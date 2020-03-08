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      Главные новости 8 марта: Марши за права женщин, оккупанты запустили электричку из Крыма

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      Главные новости 8 марта / Коллаж 24 канала

      В Международный женский день в Украине прошли несколько акций. Российские оккупанты решили запустить из аннексированного полуострова электричку. В результате обстрела боевиков возле Марьинки вспыхнул пожар. В результате попадания противотанковой ракеты по грузовику, украинский военный погиб. ВОЗ развенчала абсурдные мифы о лечении коронавируса. Такими были главные новости воскресенья, 8 марта

      Важнейшие новости за сегодня в Украине и мире:

      Марши за права женщин

      8 марта в Киеве собрались два противоположных марша. Участники одной акции выступали за расширение женских прав, в частности права женщины свободно распоряжаться своим телом. Зато лозунг другой акции является запрет абортов. Следили за акциями сотни правоохранителей. Они сдерживали движение, чтобы митингующие не пересеклись, ведь в 2019 году на подобных акциях произошли столкновения.

      Обратите внимание В Киеве на 8 марта две противоположные акции: за права женщин и против абортов – фото

      Один митинг проходит под общей идеей расширения женских прав. Участницы выступают против сексизма и закостенелого патриархата. Среди лозунгов – "скажем нет патриархату, феминизм в каждый дом!".

      Мы не будем больше терпеть превосходство, пренебрежение, сексизм, сексуальную объективацию и насилие. Наши потребности – это неотъемлемые права человека. Мы устали от системной неровности – в сферах принятия решений, в политике, в оплате труда, в семье,
      – говорят участницы.

      Участники акции хотят, чтобы государство ратифицировало Стамбульскую конвенцию и уменьшила количество насильственных преступлений.


      Плакат за ратификацию Стамбульской конвенции / Фото 24 канала

      Что такое Стамбульская конвенция?
      Международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и домашнего насилия, открыта для подписания 11 мая 2011 в Стамбуле. Целью Конвенции является предотвращение насилия, защита пострадавших и борьба с безнаказанностью преступников. 12 марта 2012 года Турция стала первой страной, ратифицировавшей Конвенцию, а вслед за ней 31 марта другие страны с 2013 до 2018 года. Украина это соглашение подписала в 2011 году, однако до сих пор не ратифицировала. Поэтому в нашем государстве она не действительна.

      Участники противоположной по замыслу акции выступали за традиционные семейные ценности. Среди основных лозунгов – запрет аборта. Стоит отметить, что митинг проводил священник.


      Марш против абортов в Киеве / Фото 24 канала

      Также в Киеве была отдельная группа участниц, которые пришли в черных траурных нарядах с красными розами. Девушки утверждали, что феминизм давно умер, поэтому принесли его гроб. Также они убеждены, что нужно отойти от радикального женского движения, но и не придерживаться консервативных взглядов "протиабортного движения".

      Смотрите видео марша в Киеве 24 канала:

       

      По улицам Львова 8 марта прошел марш за права женщин. В нем приняли участие не только женщины, но и мужчины. Они считают, что все должны быть в равных условиях. Однако не обошлось без столкновений – неизвестные забросали яйцами и обругали некоторых участниц акции.

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      Одна из феминисток и организаторов марша Марта Чумало отметила, что участницы акции бросали в спину яйцами и кричали, чтобы те покинули Украину. Потерпевшие женщины будут обращаться в полицию.

      В Харькове также прошел Марш женской солидарности. В нем приняли участие сотни людей, они прошли шествием от Дворца детского творчества в направлении Сада имени Шевченко. Охраняли марш полтысячи правоохранителей, среди них были и нацгвардейцы.

      Участницы и участники шествия скандировали лозунги "Права женщин – права человека", "Свободная женщина – свободная страна", "Мое тело – мое дело", "ну-ка, Харьков! Права вместо парков!", "Женщина всегда актуальна", "и парней, и девушек угнетает патриархат". Участники шествия выступали против сексизма, гендерного насилия и расизма.

      Со своей акцией в центр Харькова вышли и националисты. Они несли плакат "У вас – товар, у нас – купец" и имели с собой каравай. Некоторые пытались подарить участницам акции за права женщин тюльпаны. Те жеста не оценили, а взялись скандировать: "цветам – клумбы, женщинам-права!".


      Марш женской солидарности / Фото из телеграмм канала "Харьков 1654"

      Что известно о Международном женском дне: главное

      • Международный женский день отмечают в мире 8 марта. Правда, в постсоветских странах этот праздник фактически потерял свой первоначальный смысл. Под влиянием советской пропаганды 8 марта воспринимают как эквивалент Дня матери.
      • На самом же деле в этот день женщины должны были выходить на демонстрации и устраивать митинги, чтобы обращать внимание общественности на свои проблемы.
      • После распада СССР Международный женский день отмечают в странах СНГ: в Азербайджане, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркмении, России, Украине, Белоруссии.


      Где в мире отмечают 8 марта / Инфографика 24 канала

      Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил женщин с 8 марта. Он вспомнил, как в его детстве мужчины дарили женщинам цветы и говорили о том, как своей любовью, красотой и заботой они вдохновляют сильный пол на подвиги. В то же время он отметил, что женщины и сами способны на ежедневные подвиги.

      Женщины умудряются совмещать работу, семью, друзей, отдых, спорт, саморазвитие, благотворительность и еще и помнят, где мы, мужчины, положили свои вещи,
      – пошутил президент.

      О том, как силовики в Украине поздравляют своих женщин – читайте в материале 24 канала.

