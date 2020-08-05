Кирилл Шевченко во время первой рабочей встречи с руководителями банков отметил, что главной задачей Нацбанка является сохранить институциональную независимость и повысить эффективность работы регулятора. Глава НБУ также назвал пять основных приоритетов в работе регулятора.

О соответствующем заявлении сообщает Украинская правда со ссылкой на самого Шевченко. Во время первой рабочей встречи с руководителями банков на должности главы НБУ, он пообещал сохранить институциональную независимость центрального банка и достичь большей эффективности работы регулятора.

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Я ценю и уважаю добытую центральным банком институциональную независимость. Наша задача ее сохранить и повысить эффективность работы регулятора. Те кадровые изменения, которые произошли в последнее время как в составе правления, так и в структуре НБУ, были направлены на усиление работы НБУ,

– отметил Кирилл Шевченко.

Кроме того, глава Нацбанка назвал пять приоритетов в работе регулятора:

реальное возобновление кредитования;

снижение портфелей "плохих" долгов в банках;

сохранение макрофинансовой стабильности;

развитие реформы корпоративного управления в банках;

углубление сотрудничества с международными партнерами.

Напомним, Верховная Рада поддержала назначение Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка Украины 16 июля.

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