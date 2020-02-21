Главные новости 21 февраля: ситуация в Новых Санжарах, отчет правительства Гончарука в Раде

Украинцы и иностранцы, прибывшие накануне из китайского Уханя, ночевали в санатории в новых Санжарах. Скалецкая осталась с ними. Гаагский арбитраж признал юрисдикцию по делу Украины против РФ в отношении Азовского моря. В Раде заслушали промежуточный отчет правительства о 5 месяцах работы. Андрей Кузьменко (Скрябин) может стать народным артистом посмертно. Такими были главные новости 21 февраля.

Самые важные новости Украины и мира за пятницу, 21 февраля, в Украине:

Ситуация в Новых Санжарах

Актуально: Зоряна Скалецкая рассказала, как прошел первый день в изоляции, и показала свою комнату: видео

Как прошел первый день эвакуированных

Украинцы и иностранцы, прибывшие накануне из китайского Уханя, провели первую ночь в санатории в Новых Санжарах на Полтавщине. Вместе с ними сейчас находится и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая будет руководить министерством ближайшие две недели по Skype. Вчера, 20 февраля, Зоряна Скалецкая заявила о своем намерении быть вместе с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами во время 14-дневной обсервации.

Журналист Александр Махов, который находился в самолете во время эвакуации украинцев и иностранцев, рассказал про условия в обсервации:

в общем здесь разместили 45 украинцев и 27 иностранцев, а также экипаж самолета, на котором они прибыли из Китая.

а также на котором они прибыли из Китая. выходить наружу запрещено, но внутри можно передвигаться свободно. Еду трижды в день приносят люди в защитных костюмах, респираторах и очках. Жителей обсервации медики осматривают дважды в день и подтверждают, что состояние у всех удовлетворительное.

респираторах и очках. Жителей обсервации медики осматривают дважды в день и подтверждают, что состояние у всех удовлетворительное. доступ к горячей воде круглосуточный и питьевой воды тоже хватает. Пассажиры живут в комнатах по-разному: по одному, вдвоем или втроем. В каждой комнате есть телевизор и холодильник, и, что не менее важно, – балкон, ведь можно вдоволь дышать свежим воздухом.

в обсервации проживает две семьи с детьми. Одна семья из Украины – мать, отец и их 8-летний сын проживают вместе в одной комнате. Вторая семья – женщина из Аргентины и двое ее детей, 3 и 5 лет.

передавать продукты внутрь можно через КПП. Впрочем, жители обсервации устали от внимания и излишнего нагнетания ситуации.

Тем временем в самом городке ситуация уже спокойная. Полиция отпустила 23 из 24 задержанных агрессивных протестующих в Новых Санжарах, которые блокировали въезд в поселок автобусов с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами. Еще 1 задержан участник протестов находится сейчас под стражей.

Правоохранители Полтавщины несут службу в усиленном режиме. Круглосуточно на патрулировании находятся 200 правоохранителей: как полицейских, так и гвардейцев.

В каких условиях живут эвакуированные из китайского Уханя в Новых Санжарах: смотрите видео

Что известно о пострадавших

В МВД сообщили, что во время столкновений в Новых Санжарах пострадали 9 полицейских. Четверым оказали первую домедицинскую помощь в больнице и отпустили домой. Еще 5 находятся на стационарном лечении и требуют дополнительного обследования. Отдельные правоохранители пострадали в результате попадания камней в голову.

Кроме того, к медикам обратился 1 гражданский. Врачи обнаружили у него легкие телесные повреждения, оказали помощь и отпустили домой.

Обращение Зеленского к украинцам из-за протестов в Новых Санжарах

Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу событий в Новых Санжарах. По его словам, в следующие две недели украинцы должны пройти экзамен на зрелость. Также Зеленский отметил, что украинец должен быть уверен в том, что государство не оставит его в сложные времена, ведь каждый украинец – незаменим.

Он заявил, что беспорядки в Новых Санжарах были спланированы и пообещал наказать виновных. Зеленский сказал, что "времена, когда можно зарабатывать политические баллы ценой общественного порядка и национальной безопасности, закончились".

По его словам, лица многих провокаторов попали на камеры журналистов. Зеленский вспомнил и врачей, нарушивших клятву Гиппократа. Его поразило, как персонал медицинского учреждения пел гимн Украины после того, как узнал, что эвакуированных не везут к ним.

По словам Владимира Зеленского, условия в санатории "Новые Санжары" соответствуют нормам и практике других стран, осуществлявших эвакуацию.

Президент отметил, что все эвакуированные и персонал обеспечены средствами индивидуальной защиты и находятся под круглосуточным наблюдением врачей. Сейчас никто не имеет симптомов ОРВИ и повышенной температуры, но 21 февраля эвакуированные пройдут контрольные тесты на наличие признаков вируса, результаты которых сообщат в ближайшее время.

Обращение Владимира Зеленского: видео

Что известно о протестах в Новых Санжарах

Когда жители Новых Санжар узнали, что эвакуированных из Уханя везут именно в их поселок, то еще вечером 19 февраля устроили первые протесты и блокирование дорог.

Из-за ухудшения ситуации на место прибыли полиция и Нацгвардия с бронетехникой.

Люди перекрывали дороги, жгли шины и устраивали стычки с правоохранителями.

Вечером силовики оттеснили людей от дороги, чтобы сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными.

Местные бросали камни в автобусы с криками: "Ганьба" и разбили несколько окон и дверь. Эвакуированные в ответ показывали сердца, махали флажками или просто закрывали лицо.

В конце концов, все автобусы заехали в медцентр, а правоохранители закрыли ворота изнутри.

В результате столкновений пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.

Полиция задержала 24 человека и открыла 5 уголовных дел по факту массовых беспорядков. Задержанным грозит до 8 лет заключения.

Миротворец заявил, что внесет организаторов акций протеста в базу "Чистилища".

Смотрите видео с протестов в Новых Санжарах 20 февраля:

Украина против России: решение Гаагского арбитража

К теме: Гаагский арбитраж признал свою юрисдикцию по делу Украины против РФ по Азовскому морю

Арбитражный суд в Гааге признал, что имеет юрисдикцию рассматривать иск Украина против России о нарушениях последней в Азовском море и в Керченском проливе. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, дело касается незаконного строительства Россией Керченского моста между Азовским и Черным морями и преследование судоходства на Азове. В частности, РФ незаконно останавливает суда, следующие в украинские порты Мариуполя и Бердянска.

Коротко об иске Украины против России

В сентябре 2016 года Украина подала в Гаагский суд иск против России. Украина обвинила Кремль в нарушении Конвенции ООН по морскому праву. Инициатива Украины мотивировалась "целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму акваториях Черного моря, Азовском море и Керченском проливе".

В частности, Украина требует, чтобы Россия прекратила препятствовать навигации судов в акватории морей, незаконно добывать полезные ископаемые и ловить рыбу. Также Киев отметил незаконное строительство Керченского моста.

В феврале 2018 года в Постоянную палату третейского суда в Гааге подали пакет доказательств того, что Россия действительно нарушает суверенные права Украины в Черном и Азовском морях.

Россия же в ответ подала в Международный трибунал свои возражения относительно юрисдикции этого института рассматривать иск Украины против нее.

Уже в июне 2019 года постоянная палата третейского суда в Гааге начала слушать иск Украина против России о нарушении права на доступ к собственным территориальным водам вокруг аннексированного Крыма.

18 ноября Россия все же вернула Украине военные корабли в открытом Черном море, а вечером 20 ноября судна прибыли в порт Очакова Николаевской области.

При этом Россия утверждает, что передача кораблей никак не связана с решением Международного трибунала ООН.

Смотрите видео о том, как Россия захватывала украинские корабли:

Отчет правительства в Раде

Знайте больше: Отчет правительства: как эксперты оценивают работу Гончарука

В Верховной Раде во время заседания заслушали промежуточный отчет Кабмина о предыдущих пяти месяцах работы. Доклад представил премьер-министр Алексей Гончарук. Депутаты раскритиковали отчет, назвали его слишком общим и отметили, что недовольны работой правительства.

В частности, он отметил, что за последние полгода правительство осуществило государственный аудит всех сфер жизнедеятельности страны.

Об инвестициях

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинской экономике нужны инвестиции. Именно их привлечение станет стратегией правительства по экономическому развитию на следующие 5 лет. Как отметил Гончарук во время выступления в Раде, где он представил отчет работы правительства, сегодня украинская экономика, к сожалению, маленькая. Она составляет лишь 0,3 от общего ВВП в мире.

По его словам, стратегия экономического развития на следующие 5 лет – это привлечение инвестиций. И это очень четкий месседж, который правительство сейчас хочет донести.

Отдельно он также подчеркнул старт государственной программы по предоставлению населению дешевых кредитов для открытия собственного дела под низкие проценты, которая должна простимулировать украинцев начать заниматься бизнесом.

