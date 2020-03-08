Главные новости 8 марта: Марши за права женщин, оккупанты запустили электричку из Крыма

В Международный женский день в Украине прошли несколько акций. Российские оккупанты решили запустить из аннексированного полуострова электричку. В результате обстрела боевиков возле Марьинки вспыхнул пожар. В результате попадания противотанковой ракеты по грузовику, украинский военный погиб. ВОЗ развенчала абсурдные мифы о лечении коронавируса. Такими были главные новости воскресенья, 8 марта

Важнейшие новости за сегодня в Украине и мире:

Марши за права женщин

8 марта в Киеве собрались два противоположных марша. Участники одной акции выступали за расширение женских прав, в частности права женщины свободно распоряжаться своим телом. Зато лозунг другой акции является запрет абортов. Следили за акциями сотни правоохранителей. Они сдерживали движение, чтобы митингующие не пересеклись, ведь в 2019 году на подобных акциях произошли столкновения.

Обратите внимание В Киеве на 8 марта две противоположные акции: за права женщин и против абортов – фото

Один митинг проходит под общей идеей расширения женских прав. Участницы выступают против сексизма и закостенелого патриархата. Среди лозунгов – "скажем нет патриархату, феминизм в каждый дом!".

Мы не будем больше терпеть превосходство, пренебрежение, сексизм, сексуальную объективацию и насилие. Наши потребности – это неотъемлемые права человека. Мы устали от системной неровности – в сферах принятия решений, в политике, в оплате труда, в семье,

– говорят участницы.

Участники акции хотят, чтобы государство ратифицировало Стамбульскую конвенцию и уменьшила количество насильственных преступлений.



Плакат за ратификацию Стамбульской конвенции / Фото 24 канала

Что такое Стамбульская конвенция?

Международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и домашнего насилия, открыта для подписания 11 мая 2011 в Стамбуле. Целью Конвенции является предотвращение насилия, защита пострадавших и борьба с безнаказанностью преступников. 12 марта 2012 года Турция стала первой страной, ратифицировавшей Конвенцию, а вслед за ней 31 марта другие страны с 2013 до 2018 года. Украина это соглашение подписала в 2011 году, однако до сих пор не ратифицировала. Поэтому в нашем государстве она не действительна.

Участники противоположной по замыслу акции выступали за традиционные семейные ценности. Среди основных лозунгов – запрет аборта. Стоит отметить, что митинг проводил священник.



Марш против абортов в Киеве / Фото 24 канала

Также в Киеве была отдельная группа участниц, которые пришли в черных траурных нарядах с красными розами. Девушки утверждали, что феминизм давно умер, поэтому принесли его гроб. Также они убеждены, что нужно отойти от радикального женского движения, но и не придерживаться консервативных взглядов "протиабортного движения".

Смотрите видео марша в Киеве 24 канала:

По улицам Львова 8 марта прошел марш за права женщин. В нем приняли участие не только женщины, но и мужчины. Они считают, что все должны быть в равных условиях. Однако не обошлось без столкновений – неизвестные забросали яйцами и обругали некоторых участниц акции.

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Одна из феминисток и организаторов марша Марта Чумало отметила, что участницы акции бросали в спину яйцами и кричали, чтобы те покинули Украину. Потерпевшие женщины будут обращаться в полицию.

В Харькове также прошел Марш женской солидарности. В нем приняли участие сотни людей, они прошли шествием от Дворца детского творчества в направлении Сада имени Шевченко. Охраняли марш полтысячи правоохранителей, среди них были и нацгвардейцы.

Участницы и участники шествия скандировали лозунги "Права женщин – права человека", "Свободная женщина – свободная страна", "Мое тело – мое дело", "ну-ка, Харьков! Права вместо парков!", "Женщина всегда актуальна", "и парней, и девушек угнетает патриархат". Участники шествия выступали против сексизма, гендерного насилия и расизма.

Со своей акцией в центр Харькова вышли и националисты. Они несли плакат "У вас – товар, у нас – купец" и имели с собой каравай. Некоторые пытались подарить участницам акции за права женщин тюльпаны. Те жеста не оценили, а взялись скандировать: "цветам – клумбы, женщинам-права!".



Марш женской солидарности / Фото из телеграмм канала "Харьков 1654"

Что известно о Международном женском дне: главное

Международный женский день отмечают в мире 8 марта. Правда, в постсоветских странах этот праздник фактически потерял свой первоначальный смысл. Под влиянием советской пропаганды 8 марта воспринимают как эквивалент Дня матери.

