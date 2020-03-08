Главные новости 8 марта: Марши за права женщин, оккупанты запустили электричку из Крыма
В Международный женский день в Украине прошли несколько акций. Российские оккупанты решили запустить из аннексированного полуострова электричку. В результате обстрела боевиков возле Марьинки вспыхнул пожар. В результате попадания противотанковой ракеты по грузовику, украинский военный погиб. ВОЗ развенчала абсурдные мифы о лечении коронавируса. Такими были главные новости воскресенья, 8 марта
Важнейшие новости за сегодня в Украине и мире:
Марши за права женщин
8 марта в Киеве собрались два противоположных марша. Участники одной акции выступали за расширение женских прав, в частности права женщины свободно распоряжаться своим телом. Зато лозунг другой акции является запрет абортов. Следили за акциями сотни правоохранителей. Они сдерживали движение, чтобы митингующие не пересеклись, ведь в 2019 году на подобных акциях произошли столкновения.
Обратите внимание В Киеве на 8 марта две противоположные акции: за права женщин и против абортов – фото
Один митинг проходит под общей идеей расширения женских прав. Участницы выступают против сексизма и закостенелого патриархата. Среди лозунгов – "скажем нет патриархату, феминизм в каждый дом!".
Мы не будем больше терпеть превосходство, пренебрежение, сексизм, сексуальную объективацию и насилие. Наши потребности – это неотъемлемые права человека. Мы устали от системной неровности – в сферах принятия решений, в политике, в оплате труда, в семье,
– говорят участницы.
Участники акции хотят, чтобы государство ратифицировало Стамбульскую конвенцию и уменьшила количество насильственных преступлений.
Плакат за ратификацию Стамбульской конвенции / Фото 24 канала
Что такое Стамбульская конвенция?
Международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и домашнего насилия, открыта для подписания 11 мая 2011 в Стамбуле. Целью Конвенции является предотвращение насилия, защита пострадавших и борьба с безнаказанностью преступников. 12 марта 2012 года Турция стала первой страной, ратифицировавшей Конвенцию, а вслед за ней 31 марта другие страны с 2013 до 2018 года. Украина это соглашение подписала в 2011 году, однако до сих пор не ратифицировала. Поэтому в нашем государстве она не действительна.
Участники противоположной по замыслу акции выступали за традиционные семейные ценности. Среди основных лозунгов – запрет аборта. Стоит отметить, что митинг проводил священник.
Марш против абортов в Киеве / Фото 24 канала
Также в Киеве была отдельная группа участниц, которые пришли в черных траурных нарядах с красными розами. Девушки утверждали, что феминизм давно умер, поэтому принесли его гроб. Также они убеждены, что нужно отойти от радикального женского движения, но и не придерживаться консервативных взглядов "протиабортного движения".
Смотрите видео марша в Киеве 24 канала:
По улицам Львова 8 марта прошел марш за права женщин. В нем приняли участие не только женщины, но и мужчины. Они считают, что все должны быть в равных условиях. Однако не обошлось без столкновений – неизвестные забросали яйцами и обругали некоторых участниц акции.
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Одна из феминисток и организаторов марша Марта Чумало отметила, что участницы акции бросали в спину яйцами и кричали, чтобы те покинули Украину. Потерпевшие женщины будут обращаться в полицию.
В Харькове также прошел Марш женской солидарности. В нем приняли участие сотни людей, они прошли шествием от Дворца детского творчества в направлении Сада имени Шевченко. Охраняли марш полтысячи правоохранителей, среди них были и нацгвардейцы.
Участницы и участники шествия скандировали лозунги "Права женщин – права человека", "Свободная женщина – свободная страна", "Мое тело – мое дело", "ну-ка, Харьков! Права вместо парков!", "Женщина всегда актуальна", "и парней, и девушек угнетает патриархат". Участники шествия выступали против сексизма, гендерного насилия и расизма.
Со своей акцией в центр Харькова вышли и националисты. Они несли плакат "У вас – товар, у нас – купец" и имели с собой каравай. Некоторые пытались подарить участницам акции за права женщин тюльпаны. Те жеста не оценили, а взялись скандировать: "цветам – клумбы, женщинам-права!".
Марш женской солидарности / Фото из телеграмм канала "Харьков 1654"
Что известно о Международном женском дне: главное
- Международный женский день отмечают в мире 8 марта. Правда, в постсоветских странах этот праздник фактически потерял свой первоначальный смысл. Под влиянием советской пропаганды 8 марта воспринимают как эквивалент Дня матери.
- На самом же деле в этот день женщины должны были выходить на демонстрации и устраивать митинги, чтобы обращать внимание общественности на свои проблемы.
- После распада СССР Международный женский день отмечают в странах СНГ: в Азербайджане, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркмении, России, Украине, Белоруссии.
Где в мире отмечают 8 марта / Инфографика 24 канала
Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил женщин с 8 марта. Он вспомнил, как в его детстве мужчины дарили женщинам цветы и говорили о том, как своей любовью, красотой и заботой они вдохновляют сильный пол на подвиги. В то же время он отметил, что женщины и сами способны на ежедневные подвиги.
Женщины умудряются совмещать работу, семью, друзей, отдых, спорт, саморазвитие, благотворительность и еще и помнят, где мы, мужчины, положили свои вещи,
– пошутил президент.
