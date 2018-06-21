Главные новости Чемпионата мира по футболу 21 июня

На Чемпионате мира 21 июня не обошлось без неожиданностей. Если в двух матчах результаты оказались довольно ожидаемыми, то в третьем стали несколько шокирующими.

Главное внимание восьмого игрового дня было приковано к матчу сборных Аргентины и Хорватии. Но он был запланирован аж на вечер. А до этого на поле вышли сборные Дании и Австралии.

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Игра выдалась с большим количеством моментов, но забить гол каждой из команд удалось лишь по одному разу. За сборную Дании отличился Эриксен еще в начале матча, в касание пробил после паса пяткой в ​​воздухе.

Австралия на это ответила ударом с пенальти. Как и в матче с Францией, гол забил Единак. Для того, чтобы определить, было ли нарушение, судья был вынужден прибегнуть к видеоповтору, который показал, что Поульсен сыграл рукой в ​​своей штрафной.



Единак забил за сборную Австралии с пенальти

Второй матч в группе С – между сборными Франции и Перу. "Инки" превзошли своих соперников по многим показателям. Они и мячом больше владели, и пасов больше отдали (и точнее). Но забили в этом матче только французы. Одного гола им хватило, чтобы выиграть и выйти в плей-офф. Его автор – Килиан Мбаппе. 19-летний форвард просто добил мяч в пустые ворота (тот и так туда летел) после удара Оливье Жиру.

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Мбаппе стал самым молодым автором голов на чемпионате мира в составе сборной Франции

Вратарь сборной Франции Уго Льорис тоже не был без работы в этой игре, но перуанцы так пока и не сумели забить гол на этом чемпионате мира.

Ситуация в группе С сложилась следующим образом – Франция с шестью очками обеспечила себе выход в плей-офф. У сборной Дании четыре балла. Одно очко в активе у Австралии. Перу не набрало ни одного очка и вылетает с Чемпионата мира.

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Главный матчей 21 июня принес самую большую сенсацию – сборная Аргентины с разгромом уступила сборной Хорватии. "Клетчатые" и до матча не были аутсайдерами относительно Месси и компании, однако букмекеры больше склонялись в сторону именно "альбиселесте".

Аргентинцы довольно неплохо начали матч, и создали несколько моментов у ворот Субашича. Хорваты на это ответили своими моментами. Но голов в первом тайме не было. Все отложили на вторую 45-минутку.

Первый гол в матче – ошибка вратаря Аргентины Кабальеро, который отдал мяч в ноги нападающему Ребичу (почти как Кариус в финале Лиги чемпионов в Киеве). Два следующих – индивидуальное мастерство полузащитников хорватов – Модрича и Ракитича.

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Ракитич забил третий гол в ворота сборной Аргентины

Это поражение пока не выбрасывает Аргентину с Чемпионата мира. Но шансов у них не так много. В случае победы исландцев в матче с Нигерией 22 июня, аргентинцам следует надеяться, что хорваты тех же исландцев победят 26 июня. Самым им предстоит в этот день обыгрывать нигерийцев. И забивать чем больше, чтобы улучшить разницу забитых-пропущенных ..

На Донбассе же 21 июня противник продолжал вооруженные провокации против украинских войск на отдельных направлениях. Режим тишины сохранялся сегодня на Луганском и Донецком направлении. На Мариупольском направлении враг проявлял незначительную активность. Из стрелкового оружия и гранатометов вел огонь по нашим позициям вблизи Каменки и Лебединки. Также оккупанты с огневых позиций вблизи Новоазовска выпустили два снаряда из 122-мм артиллерийских орудий в сторону Гнутово.

У Олега Сенцова, который 14 мая начал голодовку в российской тюрьме, проблемы с почками и сердцем. У политзаключенного случился кризис и его принудительно пытались накормить.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержавшихся в России и в оккупированном Крыму.