Главные новости 27 марта: ГПУ взялась за Медведчука, митинги в России, футбольная победа

Генеральная прокуратура проверяет причастность Виктора Медведчука к подготовке теракта в Киеве. В Кемерово состоялся массовый митинг из-за пожара в торговом центре. Сборная Украины победила сборную Японии в товарищеском матче. Такими были главные новости в Украине и мире во вторник, 27 марта.

Причастность Медведчука к подготовке "теракта" Савченко

Дело о подготовке теракта, в котором обвиняют Надежду Савченко и Владимира Рубана, набирает обороты. На этот раз одним из обвиняемых может стать кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук. По крайней мере о таком заявляет генпрокурор Юрий Луценко. В еще одном товарищеском матче сборная России дома проиграла сборной Франции." По его словам, в ГПУ "есть вопросы к деятельности "Украинский выбора" как центра антиукраинской пропаганды".

Читайте также: Чорновил объяснил, удасться ли привязать Медведчука к делу Савченко и Рубана

"То, что есть какой-то глобальный план по изменению, устранению конституционного строя в Украине, я уверен – нет. И мы ищем этот мозговой центр", – заявил генпрокурор.

Експерти розповіли про ставлення до підозри Медведчука та видворення російських дипломатів: https://t.co/mS1k3Ujn2i pic.twitter.com/8lnC37noO4 — 24 канал (@24tvua) 27 березня 2018 р.

Однако в этом деле есть "одна маленькая деталь". По словам Романа Безсмертного, история отношений действующего Президента Украины Петра Порошенко и Виктора Медведчука имеет свое начало еще с 1997 года с момента избрания на дополнительных выборах депутатом Верховной Рады нынешнего главы государства.

По делу подготовки теракта, то, по словам Юрия Луценко, после нападения, где должно было погибнуть руководство Украины, планировалось наступление российских войск и возвращение Виктора Януковича в Украину.

Читайте также: Если бы план Савченко реализовался, Путин ввел бы войска, – эксперт

Новые выдворения российских дипломатов

Количество страны (и не только стран), откуда выдворят российских дипломатов, растет с каждым днем. Кто-то высылает с территории страны одного россиянина, а США могут позволить себе и 60, при этом даже закрыть консульство страны в Сиэтле. При этом президент США Дональд Трамп провел телефонную беседу с Владимиром Путиным. И даже заявил о желании встретиться с ним.

Читайте также: Кто выдворил российских дипломатов из страны: полный перечень

В то же время Словакия заявила, что не планирует высылать российских дипломатов. К этому Австрия и Новая Зеландия тоже заявили, что не будут высылать российских дипломатов.

Скільки ще російських дипломатів перебуває в Україні: озвучено цифру https://t.co/VGgnfZyR5N pic.twitter.com/LBf5XiotPS — 24 канал (@24tvua) 27 березня 2018 р.

Кроме этого, в список этих стран добавилось и НАТО. Альянс заявил, что аккредитация семи российских представителей при альянсе будет отозвана в рамках дипломатических мероприятий. Также Столтенберг заявил, что НАТО не утвердит еще три запроса на аккредитацию от России.

Читайте также:Запад vs Россия: от дипломатического бойкота к холодной войне?

Видворення дипломатів РФ завдасть удару по московській мережі шпигунів, – The Times: href="https://t.co/IMVZbkEOMN" rel="nofollow" style="color: rgb(193, 16, 40); text-decoration: none;" target="_blank">https://t.co/IMVZbkEOMN pic.twitter.com/Mb0PX6FdLu — 24 канал (@24tvua) 27 березня 2018 р.

Новые правила работы для семейных врачей

В Министерстве здравоохранения утвердили новый порядок оказания медицинской помощи для врачей первичного звена. Документ вступит в силу с 1 июля этого года.

Читайте также:Семейные врачи, на старт: важные вопросы о подписании договора с врачом

Вберегтися від раку: які обстеження і у якому віці треба проходити чоловікам та жінкам https://t.co/AyaQSmCGQK pic.twitter.com/ygsaCAJKM6 — 24 канал (@24tvua) 27 березня 2018 р.

Митинг в Кемерово

После пожара в торговом центре в Кемерово местные жители вышли на митинг. Он длился более 11 часов – с 8 утра. Несмотря на то, что объявлено о 64 погибших,в том числе 41 ребенке, горожане не слишком верят этим данным.

Читайте также:Кемерово, Волоколамск, Крымск: когда у россиян лопнет терпение

Список загиблих у пожежі в Кемерово 25 березня: перші фото та імена людей https://t.co/30fVVQyj4N pic.twitter.com/l28hMggHeM — 24 канал (@24tvua) 27 березня 2018 р.

Всего на митинг собралось около 4 тысяч человек, среди них и родственники жертв. Хотя по мнению губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, это не родственники пострадавших, а "воронье". При этом он решил извиниться не перед людьми, которые пострадали, а перед Путиным за то, что трагедия произошла.

Читайте также:Это ваш великодуховный лишнехромосомный народ убил этих детей. А совсем не Путин

К слову, Путин только на второй день прибыл в Кемерово. Там он возложил цветы к месту трагедии и посетил пострадавших в больнице. До этого он среди причин пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, в результате которого погибли 64 человека, "назвал "халатность и разгильдяйство".

Стоит отметить, что пожар в Кемерово нашел и отголосок в Украине.Кабмин разрешил спасателям проверять ТРЦ и учебные заведения по пожарной безопасности. До этого на такие проверки действовал мораторий.

Читайте также:Пожар в Кемерово – а все ли хорошо в Украине с пожарной безопасностью?

Через пожежу в Кемерово в Україні перевірять торговельні центри https://t.co/fPpGAW0FiD pic.twitter.com/thGluK7ko3 — 24 канал (@24tvua) 27 березня 2018 р.

Победа сборной Украины по футболу

И к приятным новостям.Сборная Украины по футболу победила сборную Японии в товарищеском матче. Игра проходила в Бельгии, а украинцы дважды отличились в этой игре. Голы на счету защитников Ярослава Ракицкого и Александра Караваева.

"Марлос розчарував, Пятов начудив"

"Футбол 24" обговорив черговий товариський спаринг нашої команди із екс-форвардом збірної Іваном Гецком!

Читайте тут:https://t.co/DVxdurtXpQ pic.twitter.com/lBjqjjYFBR — Футбол 24 (@football24tv) 27 березня 2018 р.

В еще одном товарищеском матче сборная России дома проиграла сборной Франции.​