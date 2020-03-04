Главные новости 4 марта: в Украине поменялось правительство и премьер-министр

Состав Кабинета Министров Украины обновили. Премьер-министром стал Денис Шмыгаль. НАБУ открыло дело против главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова. ЕС отменил запрет на экспорт украинской курятины. Такими были главные новости 4 марта .

Важнейшие новости Украины и мира за вторник, 4 марта:

Изменения в Кабмине

Верховная Рада на внеочередном заседании проголосовала за отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Соответствующее решение поддержали 353 народных избранников.

Владимир Зеленский пояснил, что правительство имело много достижений, но отметил пробелы. В свою очередь Гончарук поблагодарил команду за работу и подчеркнул, что продолжит работать на благо Украины.

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Кроме того, депутаты отправили в отставку старый состав Кабмина:

Алексей Гончарук – был премьер-министром Украины;

– был премьер-министром Украины; Тимофей Милованов – возглавлял Министерство экономики;

– возглавлял Министерство экономики; Оксана Маркарова – возглавляла Минфин;

– возглавляла Минфин; Оксана Коляда – возглавляла Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (теперь разделено на 2: Министерство по реинтеграции и Министерство ветеранов);

– возглавляла Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (теперь разделено на 2: Министерство по реинтеграции и Министерство ветеранов); Зоряна Скалецкая – возглавляла Министерство здравоохранения;

– возглавляла Министерство здравоохранения; Андрей Загороднюк – возглавлял Минобороны Украины;

– возглавлял Минобороны Украины; Юлия Соколовская – возглавляла Министерство социальной политики;

– возглавляла Министерство социальной политики; Алексей Оржель – возглавлял Министерство энергетики;

– возглавлял Министерство энергетики; Дмитрий Дубилет – был министром Кабинета Министров.

Министр образования Анна Новосад тоже изъявила желание покинуть пост.

Остались в правительстве, однако поменялись должностями Вадим Пристайко, который в Кабмине Гончарука был главой МИД, и Дмитрий Кулеба, который был вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции. Кроме того, Андрей Таран стал новым министром обороны Украины.

Впоследствии депутаты проголосовали за новый состав Кабмина.

Список обновленного правительства:



Состав украинского правительства/ Инфографика 24 канала

Премьер-министром стал Денис Шмыгаль

Верховная Рада избрала бывшего главу Ивано-Франковской облгосадминистрации Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины. Решение поддержал 291 нардеп.

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Шмыгаль назвал укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны на Донбассе и возврат аннексированного Крыма главным приоритетом нового правительства.

Среди других задач политик назвал:

пересмотреть бюджет на 2020 год – выплаты и пенсии;

расходы на должностных лиц должны уменьшить;

угроза коронавируса: медицинское обеспечение для выявления и лечения, должна быть комплексная программа на случай распространения вируса/ повышение уровня информирования украинцев;

усилить экономический блок: рост промышленности, аграрного сектора;

завершить реформу децентрализации;

программа "большая стройка" – столкнуть экономику с мертвой точки, предотвратить бюджетный кризис;

доступные кредиты для малого и среднего бизнеса, ипотечные кредиты для населения;

стратегия и перспективы экономического развития на будущие годы;

создание инвестиционного климата.



Какие полномочия у Кабмина? / Инфографика 24 канала

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НАБУ открыло дело против Нефедова

Национальное антикоррупционное бюро открыло дело о возможной коррупции со стороны главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова. Ранее открыть дело против Нефедова обязал НАБУ Высший Антикоррупционный суд.

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По информации неназванного заявителя, группа лиц якобы систематически получала взятки за поставки горючих и несертифицированных панелей на рынок Украины. Происходило это на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков.

Возглавлял эту преступную группу якобы экс-заместитель министра экономического развития, а теперь глава таможни Украины Максим Нефедов. В результате таких действий государство якобы понесло ущерб на сумму в более 40 миллионов гривен.

Сам Нефедов считает это дело инициативой недоброжелателей.

Вижу, что вообще никакого компромата не могут нарыть на меня контрабандисты. Остаются им только видео с моими танцами. Вот кто-то написал кляузу, которую НАБУ отказалось принимать из-за явной фейковости, а потом через суд обязал внести в ЕРДР,

– заявил он.

В течение 2015 – 2019 годов Максим Нефедов работал первым заместителем министра экономического развития и торговли Украины. В июне 2019 года он выиграл конкурс на должность главы новой Государственной таможенной службы.

ЕС отменил запрет на экспорт украинской курятины

Евросоюз официально отменил запрет на ввоз украинской курятины. Запрет ранее ввели в связи со вспышкой птичьего гриппа в Винницкой области.

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В то же время ЕС будет применять к Украине принцип зонирования в случае введения запрета на ввоз какой-то продукции. Например, в случае вспышки птичьего гриппа на Винниччине ЕС запретит ввоз курятины не со всей территории Украины, а только из этого региона.

Заметим, что в 2019 году Украина экспортировала в Евросоюз 134 262 тонн мяса птицы. Этот показатель на 8,6% больше, чем в 2018 году. Таким образом Украина вошла в тройку ведущих экспортеров мяса птицы в ЕС.

Справка. Птичий грипп – это инфекционное заболевание птицы, которое вызвано вирусами гриппа А – H5N1 . Он очень заразен у птиц и может быть причиной их смерти. Птичий грипп относится к большой группе разнообразных вирусов гриппа, которые сначала поражают птиц. Вирусы гриппа редко могут заразить человека.



Подробнее о вирусе – читайте здесь.

Почему ЕС запрещал экспорт птицы из Украины?23 января Евросоюз временно запретил ввоз мяса и термически необработанных продуктов из птицы. Это решение связано с гибелью птицы от гриппа 18 января на ПП "Хутор" в Винницкой области.



В конце января на предприятиях ЧП "Хутор" и ООО "Немиров-Подолье" обнаружили птичий грипп. Из-за заболевания уничтожили более 100 000 кур.