00:38
25 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
9°C
21°C 8°C
  • вторник
    23°C 14°C
  • среда
    26°C 17°C
  • четверг
    27°C 21°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый вид транспорта. Обладатели мух
Вєсті Кремля
21:38, 23 июня
Вєсті.UA. Жир. Молодая кровь Порошенко. Фиаско Онищенко
Вєсті.UA
21:12, 23 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Будни детских садов
Згадати все
09:48, 23 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Главные новости Чемпионата мира по футболу 24 июня

31 Читати новину українською
Главные новости Чемпионата мира по футболу 24 июня

НА Чемпионате мира по футболу 24 июня были сыграны последние матчи второго тура. Поэтому в некоторых группах определились команды. которые вышли в плей-офф, еще некоторых – те, кто уже точно покинет турнир после группового этапа. Но есть такие группы. где ни одна из команд не гарантировала себе выход в 1/8 финала, и никто еще окончательно не вылетел.

В воскресенье, 24 июня, были сыграны традиционных три матча. По четыре игры в один день начнутся уже с понедельника, 25 июня. При этом по два матча будут идти одновременно.

Первыми играли сборные Англии и Панамы. И они повторили достижение, которое за день до этого установили две другие команды в их группе G – Бельгия и Тунис – забили на двоих семь голов в одном матче. Правда шесть из них – выполнили англичане, а Гарри Кейн сделал хет-трик (правда, два гола с пенальти, а один – рикошет от его пятки). Панама же отметилась дебютным голом на Чемпионатах мира (команда впервые пробилась на Мундиаль).

Читайте также: Англия – Панама: видео голов и моментов матча Чемпионата мира

Поэтому в этом квартете лидируют Бельгия и Англия (у обеих команд по шесть очков и разница забитых пропущенных 8:2). Тунис и Панама точно вылетают.

Продолжили игровой день сборные Японии и Сенегала. Неожиданные лидеры группы H в этом матче могли обеспечить себе первое место в квартете, а в дальнейшем – и гарантированную путевку в плей-офф. Но не сумели. Забив в каждом из таймов по два гола, команды так и сыграли в ничью 2:2. Поэтому все для них будет решаться в третьем туре.

Читайте также: Япония – Сенегал: видео голов и моментов матча

Кто уже будет играть только за престиж в третьем туре – так это сборная Польши, которая разгромно уступила сборной Колумбии. Победа одной из команд давала ей возможность вернуться в борьбу за выход в плей-офф. Хотя ничья Японии и Сенегала сохраняла шансы для каждой из команд. даже если бы они сыграли в ничью. Но поляки не сумели забить гол в ворота Оспины, зато пропустили трижды. И теперь точно покинут турнир после 28 июня, когда сыграют последний матч против сборной Японии.

Читайте также: Польша – Колумбия: видео голов и моментов матча Чемпионата мира

В то же время Олег Сенцов, которого российский Минюст признал украинцем, продолжает голодовку в заключении в стране-агрессоре. С 14 мая, когда он об этом объявил, прошло 42 дня.

На Донбассе 24 июня, по состоянию на 18:00 часов по данным штаба Операции объединенных сил, враг 5 раз нарушал режим прекращения огня и во всех случаях обстрелы велись из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Во время боевых действий на Мариупольском направлении один наш военнослужащий получил ранения.

В этот день 24 июня 2014 года под Славянском возле горы Карачун российские оккупанты сбили украинский вертолет Ми-8. Погибло 9 украинский военных.

 

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 24 июня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 24 июня: Нападение на ромов во Львове, расстрел в кафе Киева и выборы в Турции
24 июня, 22:13 Главные новости 24 июня: Нападение на ромов во Львове, расстрел в кафе Киева и выборы в Турции
310
Кейс Порошенка, "нечиста сила" РФ у футболі та підвищення пенсій у "ДНР", – топ-5 блогів тижня
24 июня, 22:00 Кейс Порошенка, "нечиста сила" РФ у футболі та підвищення пенсій у "ДНР", – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 739
Самые смешные мемы недели: Порошенко открыл знак, похолодание в Украине
24 июня, 20:01 Самые смешные мемы недели: Порошенко открыл знак, похолодание в Украине
559
Ужасный потоп в Тернополе и жуткие детали расстрела в кафе Киева – топ-5 видео недели
24 июня, 19:30 Ужасный потоп в Тернополе и жуткие детали расстрела в кафе Киева – топ-5 видео недели
509
Гірке розчарування: чим обернеться пенсійна реформа Кремля для жителів Криму
24 июня, 19:01 Гірке розчарування: чим обернеться пенсійна реформа Кремля для жителів Криму
Блог Медіа 5819
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук