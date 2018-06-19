Главные новости Чемпионата мира 19 июня

На Чемпионате мира 19 июня было сыграно три матча. Все три закончились с неожиданными результатами.

Сначала сборная Колумбии уступила сборной Японии. Это произошло после того, как колумбийцы уже на шестой минуте остались в меньшинстве, а в их ворота было назначено пенальти. Это стало первым удалением на Мундиале.

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Сборная Колумбии сумела сравнять счет еще в первом тайме. Не обошлось без системы, которая фиксирует, пересек ли мяч линию ворот.



И все же японцы сумели победить, забив второй гол в матче после подачи с углового.

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Во втором матче дня тоже был зафиксирован счет 2:1. Однако он оказался не столь неожиданным. Хотя букмекеры накануне предпочитали сборную Польши, соседи Украины уступили сборной Сенегала. Все из-за ошибок в защите. Первый раз африканская сборная отличилась благодаря автоголу. Во втором Ньянг воспользовался неуклюжим пасом верхом от Крыховяка своему вратарю. Щесны не сумел вовремя выйти из ворот, и сенегалец обыграл голкипера за пределами штрафной, и забивал мяч уже в пустые ворота.

Крыховяк впоследствии исправился, забив гол в ворота Сенегала, но чтобы даже спасти ничью этого не хватило.

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В третьем матче сборная Египта играла против сборной России. "Фараоны" не сумели победить россиян, и в случае победы Уругвая в матче против Саудовской Аравии, Салах и компания вылетят из Чемпионата мира. Сборная же страны-агрессора гарантировала себе выход в плей-офф.



В течение 19 июня ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Противник с 7:00 до 18:00 4 раза открывал огонь по позициям украинских защитников. В ходе обстрелов один украинский защитник был ранен.



В российской тюрьме продолжает голодовку Олег Сенцов, которую он объявил 14 мая с требованием освободить украинских заключенных, незаконно удерживаемых оккупантами.



Четыре года назад, 19 июня 2014, в боях с русскими террористами в пгт Ямполь погибли по меньшей мере семь украинских защитников.