Главные новости Чемпионата мира по футболу 24 июня

НА Чемпионате мира по футболу 24 июня были сыграны последние матчи второго тура. Поэтому в некоторых группах определились команды. которые вышли в плей-офф, еще некоторых – те, кто уже точно покинет турнир после группового этапа. Но есть такие группы. где ни одна из команд не гарантировала себе выход в 1/8 финала, и никто еще окончательно не вылетел.

В воскресенье, 24 июня, были сыграны традиционных три матча. По четыре игры в один день начнутся уже с понедельника, 25 июня. При этом по два матча будут идти одновременно.

Первыми играли сборные Англии и Панамы. И они повторили достижение, которое за день до этого установили две другие команды в их группе G – Бельгия и Тунис – забили на двоих семь голов в одном матче. Правда шесть из них – выполнили англичане, а Гарри Кейн сделал хет-трик (правда, два гола с пенальти, а один – рикошет от его пятки). Панама же отметилась дебютным голом на Чемпионатах мира (команда впервые пробилась на Мундиаль).

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Поэтому в этом квартете лидируют Бельгия и Англия (у обеих команд по шесть очков и разница забитых пропущенных 8:2). Тунис и Панама точно вылетают.

Продолжили игровой день сборные Японии и Сенегала. Неожиданные лидеры группы H в этом матче могли обеспечить себе первое место в квартете, а в дальнейшем – и гарантированную путевку в плей-офф. Но не сумели. Забив в каждом из таймов по два гола, команды так и сыграли в ничью 2:2. Поэтому все для них будет решаться в третьем туре.

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Кто уже будет играть только за престиж в третьем туре – так это сборная Польши, которая разгромно уступила сборной Колумбии. Победа одной из команд давала ей возможность вернуться в борьбу за выход в плей-офф. Хотя ничья Японии и Сенегала сохраняла шансы для каждой из команд. даже если бы они сыграли в ничью. Но поляки не сумели забить гол в ворота Оспины, зато пропустили трижды. И теперь точно покинут турнир после 28 июня, когда сыграют последний матч против сборной Японии.

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В то же время Олег Сенцов, которого российский Минюст признал украинцем, продолжает голодовку в заключении в стране-агрессоре. С 14 мая, когда он об этом объявил, прошло 42 дня.

На Донбассе 24 июня, по состоянию на 18:00 часов по данным штаба Операции объединенных сил, враг 5 раз нарушал режим прекращения огня и во всех случаях обстрелы велись из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Во время боевых действий на Мариупольском направлении один наш военнослужащий получил ранения.

В этот день 24 июня 2014 года под Славянском возле горы Карачун российские оккупанты сбили украинский вертолет Ми-8. Погибло 9 украинский военных.