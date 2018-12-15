Главные мифы о раке, в которые верит большинство людей

Онкологические заболевания пугают каждого человека, поэтому вокруг них существует много вымыслов, которые часто стоят людям здоровья и даже жизни.

Распространенные мифы часто мешают ранней диагностике рака. Подчеркиваем, что на ранних стадиях лечатся почти все виды рака, поэтому необходимо доверять лишь доказательной медицине, чтобы не потерять дорогостоящее время.

Читайте также: Ученые назвали неожиданную причину рака груди

Издание 7mednews составило список из наиболее распространенных мифов.

Телефоны вызывают рак

Уже второе десятилетие люди боятся мобильных телефонов, которые якобы облучают нас, вызывая онкологические заболевания. На практике этого никто не смог доказать. Нет научных работ, которые бы продемонстрировали связь рака и сотового телефона.



Мобыльные телефоны не могут вызвать рак

Рак передается по наследству

Еще одна ошибка считать, что если родители или старшие родственники имеют опухоль, то младшему поколению точно не повезет. Ученые много раз проверяли теорию. По последним данным, 5-10% видов рака имеют наследственное происхождение. Другие же виды появились в результате мутаций во время жизни человека.

Рак заразен

Некоторые люди действительно верят, что раком можно заразиться. Единственным видом рака, который хоть частично может притендовать на роль заразноного, является тот, который вызывает вирус папилломы человека (HPV). Он вызывает рак шейки матки, пениса, прямой кишки, полости рта и горла.

Через операции опухоль "переходит" на другой орган

Это очень опасная ошибка. В самом деле из-за этого мифа некоторые люди отказываются ложиться под нож хирургов. Тем самым они подписывают себе смертный приговор.



Удаление опухоли не может заразить другие органы

Заменитель сахара вызывает рак

Существует мнение, что искусственные подсластители причастны к возникновению раковых опухолей. Но ученые многократно опровергли эту информацию.

Травмы и раны могут привести к раку

Это один из самых распространенных мифов о раке. В народе считается, что чем больше ударов, травм и ран у человека, тем больше у нее шансов заболеть онкологией. Врачи давно опровергли эту информацию.

Добавим, что рак нельзя вылечить содой, свеклой или иным народным методом, если бы это было возможно, человечество давно бы забыло об этом заболевании. Поэтому не рискуйте своей жизнью и при любых подозрительных симптомах обращайтесь к врачу.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое-читайте в разделе Здоровье.