      Оккупанты запустили электричку из Крыма

      Россию и аннексированный Крым с недавних пор соединяет железнодорожное сообщение. Поезда через Крымский мост курсируют из нескольких городов России. В частности из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Краснодара, Казани, Самары и Анапы и в обратном направлении. Теперь же оккупанты решили запустить из аннексированного полуострова электричку.


      Электричка курсирует из Керчи до Анапы / Фото TASS

      Первую электричку оккупанты запустили 7 марта по сообщению Керчь-Анапа. Перевозками занимается "Южная пригородная пассажирская компания". Она является дочерней российской компании "Гранд Сервис Экспресс".

      Путешествие в российскую Анапу из Крыма занимает 2 часа, стоимость проезда в электричке составляет 439 рублей (160 гривен). В расписании компании-перевозчика – по 2 рейса с Крыма в Кубань и столько же в обратном направлении ежедневно с понедельника по четверг, по 3 – в пятницу и выходные.

      Что известно о железнодорожном сообщении Крыма и России?
      Железнодорожное сообщение из России до полуострова, пролегающего через Крымский мост, официально было открыто 23 декабря 2019 года. Во время официальной церемонии открытия Владимир Путин прокатился в поезде Крымским мостом. Оккупанты утверждают, что из Санкт-Петербурга до Севастополя 23 декабря отправился первый рейсовый поезд.

      В представительстве Владимира Зеленского заявили, что запуск железнодорожного сообщения между Россией и Крымом по Керченскому мосту является незаконным. А визит в оккупированный Крым Путина является грубым нарушением и попранием международного права. Международное сообщество также осудило очередные незаконные действия России.

      Из-за обстрелов боевиков возле Марьинки вспыхнул пожар

      Пророссийские боевики коварно обстреляли украинские позиции возле прифронтовой Марьинки. Они применили бронебойно-зажигающие боеприпасы. В результате обстрела загорелась сухая трава, а пожар быстро распространился на большую территорию. Огонь добрался до домов местного населения.

      Пожар дошел и до позиций украинских защитников, он повредил один опорный пункт. Благодаря оперативной работе спасателей пожар удалось локализовать сразу после того, как он добрался до домов местных. Если бы огонь охватил заброшенные дома в Марьинке, то пожар продолжался бы несколько дней, и из-за сильного ветра достиг бы более серьезных масштабов.

      Важно! В течение суток пророссийские боевики четыре раза обстреляли позиции украинской армии. В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий. Еще шестеро бойцов получили ранения.

      Известно, что пророссийские наемники попали из противотанковой ракеты по грузовику, который ехал к позициям ВСУ. Двое наших военных получили ранения, один из них – боевое поражение.

      За сутки горячее всего было:

      • неподалеку Опросного. Там били из 82-миллиметровых минометов, станковых противотанковых гранатометов, а также из противотанкового ракетного комплекса;
      • вблизи Авдеевки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
      • рядом с населенным пунктом Хутор Свободный – из гранатометов различных систем.

      Марьинка на карте:

      ВОЗ развенчала абсурдные мифы о лечении коронавирус

      В настоящее время эффективной вакцины от китайского коронавирус нет, поэтому люди придумывают свои методы предотвращения болезни. Иногда доходит до абсурда. Всемирная организация здравоохранения развенчала мифы о Covid-19.

      Что точно не поможет в лечении коронавирус

      • Прием кокаина

      На самом же деле прием кокаина не поможет защититься от заражения коронавирусом. Ведь кокаин-это наркотик, вызывающий привыкание и имеющий опасные побочные эффекты.

      • Детская моча

      Детская моча не является средством профилактики новой коронавірусної инфекции. Поэтому, мытье рук или протирание поверхностей детской мочой не защитит от коронавирус.

      Советуем прочитать Какой антисептик выбрать и защищает ли он от вирусов: Супрун

      • Чеснок

      Чеснок – полезный для здоровья продукт, обладающий определенными антибактериальными свойствами. Однако его эффективность против коронавирус не была доказана.

      • Кунжутное масло

      Кунжутное масло также не способно убить новый коронавирус. Уничтожить вирус Covid-19 можно при обработке поверхностей некоторыми химическими веществами. Но нельзя натирать ими тело или кожу!

      Эффективная профилактика коронавирус

      ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:

      • Необходимо мыть руки с мылом и соблюдать элементарные правила гигиены. Если нет доступа к воде и мыла – воспользуйтесь антисептиком (обрабатывайте руки не менее 30 секунд).
      • Непременно закрывайте нос и рот, когда чихаете. И не рукой, а локтем.
      • Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться.
      • Тщательно мойте фрукты и овощи.
      • Избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание.
      • В случае эпидемии, избегайте скоплений людей и на некоторое время забудьте об использовании общественного транспорта.
      • Избегайте диких животных и не посещайте фермы.

      Все, что нужно знать о коронавирусе: кратко

      • По состоянию на 8 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 3 643 человек. Общее количество инфицированных – 107 187 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 60 тысяч человек.
      • Covid-19 вышел за пределы Китая, где его впервые зафиксировали. Теперь больные на коронавирус есть в более чем 100 странах мира.
      • 3 марта в Украине в Черновцах зафиксировали первый случай коронавирус. Больным оказался мужчина из Черновцов, который накануне вернулся из путешествия по Италии.
      • Сейчас не существует вакцины от коронавируса. Впрочем Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.

      Карта заболеваний на китайский коронавирус:

       

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      Автор: Алена Захарова, Ирина Выхрущ
      Теги: ВОЗ Коронавирус Covid-19 Новости Украины Лечение Новости политики Пожар Транспорт Пророссийские боевики Потери Марьинка Война Война на Донбассе Крымский мост Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма Владимир Зеленский Новости Львова Новости Харькова Новости Киева История 8 марта Публикации ТОП
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