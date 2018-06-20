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Главные новости на Чемпионате мира 20 июня

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Главные новости Чемпионата мира 20 июня
Главные новости Чемпионата мира 20 июня

На Чемпионате мира 20 июня были сыграны три матча. В одном из них определились сразу две команды, которые выступят в раунде плей-офф. А также после этого игрового дня сразу три команды официально прекратили борьбу за выход из группы, и уже после третьего матча отправятся домой.

Первыми 20 июня играли сборные Марокко и Португалии. Гол в этом матче был забит уже на четвертой минуте матча. Автор – Криштиану Роналду. Это его четвертый гол (за два матча) на Чемпионате мира. А за сборную Португалии – 85-й. Благодаря этому он стал лучшим бомбардиром европейских сборных, обойдя легендарного Ференца Пушкаша. Хотя к иранцу Али Даеи ему еще далековато – у того 109 голов за сборную.

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Тем не менее этот единственный гол принес сборной Португалии победу. Участие в 1/8 финала команде еще не гарантировано, но шаг в этом направлении уже сделан.

А вот кто гарантировал себе выход в плей-офф – так это сборная Уругвая. Она играла в 18:00 часов со сборной Саудовской Аравии. Матч не получился легким для южноамериканской сборной. Забить им удалось лишь раз – и то после результативной ошибки вратаря, который неудачно сыграл на выходе при подаче с углового. Отличился в матче Луис Суарес.

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Кстати, это был сотый матч для форварда за сборную, а забитый гол стал 52-м в футболке национальной команды.

Сотый гол за сборную проводил и партнер Суареса по "Барселоне" – Жерар Пике за сборную Испании. Голов защитник не забил, а его команда сдержала голевой лимит – один гол за весь матч.

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Как и в случае со сборной Португалии, победа Испании не гарантировала "фурия роха" выход в плей-офф. После этого матча ситуация в квартете B довольно сложная. Пока точно покинула турнир сборная Марокко, которая дважды проиграла. Испания и Португалия набрали по четыре очка. Три балла в активе сборной Ирана. Именно эти три сборные и разыграют две путевки в плей-офф, где они выйдут на сборные Уругвая и России.

Кроме уже упомянутого Марокко, Чемпионат мира также покинули сборные Саудовской Аравии и Египта.

В то время на Донбассе 20 июня российско-оккупационные войска три раза нарушал режим прекращения огня. В районе Новотошковского, что на Луганском направлении, враг провоцировал наши подразделения огнем из минометов калибра 82-мм. На Мариупольском и Донецком направлениях, в районах Песков и Лебединского противник вел огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Объединенные силы надежно удерживали свои позиции, сохраняя занимаемые рубежи неизменными.

Олег Сенцов продолжает голодовку, объявленую 14 мая с требованием освободить украинцев, которых незаконно удерживают в тюрьмах страны-агрессора. #FREESENTSOV

Стоит отметить, что 20 июня 2016 года оккупанты в Крыму во второй раз осудили Владимира Балуха за украинский флаг, который был вывешен на его доме.

 

Теги: ЧМ 2018 – результаты матчей Чемпионата мира по футболу 2018 Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта
Источник: 24 Канал
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