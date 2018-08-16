Главные новости 16 августа: суд над Януковичем, важное решение Порошенко, непогода в Киеве

В Оболонском райсуде Киева прошло заседание по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича. Российские оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с "Градов". Петр Порошенко готов помиловать осужденных в Украине россиян для освобождения украинских политзаключенных. Ночью Киев накрыл мощный ливень, который наделал много бед в столице. Такими были главные новости 16 августа.

Суд над Януковичем

В Оболонском районном суде Киева состоялось заседание по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича. Во время него прокуроры Главной военной прокуратуры объявили свой приговор: они просят для "легитимного" 15 лет тюрьмы.

Видео суда над Виктором Януковичем

Также в суде правозащитники экс-президента устроили драку с работниками полиции.

В частности, во время перерыва судебного заседания в коридоре суда началась потасовка между мужчиной, который представился "начальником Оболонской полиции" и одним из адвокатов Януковича Виталием Сердюком. Последний сказал, что к нему применили силу и смяли, порвали ему документы.

В свою очередь прокуроры по делу назвали события на заседании суда и за его пределами на перемене "цирком".

Как отмечается, причиной конфликта стало то, что адвокатов не допускали на заседание.

Столкновения во время суда над Януковичем

В то же время, сам экс-президент заявил, что беспокоится за свою жизнь, поэтому держит в тайне свое пребывание.

Отметим, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Ситуация на Донбассе

Оккупационные войска России продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, в результате боевых действий двое защитников Украины получили ранения.

В штабе ООС заявляют, что ситуация на Востоке идет к обострению, а наблюдатели миссии ОБСЕ фиксируют накопление боевиками военной техники. В частности, беспилотник миссии обнаружил новое скопление "Градов", гаубиц, танков и пушек врага.

Также, пророссийские боевики впервые за почти три месяца обстреляли позиции украинских защитников вдоль линии фронта на Донбассе с "Градов". Обстрел начался примерно в 1 ночи со стороны оккупированного Дебальцево. Всего в сторону позиций ООС было выпущено 13 реактивных снарядов калибром 122 миллиметра.

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В свою очередь главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко рассказал, что армия Украины готовится к отражению полномасштабной агрессии.

Мы готовимся не только реагировать в формате Минских договоренностей, мы готовимся к отражению полномасштабной агрессии и поэтому предусматриваем доукомплектование воинских частей до тех потребностей,

– отметил он.

По словам Муженко, ВМС планирует увеличить присутствие в Азовском море в связи с действиями России, и усилить охрану морского побережья.

Он также рассказал, что общая численность регулярных войск РФ на оккупированном Донбассе, включая пророссийских боевиков, составляет около 32 тысяч человек.

В то же время командующий Операции Объединенных Сил Сергей Наев сообщил, что за 100 дней проведения операции, российско-террористические войска не смогли продвинуться вперед, а Украина не потеряла ни одного клочка своей земли.

"В ходе стабилизационных действий с начала ведения Операции Объединенных сил удалось обеспечивать и поддерживать полный контроль над линией соприкосновения с противником, надлежащий уровень безопасности и стабильности в районах ведения операции", – отметил Наев.

Важное решение Порошенко относительно политзаключенных

Президент Петр Порошенко готов помиловать осужденных в Украине россиян для освобождения украинских политзаключенных.

"Украинская сторона, наш президент готов помиловать российских диверсантов и воров в обмен на освобождение наших политзаключенных", – сообщила Ирина Геращенко.

По ее словам, обращения заключенных направят к представителям России в ТКГ.

Накануне, украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что сразу несколько граждан России написали обращения на имя президента РФ с просьбой обменять их на незаконно удерживаемых в России украинцев.

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По состоянию на вечер 16 августа Денисова получила уже 22 заявления от заключенных в Украине россиян на имя Путина с просьбой об обмене.

Все эти 22 заявления Министерство иностранных дел Украины дипломатической почтой доставит в администрацию Президента Российской Федерации,

– говорится в сообщении.

Непогода в Киеве

Ночью около 3 часов столицу накрыл сильный дождь с грозой, в результате чего значительно был подтоплен ряд улиц, в частности, Крещатик. На улицах были поломанные ветви и поваленные деревья, вымытая грязь и мусор.

Последствия ливня в Киеве

В Киеве непогода наделала беды

Как сообщили в ГСЧС, непогода повалила 16 деревьев в столице, многие из них спасателям пришлось забирать с проезжих частей дорог. В КГГА, в свою очередь, рассказали, что из-за непогоды движение транспорта в столице было изменено.

В Киеве прошел мощный ливень