По его словам, дополнительным стимулом для перезагрузки экономики станут начатая правительством программа приватизации убыточных госпредприятий и передача объектов в концессию инвесторам.

О коррупции

Гончарук отметил, что за пять месяцев работы правительство запустило дешевые кредиты, снизило платежку, преодолело рейдерство и искоренило коррупцию на топ-уровне. И большинство положительных преобразований произошли в Украине впервые.

По мнению премьера, весомым результатом работы правительства также является искоренение коррупции в высших звеньях власти, что положительно влияет на доверие к Украине среди иностранных инвесторов и позволяет получать государству дешевые ресурсы.

По его словам, также команде правительства, благодаря решению проблемы с образованием цены на газ, удалось уменьшить платежки на отопление.

Кроме того, среди результатов работы правительства за первые 5 месяцев – подготовка к старту программы "Большое строительство", презентация приложения "Дия", создание Офиса противодействия рейдерству, объединение геокадастров, закрытие нелегальных АЗС и обеспечение готовности Правительства к запуску рынка земли.

О переписи населения

Он отметил, что правительство провело оценку имеющегося населения для того, чтобы лучше понимать количество людей, проживающих на территории государства, их возрастной состав. Алексей Гончарук отметил, что это "не перепись населения, как пытались манипулировать".

Об анбандлинге

Также рассказал об анбандлинге "Нафтогаза" – отделении ГТС от него, а также отметил, что правительству удалось договориться с Россией о продлении транзита газа. По его словам, это повлияло на экономические показатели, которые не снижались.

Что такое анбандлинг?

Это добровольное разделение крупных промышленных предприятий на несколько меньших, мобильных и самостоятельных структур. В случае "Нафтогаза" анбандлинг – это отделение деятельности по транспортировке природного газа (деятельности оператора ГТС) от добычи и поставки природного газа и электрической энергии.



На практике это означает, что одно и то же лицо не имеет права осуществлять прямой или косвенный контроль над предприятием с производства или поставки газа одновременно с контролем над оператором газотранспортной системы или газотранспортной системой.

Как оценили отчет правительства Гончарука

Представители фракций критиковали отчет правительства. Также они отметили, что экономика начала падать, а правительство не предложило вариантов решения этой ситуации.

Народный депутат от партии "Голос" Юлия Клименко подчеркнула, что отчет, как и программа правительства, был на общую тему.

17 февраля 2020 года Кабинет Министров Украины опубликовал отчет о своей деятельности на официальном сайте. Известно, что правительство привлекло к подготовке презентации частную компанию, услуги которой стоили 74 тысячи гривен.

Зато население дало свою оценку работе правительства – полностью поддерживают деятельность правительства лишь 6%, еще 34% – лишь отдельные инициативы. В целом количество украинцев, которые считают, что дела в Украине развиваются в неправильном направлении, выросло втрое за последние полгода.

Социологи объясняют, что уровень доверия к правительству существенно зависит от политических симпатий людей:

среди сторонников партии "Слуга народа" доверяют правительству 65%, не доверяют – 27%;

электорат партии "Оппозиционная платформа – За жизнь": соответственно 11% и 88%;

"Европейской солидарности" – соответственно 8% и 89%;

ВО "Батькивщина" – 18,5% и 75%.

Что известно об опросе?

Проводился с 13 по 17 февраля во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Социологи опросили 2 тысячи 18 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Смотрите видеосюжет об отчете правительства Гончарука в парламенте:

Звание народного артиста для Скрябина

Советуем вспомнить: Годовщина смерти Андрея Кузьменко – кого мы потеряли

Верховная Рада может посмертно почтить Андрея Кузьменко (Скрябина) званием народного артиста Украины. Инициативу нардепа из "Слуги народа" Павла Мельника поддержали 260 народных депутатов. Он предложил Президенту Украины внести изменения в указ, чтобы позволить предоставлять почетные звания посмертно.



Андрей Кузьменко / Фото viva.ua

Почетное звание "Народный артист" хотят также предоставить и другим выдающимся деятелям Украины, не получившим награды при жизни. К слову, поклонники музыканта создали петицию о чествовании Скрябина званием "Народный артист Украины" еще в 2015 году. Однако она не собрала соответствующего количества подписей.

Что известно о гибели Андрея Кузьменко?

Лидер группы "Скрябин" погиб в ДТП возле села Лозоватка (Криворожский район Днепропетровской области) около 8:20 утра 2 февраля 2015 года.



Его внедорожник столкнулся с молоковозом. В салоне машины находились еще две женщины, которые в результате аварии получили ранения. Андрей Кузьменко погиб на месте ДТП.