ульяны Супрун.