О том, как силовики в Украине поздравляют своих женщин – читайте в материале 24 канала.
Оккупанты запустили электричку из Крыма
Россию и аннексированный Крым с недавних пор соединяет железнодорожное сообщение. Поезда через Крымский мост курсируют из нескольких городов России. В частности из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Краснодара, Казани, Самары и Анапы и в обратном направлении. Теперь же оккупанты решили запустить из аннексированного полуострова электричку.
Электричка курсирует из Керчи до Анапы / Фото TASS
Первую электричку оккупанты запустили 7 марта по сообщению Керчь-Анапа. Перевозками занимается "Южная пригородная пассажирская компания". Она является дочерней российской компании "Гранд Сервис Экспресс".
Путешествие в российскую Анапу из Крыма занимает 2 часа, стоимость проезда в электричке составляет 439 рублей (160 гривен). В расписании компании-перевозчика – по 2 рейса с Крыма в Кубань и столько же в обратном направлении ежедневно с понедельника по четверг, по 3 – в пятницу и выходные.
Что известно о железнодорожном сообщении Крыма и России?
Железнодорожное сообщение из России до полуострова, пролегающего через Крымский мост, официально было открыто 23 декабря 2019 года. Во время официальной церемонии открытия Владимир Путин прокатился в поезде Крымским мостом. Оккупанты утверждают, что из Санкт-Петербурга до Севастополя 23 декабря отправился первый рейсовый поезд.
В представительстве Владимира Зеленского заявили, что запуск железнодорожного сообщения между Россией и Крымом по Керченскому мосту является незаконным. А визит в оккупированный Крым Путина является грубым нарушением и попранием международного права. Международное сообщество также осудило очередные незаконные действия России.
Из-за обстрелов боевиков возле Марьинки вспыхнул пожар
Пророссийские боевики коварно обстреляли украинские позиции возле прифронтовой Марьинки. Они применили бронебойно-зажигающие боеприпасы. В результате обстрела загорелась сухая трава, а пожар быстро распространился на большую территорию. Огонь добрался до домов местного населения.
Пожар дошел и до позиций украинских защитников, он повредил один опорный пункт. Благодаря оперативной работе спасателей пожар удалось локализовать сразу после того, как он добрался до домов местных. Если бы огонь охватил заброшенные дома в Марьинке, то пожар продолжался бы несколько дней, и из-за сильного ветра достиг бы более серьезных масштабов.
Важно! В течение суток пророссийские боевики четыре раза обстреляли позиции украинской армии. В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий. Еще шестеро бойцов получили ранения.
Известно, что пророссийские наемники попали из противотанковой ракеты по грузовику, который ехал к позициям ВСУ. Двое наших военных получили ранения, один из них – боевое поражение.
За сутки горячее всего было:
- неподалеку Опросного. Там били из 82-миллиметровых минометов, станковых противотанковых гранатометов, а также из противотанкового ракетного комплекса;
- вблизи Авдеевки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- рядом с населенным пунктом Хутор Свободный – из гранатометов различных систем.
Марьинка на карте:
ВОЗ развенчала абсурдные мифы о лечении коронавирус
В настоящее время эффективной вакцины от китайского коронавирус нет, поэтому люди придумывают свои методы предотвращения болезни. Иногда доходит до абсурда. Всемирная организация здравоохранения развенчала мифы о Covid-19.
Что точно не поможет в лечении коронавирус
- Прием кокаина
На самом же деле прием кокаина не поможет защититься от заражения коронавирусом. Ведь кокаин-это наркотик, вызывающий привыкание и имеющий опасные побочные эффекты.
- Детская моча
Детская моча не является средством профилактики новой коронавірусної инфекции. Поэтому, мытье рук или протирание поверхностей детской мочой не защитит от коронавирус.
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- Чеснок
Чеснок – полезный для здоровья продукт, обладающий определенными антибактериальными свойствами. Однако его эффективность против коронавирус не была доказана.
- Кунжутное масло
Кунжутное масло также не способно убить новый коронавирус. Уничтожить вирус Covid-19 можно при обработке поверхностей некоторыми химическими веществами. Но нельзя натирать ими тело или кожу!
Эффективная профилактика коронавирус
ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:
- Необходимо мыть руки с мылом и соблюдать элементарные правила гигиены. Если нет доступа к воде и мыла – воспользуйтесь антисептиком (обрабатывайте руки не менее 30 секунд).
- Непременно закрывайте нос и рот, когда чихаете. И не рукой, а локтем.
- Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться.
- Тщательно мойте фрукты и овощи.
- Избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание.
- В случае эпидемии, избегайте скоплений людей и на некоторое время забудьте об использовании общественного транспорта.
- Избегайте диких животных и не посещайте фермы.
Все, что нужно знать о коронавирусе: кратко
- По состоянию на 8 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 3 643 человек. Общее количество инфицированных – 107 187 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 60 тысяч человек.
- Covid-19 вышел за пределы Китая, где его впервые зафиксировали. Теперь больные на коронавирус есть в более чем 100 странах мира.
- 3 марта в Украине в Черновцах зафиксировали первый случай коронавирус. Больным оказался мужчина из Черновцов, который накануне вернулся из путешествия по Италии.
- Сейчас не существует вакцины от коронавируса. Впрочем Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.
Карта заболеваний на китайский коронавирус:
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