На самом же деле в этот день женщины должны были выходить на демонстрации и устраивать митинги, чтобы обращать внимание общественности на свои проблемы .

. После распада СССР Международный женский день отмечают в странах СНГ: в Азербайджане, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркмении, России, Украине, Белоруссии.



Где в мире отмечают 8 марта / Инфографика 24 канала

Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил женщин с 8 марта. Он вспомнил, как в его детстве мужчины дарили женщинам цветы и говорили о том, как своей любовью, красотой и заботой они вдохновляют сильный пол на подвиги. В то же время он отметил, что женщины и сами способны на ежедневные подвиги.

Женщины умудряются совмещать работу, семью, друзей, отдых, спорт, саморазвитие, благотворительность и еще и помнят, где мы, мужчины, положили свои вещи,

– пошутил президент.

О том, как силовики в Украине поздравляют своих женщин – читайте в материале 24 канала.

Оккупанты запустили электричку из Крыма

Россию и аннексированный Крым с недавних пор соединяет железнодорожное сообщение. Поезда через Крымский мост курсируют из нескольких городов России. В частности из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Краснодара, Казани, Самары и Анапы и в обратном направлении. Теперь же оккупанты решили запустить из аннексированного полуострова электричку.



Электричка курсирует из Керчи до Анапы / Фото TASS

Первую электричку оккупанты запустили 7 марта по сообщению Керчь-Анапа. Перевозками занимается "Южная пригородная пассажирская компания". Она является дочерней российской компании "Гранд Сервис Экспресс".

Путешествие в российскую Анапу из Крыма занимает 2 часа, стоимость проезда в электричке составляет 439 рублей (160 гривен). В расписании компании-перевозчика – по 2 рейса с Крыма в Кубань и столько же в обратном направлении ежедневно с понедельника по четверг, по 3 – в пятницу и выходные.

Что известно о железнодорожном сообщении Крыма и России?

Железнодорожное сообщение из России до полуострова, пролегающего через Крымский мост, официально было открыто 23 декабря 2019 года. Во время официальной церемонии открытия Владимир Путин прокатился в поезде Крымским мостом. Оккупанты утверждают, что из Санкт-Петербурга до Севастополя 23 декабря отправился первый рейсовый поезд.



В представительстве Владимира Зеленского заявили, что запуск железнодорожного сообщения между Россией и Крымом по Керченскому мосту является незаконным. А визит в оккупированный Крым Путина является грубым нарушением и попранием международного права. Международное сообщество также осудило очередные незаконные действия России. Из-за обстрелов боевиков возле Марьинки вспыхнул пожар Пророссийские боевики коварно обстреляли украинские позиции возле прифронтовой Марьинки. Они применили бронебойно-зажигающие боеприпасы. В результате обстрела загорелась сухая трава, а пожар быстро распространился на большую территорию. Огонь добрался до домов местного населения. Пожар дошел и до позиций украинских защитников, он повредил один опорный пункт. Благодаря оперативной работе спасателей пожар удалось локализовать сразу после того, как он добрался до домов местных. Если бы огонь охватил заброшенные дома в Марьинке, то пожар продолжался бы несколько дней, и из-за сильного ветра достиг бы более серьезных масштабов. Важно! В течение суток пророссийские боевики четыре раза обстреляли позиции украинской армии. В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий. Еще шестеро бойцов получили ранения. Известно, что пророссийские наемники попали из противотанковой ракеты по грузовику, который ехал к позициям ВСУ. Двое наших военных получили ранения, один из них – боевое поражение. За сутки горячее всего было: неподалеку Опросного . Там били из 82-миллиметровых минометов, станковых противотанковых гранатометов, а также из противотанкового ракетного комплекса;

. Там били из 82-миллиметровых минометов, станковых противотанковых гранатометов, а также из противотанкового ракетного комплекса; вблизи Авдеевки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

– из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; рядом с населенным пунктом Хутор Свободный – из гранатометов различных систем. Марьинка на карте: ВОЗ развенчала абсурдные мифы о лечении коронавирус В настоящее время эффективной вакцины от китайского коронавирус нет, поэтому люди придумывают свои методы предотвращения болезни. Иногда доходит до абсурда. Всемирная организация здравоохранения развенчала мифы о Covid-19.